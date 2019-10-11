《催眠·裁决》将于10月25日全国公映，片方发布了张家辉无坚不“催”特辑和同名角色海报。





特辑中张家辉特别出镜介绍自己所饰角色及电影故事背景，催眠专家为了完成营救不惜手段操控陪审团究竟是善是恶，令人心生疑窦；而海报上的张家辉同样亦邪亦正与特辑相互呼应，激起影迷的好奇心。











短片中张家辉表示“催眠”并非像普通人印象中那样故弄玄虚或遥不可及，而是可以通过学习、训练去掌握的科目。影片中各种惊心动魄的“催眠术”并非凭空虚构，担任影片特别顾问的真正催眠师也出镜解读了催眠的科学原理，影片拍摄时主创团队对“环境、身体的动作和语言”进行了精心设计，力图将张家辉进行催眠的桥段做到真实可信。



















《催眠·裁决》讲述了由张家辉饰演的催眠专家许立生被匪徒以女儿性命作威胁,要求其在90分钟内催眠至少四位陪审团成员逆转审判结果，许立生绝地反击暗中联手张翰饰演的前特种兵杨凯展开限时营救的故事。这也是张家辉继《大追捕》、《激战》之后再次触碰父女题材电影。