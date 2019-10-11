时光网讯
由迪士尼影业出品的奇幻片《沉睡魔咒2》
即将于10月18日在内地公映。本片由《美女与野兽》
原班人马打造，今日推出“服化道”看点图，带领观众领略迪士尼全新史诗奇幻片中天马行空的创意和华美精致的设计。
作为迪士尼经典童话真人电影的典范，2014年推出的《沉睡魔咒》
对睡美人故事的大胆颠覆，讲述了玛琳菲森和爱洛公主之间动人的情谊。而在续集《沉睡魔咒2》
中，两人的亲情即将受到爱洛公主未婚夫的母亲，英格瑞斯女王的挑战，从而影响到人类与精灵两族之间的和平。
本片不仅有安吉丽娜·朱莉
与艾丽·范宁
原班回归饰演玛琳菲森和爱洛公主，更力邀影坛常青米歇尔·菲佛
饰演强势高冷的英格瑞斯女王。三位女神同台过招，不仅演技电光火石，更为观众呈现了一系列华美精致的戏服，美不胜收。服装设计爱伦·米罗尼克曾多次与安吉丽娜·朱莉合作，此次也再度加盟，为三位女主演打造近20套不同的造型。
玛琳菲森是电影中最出挑也是最有力量的角色，造型始终特立独行，不仅延续了她独具特色的角与魔杖，更在新片中重获翅膀，所以她的服装布料更多选用了流动性较强的材质，如此一来便可随风呈现灵动飘逸的美丽形态；爱洛公主的服饰空灵精致，登场时身着充满森林元素的童话风格蓝色连衣裙，最终呈现的效果仿佛是精灵用枝叶手工缝制一般梦幻。
此外，爱洛公主片中的粉红色连衣裙，在传统的“睡美人”裙装设计的基础上，选用更淡的粉色，并利用刺绣精致的薄纱及鲜花代替原有的金色部分；而英格瑞斯王后和玛琳菲森好比是白昼与黑夜，她一共有8套造型，大都款式相似，以白金色、金色、香槟色以及大量珍珠钻石珠宝为主，奢华而富有现代气息。
《沉睡魔咒2》
将于10月18日以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式登陆全国院线。