《沉睡魔咒2》曝服化道看点图，带领观众领略迪士尼史诗奇幻片中天马行空的创意和华美精致的设计。









玛琳菲森是电影中最出挑也是最有力量的角色，造型始终特立独行，不仅延续了她独具特色的角与魔杖，更在新片中重获翅膀，所以她的服装布料更多选用了流动性较强的材质，如此一来便可随风呈现灵动飘逸的美丽形态；爱洛公主的服饰空灵精致，登场时身着充满森林元素的童话风格蓝色连衣裙，最终呈现的效果仿佛是精灵用枝叶手工缝制一般梦幻。





此外，爱洛公主片中的粉红色连衣裙，在传统的“睡美人”裙装设计的基础上，选用更淡的粉色，并利用刺绣精致的薄纱及鲜花代替原有的金色部分；而英格瑞斯王后和玛琳菲森好比是白昼与黑夜，她一共有8套造型，大都款式相似，以白金色、金色、香槟色以及大量珍珠钻石珠宝为主，奢华而富有现代气息。











