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范伟犯罪新片《长安道》曝关键词剧照

海岩小说改编 陈数宋洋游走利益迷局

2019-10-11 12:39:39 来源：Mtime时光网

剧情犯罪电影《长安道》发布一组关键词剧照,名、利、义、欲，片中每个角色都各自附带着精悍的关键字。



　　时光网讯  今日，根据海岩小说《长安盗》改编，由李骏执导，范伟宋洋焦俊艳陈数联袂主演的剧情犯罪电影《长安道》发布一组关键词剧照。名、利、义、欲，片中每个角色都各自附带着精悍的关键字。电影将于11月15日在全国上映。

　　在本次发布的剧照中，范伟饰演的历史学教授万正纲穿着儒雅、笑容可掬，背后的古物和书架很好地点缀着他的学术身份，一句“我是做学问的，钱对我来说不重要”更是标榜着自己身为学者所应有的淡泊，然而他身旁的“名”字是用来彰显自己的地位还是表达自己的渴望，令人不得而知；





　　宋洋饰演的警察邵宽城身着整齐西装，表情凝重地坐在车中的正驾驶上，这副创业家的面孔跟他的警察身份大相径庭，“什么是真正的有出息，我也不知道”字里行间都透露着他迷茫的人生状态，“利”字更是准确点明了自己所受的人生羁绊；

　　焦俊艳饰演的缉毒警察赵红雨身旁的“义”字，生动映衬了自己持枪的干练形象，一句“我不会放过任何一个有嫌疑的人”更是表明自己的正义感和使命感；

　　陈数饰演的电视台主持人林白玉则用一件性感吊带睡衣和一个充满杀伤力的眼神，便传神烘托出“欲”字，“搞定他，不靠她女儿，得靠我”的霸气台词，彻底展露了她的欲望和野心。

　　影片讲述缉毒警察赵红雨为了参与破获一起文物盗窃案，在邵宽城的掩护下，化身卧底，来到多年未见的父亲身边，调查他的妻子林白玉的故事。而所有的人物在这起案件中都仿佛各藏心结，各自入“道”的同时，不可避免与现实上演矛盾斗争。

   编辑：hello王小羊

关键词： 范伟 长安道 剧照
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