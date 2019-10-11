邓斯特从小就是戏精，这点毋庸置疑。对于这份职业她有自己的理解：“我觉得演员的神秘感会随着你对这个行业了解的越多而逐渐消失。”所以能撬开她的嘴非常不容易哦。









1问：是什么激发了你的表演生涯？

答：我很小的时候就开始演电影了，所以我觉得这已经成了我生活的一部分。不过随着不断长大，我了解到越来越多关于电影的知识，而且电影本身其实也在不断影响着我。我学到的所有东西，还有我的个人品味和我参加过的影视作品都对我有所影响。





2问：是什么吸引你走上表演之路的？

答：最一开始可能是我与生俱来的天分，但后来随着时间的推移很多东西也都在改变。我非常喜欢能参与到一部影视作品中去给大家讲故事，然后我表演的故事也能够影响到一些人。





真吸血鬼洋娃娃





3问：现如今表演对你来说意味着什么呢？

答：现在我有一个孩子，我在演戏时感觉自如多了。我觉得我的心扉被敞开了，我的心灵和灵魂都得到了延展。所以现在我感觉拍戏是件很自由很随意的事情，而且这里面很有意思，这让我能够充分探索自我，认识自我，同时也让我能够更加深刻的理解我所饰演的角色。





4问：从曾经的演艺生涯中你学到些什么吗？

答：每当我拍完戏之后，我就有种好像将一部分东西从我身体中驱逐出去了一样，这个拍戏的经历就变成了一种宣泄的过程。在《佛州中部上帝养成史》这部戏中我饰演的Crystal就带有一种怒气，其实对我来说将这种怒气宣泄出去也是件有利于健康的事。





邓斯特的老公是马特·达蒙的双胞胎兄弟





5问：你觉的最难最复杂也是你觉得最令人满意的作品是什么？





6问：当导演喊“停”时候，是不是特别难以回到现实中来？

答：我其实是这样的一种人，因为有很多不同场景的戏，所以对我来说回到现实生活中真没有那么困难。在演戏的时候我肯定非常的投入，所以有一点点的东西可能会让我带进现实生活中，但我不是会完全迷失自己的那种人。









7问：你有什么喜欢的电影吗？





8问：处理社会名誉这类事情有多难？

答：我有很多圈外的朋友，而且我上的也是普通人的学校，过的普通人的生活，我的家庭生活一直都很平稳。我从没觉得自己出名，因为我就认为这仅仅是我的一份工作而已。我很喜欢自己的工作，我觉得一个人如果身边有适合你的朋友，在你得意或者失意的时候他们能帮你引上正确的道路，这样的话还是很容易能做到脚踏实地过日子的。





9问：在你生活中社交媒体也占据了一席之地吗？

答：只有一点点而已。我主要用它来工作，Twitter和Instagram都是我工作时要用到的软件。不过我不是很经常用这些，而且我也很注意自己发出去的内容。我觉得演员的神秘感会随着你对这个行业了解的越多而逐渐消失。我一般不会把我家人放上去。我不想以后我儿子问我：“为什么你当时要放上我的照片？”所以我还是要保护好我的个人隐私和我的家人。我努力做到保持好工作和幽默感之间的平衡。





10问：你还有其他什么艺术天分吗？

答：我喜欢装饰和布置家里面。我刚刚把我们洛杉矶的家重新布置了一遍。我喜欢各种家具各种灯饰和室内设计。在这方面我永远有热情。











11问：你平时收藏什么东西吗？

答：自从拍完《蜘蛛侠》之后我就喜欢上收集各种丹麦设计风格的家具，我还喜欢上1stdibs网上淘古董。我有很多古典旧家具。我们的房子看起来像一个牧场，有点欧洲牧场的感觉。





12问：你平时做饭吗？

答：有时会做，但不经常。我们弄了个花园，这个还挺好的，我们是打算要尝试做更多不同菜品的。





13问：你平时穿衣品味是什么？你喜欢什么样的衣服？有什么你特别喜欢的设计师或者衣服款式吗？

答：我喜欢衣服。我一直很喜欢那些漂亮的衣服。我比较喜欢那种复古的衣服，像那些40年代的服装，这些是我一直以来都很喜欢的。









《佛州中部上帝养成史》剧照





14问：你喜欢什么颜色？

答：我喜欢很多不同种的颜色。没有什么特别喜欢的一种。我喜欢花的图案，喜欢看起来复古的各种衣服。





15问：你平时喜欢戴珠宝吗？

答：我会带结婚戒指。我不怎么戴珠宝首饰，但我还是很喜欢那些复古风的饰品。不过我没有特别多的首饰，其他一些相关的东西也不很多。





16问：对你来说最大的奢侈是什么？

答：吃的东西。我喜欢美食。我大部分钱可能都花在买吃的上面了，还有给我们家里添置的东西。就是这些，美食和家庭。我在衣服、化妆品之类的这些东西上没花什么钱。回到家我基本都很休闲随意了，因为我还有儿子要照顾。就现在来说我也就是穿着运动裤和T恤衫。





17问：你拥有的最珍贵的东西是什么？

答：我的家庭。家庭对我来说最珍贵。我的意思是说，家庭并不是什么财产之类的东西，但我的儿子和丈夫是我最珍惜的。

编辑：hello王小羊