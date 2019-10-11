DMG印记传媒股票被深交所终止上市，已经连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值（1元）。2015年年末，DMG总市值曾高达近500亿元，退市前最后一个交易日，总市值仅为9.7亿元跌去近97%。

时光网讯 10月10日晚，据深交所公告，曾参与制作、宣发《钢铁侠3》、《环形使者》、《北平无战事》、《大军师司马懿之军师联盟》等多部影视作品的A股影视上市公司印记传媒股票，被终止上市。









此前，2019年8月15日至2019年9月11日，印纪传媒股票已经连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值（1元），属于深交所规定的股票终止上市情形。印记传媒成为A股首家影视面值退市公司。2019年10月18日起，印记传媒进入退市整理期，期限为三十个交易日。





过去一年，印纪传媒出现了大额债务违约、诉讼导致的银行账户被冻结情况，其实控人肖文革及其一致行动人印纪时代、印纪华城被列为失信被执行人。媒体爆出，肖文革在2018年曾通过多次减持共套现24亿。2014年，印纪传媒以6亿元的资产借壳高金食品上市，2015年年末，印纪传媒总市值曾高达近500亿元，退市前最后一个交易日，印记传媒总市值仅为9.7亿元，市值跌去近97%。





2014年，印纪传媒借壳主营屠宰和肉类蛋类加工的高金食品成功入主中小板，上市以来广告营销所占比重逐渐降低，影视及衍生服务逐渐成为公司新的利润增长点。





印纪传媒上市后，大股东疯狂减持套现、内部管理混乱等负面消息不断爆出。目前，公司董事会只剩下深陷股权变更风险的肖文革和患病滞留境外的吴冰。





涉足电影行业多年，印纪传媒参与出品、发行、营销的电影项目包括《钢铁侠3》、《超验骇客》、《环形使者》、《极速之巅》、《建国大业》、《杜拉拉升职记》等。其发起转制的《终结者2：审判日》3D版已经杀青两年，仍未有引进消息，其参与投资的电视剧《军师联盟》正深陷商业纠纷。