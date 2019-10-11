网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

DC《小丑》跻身IMDb评分前十

前十两部DC电影 漫威最高48名

2019-10-11 14:12:26 来源：Mtime时光网

DC《小丑》进入世界最权威电影数据库IMDb排行榜前十位。目前位列第10位。


　　时光网讯 DC《小丑》进入世界最权威电影数据库IMDb排行榜前十位。目前位列第10位，超过22万观众评分，分数8.8分。被挤到第11位的是《搏击俱乐部》

《小丑》中文终极预告

　　具体数据分布显示，超过一半（约55%）的观众给出了满分10分，23%的观众给出9分。剩下的大多在2-8分之间，有1.4%的观众给出最低分1分。

　　在18岁-44岁观众层，女性观众打出的分数略高于男性。45以上观众层，男女性给出的分数相当。


　　目前IMDb评分前十影片中，DC影片数量增加到2部，除了《小丑》，还有《蝙蝠侠：黑暗骑士》，这两部电影都有“小丑”角色登场。

　　漫威电影中，目前名次最高的是《复仇者联盟4》，位列第48位，57万人评分，得分8.6分。

 IMDb评分前十榜单：

1.《肖申克的救赎》
2.《教父》
3.《教父2》
4.《蝙蝠侠：黑暗骑士》
5.《十二怒汉》
6.《辛德勒的名单》
7.《指环王3：王者无敌》
8. 《低俗小说》
9.《黄金三镖客》
10.《小丑》

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 DC 蝙蝠侠 IMDb
关注时光网微信

相关电影/影人

小丑

小丑 (2019)

9.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

搏击俱乐部

搏击俱乐部 (1999)

8.9

导演：大卫·芬奇

主演：爱德华·诺顿

在线播放

相关文章

会员评论 (19)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
3

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
4

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
5

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。

查看更多