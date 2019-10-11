时光网讯
昨日，第三届平遥国际影展开幕，贾樟柯
电影学院的师哥张艺谋
拿到“卧虎藏龙东西文化交流贡献荣誉”。今日，这两位中国第五代、第六代导演的代表人物展开了一场名为《为了电影的每一秒》的对谈，回顾了张艺谋的电影创作生涯。
“电影大师”这个称号张艺谋身上显然并不为过，在这场两个小时的大师课中，张艺谋独家披露了大量《红高粱》、《代号美洲豹》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《英雄》等片的幕后故事，农村偷拍、给马焗油……许多故事听来都非常生动有趣。同时张艺谋更分享了很多自己对于电影创作的理解。
和许多人想象的不同，张艺谋本人并没有什么“大师包袱”，他说自己“不装大师，更希望保持心态的年轻。”
张艺谋的这堂大师课容量不小，但几乎没有废话，感兴趣的网友可以慢慢品味。
贾樟柯：今天因为有很多是年轻的电影工作者，年轻的朋友，我的话题是想导回到几十年前，就是张导当文艺青年的时候。张导的故事大家都耳熟能详，还经历了共和国同龄人应该经历的一切，然后他爱上了艺术，开始拍照。
那么在那个时代里你最初是怎么从喜欢美术摄影，一步一步聚焦到电影上面？当时有什么样的一些电影，或者说文学的作品，或者你个人的这种想表达的经历，促使你在大龄考入了北京电影学院？
张艺谋：其实每个人的人生经历都不一样，我们这一代人那时候谈不上有特别长远的理想，像爱画画，爱照相都是业余爱好，那时候在工厂也没有事情可做，就自己去尝试爱好这些东西。那时候这种爱好好象也没有什么目标，只是爱好，只是好像不要让自己觉着过得很无聊而已。
后来改变命运的还是中国发生了巨大的变化，结束了那个年代，改革开放了，大学恢复了高考。那时候我已经28岁了，所以有机会后来终于拼命争取吧，当然我那故事说起来话长了，大家也都知道，就拼命争取后来上了电影学院，摄影系。这是改变命运的第一步吧，当时也没有觉得对自己有如此重大的意义，也没有那么想。
我们那个年代就是突然可以上大学了，什么大学都可以，只要能上，因为我已经超龄了，所以当年想上美院，但是素描画得不够好，想上体院，没有专项，也不行，虽然爱好体育。想上工艺美院，我画图案设计，但是水平也不够，总之那时候是上大学就行，你知道我在工厂干了七年，那时候当工人，就希望上大学能改变命运，真的就只是改变命运，有一个人生的变化。就这样子上了北京电影学院，因为也是凭着自己一技之长吧，再加上一个复杂的机遇，总之就上了。
其实这一步对我来说，后来今天想起来，我今天坐在这跟贾樟柯一块儿跟大家谈，我看名字叫大师什么对话，其实当时要没有上大学哪有今天，你不可预知的一个人生变化。
我看贾樟柯你上电影学院的时候已经有了心中的梦想，你是要拍电影，我可不是，我那时候反正是有个大学让我上，我就不当工人了，是后来学电影，被电影深深吸引，而且有了干电影的想法。那时候你上这个大学你就当然会觉得我未来就是干这个工作了，还是工作在先。
但是电影就是有魔法的，我相信我们今天在座的这么多人，我听刚才他们告诉我说，说凌晨就有人来排队，很感动，这么多年轻人。我相信你们也都是被电影这个魔法所吸引吧，大家爱电影，所以我们就投身于它的事业当中，所以这样子我就真正变成了一个电影人。
干了电影之后，你就一发而不可收拾吧。我觉得每个人好像都是这样子，就停不下来了。还有一个，也是因为青年时候的经历，我们这一代人总是觉得不要虚度光阴，所以我就成了一个我感觉是中国电影最忙的一个导演，几乎每年都想拍新电影。如果每一年没有一个新的电影项目在运作，就觉得很虚度自己。还有些其他的事情，比如一些大型活动，比如还有做一些舞台剧，都是人家找我做一些不同的项目，我都尽量抽时间。也所幸就是身体比较好，没什么大毛病。