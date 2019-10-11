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第三届平遥国际影展开幕。作为影展的创始人，贾樟柯此次又把许多新老朋友请到了平遥。其中，贾樟柯在电影学院的老师谢飞、师哥张艺谋罕见一同出现在开幕式的舞台上，加上贾樟柯，中国电影第四五六代导演的代表人物聚齐。







