过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
DC超级英雄题材电影《小丑》进入世界最权威电影数据库IMDb排行榜前十位。目前位列第10位，超过22万观众评分，分数8.8分。被挤到第11位的是《搏击俱乐部》
。
目前IMDb评分前十影片中，DC影片数量增加到2部，除了《小丑》，还有《蝙蝠侠：黑暗骑士》
，这两部电影都有“小丑”角色登场。
02.凯文·哈特宣布2020年全面复工
在上个月初遭遇车祸背部严重受伤的凯文·哈特宣布将于2020年全面复工。凯文·哈特参演的《勇敢者游戏2：再战巅峰》
将于12月13日在北美上映。他已经开始为新片做一些零散的工作。
另据外媒报道，哈特已经为《勇敢者游戏2》拍摄了一些宣传材料，其目前的情况是可以走动，但大部分时间需要坐着，并且接受理疗。
03.加里奥德曼新片曝预告
加里·奥德曼主演动作惊悚片《快递员》曝光首支预告片，独眼大佬造型曝光，虽然动作戏都由饰演快递员的欧嘉·柯瑞兰寇来完成，但奥德曼举手投足都透着狠绝。
《快递员》
讲述一名快递员在发现自己运送的包括是一枚炸弹，目标是犯罪集团老大（加里·奥德曼 饰）谋杀案的目击者后，她要从腐败的CIA特工和俄罗斯雇佣兵手中拯救目标的故事。
04. 高分动画《盗梦特攻队》定档11.15
由导演米洛拉德·科斯蒂奇执导，伊万·卡马拉斯、加布里瑞拉·哈默里等人配音的高分动画《盗梦特攻队》
今日发布定档预告海报，宣布影片将于11月15日全国上映。这部动画电影用天马行空的想象力讲述了一个与梦境有关的名画偷窃故事，备受好评。
导演张艺谋在第三届平遥国际电影展上透露新片《坚如磐石》后期已完成，已经送审。同时他还表示，《坚如磐石》是他“第一次尝试硬派警匪片，很都市、冷峻的风格，画面也很独特”。对于此前退出柏林电影节的《一秒钟》
进展，张艺谋表示“还不知道，希望能早点跟大家见面”。
02. 谢飞&张艺谋&贾樟柯四五六代导演罕见同框
第三届平遥国际影展开幕。作为影展的创始人，贾樟柯此次又把许多新老朋友请到了平遥。其中，贾樟柯在电影学院的老师谢飞、师哥张艺谋罕见一同出现在开幕式的舞台上，加上贾樟柯，中国电影第四五六代导演的代表人物聚齐。
01."釜山行"续集"半岛"杀青明年暑期上映
《釜山行》续集《半岛》
今日正式杀青，电影《半岛》以《釜山行》
的故事结束四年后为背景，国家形同虚设，在成为灾难废墟的半岛上，主人公们为了生存展开了行动。
影片仍然有《釜山行》和其前传动画电影《首尔站》
的导演延相昊执导，姜栋元、李贞贤、李莱（《素媛》
）、权海孝等演员出演。李贞贤在片中饰演带领幸存的人们与僵尸展开决战的“女战士”敏贞，姜栋元则饰演为了自己的野心回到韩国的政锡一角。
02.新海诚《天气之子》美国定档明年曝光预告
日本今年最卖座电影《天气之子》
确定美国档期：明年1月17日，而中国内地观众今年11月1日就能看到该片。
影片将代表日本参与奥斯卡最佳国际影片竞争。值得一提的是，该片美国发行方GKIDS同时也负责中国内地动画《白蛇：缘起》
的美国发行。