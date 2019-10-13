时光网特稿 万万没想到，吴京、章子怡、井柏然、胡歌主演的冒险大片《攀登者》居然是今年国庆档三强的垫底之作。
《攀登者》
的历史背景在影片里并没有详细解释，在1960年的这次中国登山队珠峰登顶，是由于当时中国和尼泊尔就边界问题谈判。北坡面向中国，南坡面向尼泊尔，但是北坡在1960年之前是没有人类成功登顶珠峰的记录。
尼泊尔向导丹增·诺盖和新西兰登山家艾德蒙·希拉里，曾在1953年5月29日从南坡登顶珠峰，成为历史上第一支成功登顶珠峰的队伍。在当时划分边界，这块地域是否有人类活动，也是考量的标准之一。
这就有了贺龙元帅指示下的1960年的珠峰登顶，也正是因为中国登山的两次登顶成功，才确保了今天半座珠峰在中国境内。所以《攀登者》的海报上写着“为国登顶，寸土不让”的宣传语。
在《攀登者》上映之前，业内普遍看好这部影片，即使不拿冠军，第二的位置应该没啥问题把？毕竟，吴京之前的《战狼2》《流浪地球》
两部影片就在中国内地电影市场收入超100亿票房，在《战狼2》之后的不到三年中，吴京经常被邀请客串电影，似乎他客串也成为电影的票房保证，被网友戏称一部影片具有“含京量”。
今年国庆档从9月30日开启，比往年多一天，因为三部大片都选择在9月30日当天开画，在这一天，《我和我的祖国》
凭借2.86亿单日登顶，《中国机长》
以2亿居亚，《攀登者》收入1.6亿位列第三。之后在国庆档中，《攀登者》一直是三强中的第三名。
8天国庆档收官，《攀登者》报收7.7亿，而《我和我的祖国》报收22亿，《中国机长》报收20亿，被前两名甩出很远，为什么会有这么的的落差？《攀登者》究竟是输在了哪里？