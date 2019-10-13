网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

2019-10-13 09:22:37 来源：Mtime时光网

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是电影市场始终是有竞争的，观影的口味也是在变化的


　　时光网特稿 万万没想到，吴京、章子怡、井柏然、胡歌主演的冒险大片《攀登者》居然是今年国庆档三强的垫底之作。

　　《攀登者》的历史背景在影片里并没有详细解释，在1960年的这次中国登山队珠峰登顶，是由于当时中国和尼泊尔就边界问题谈判。北坡面向中国，南坡面向尼泊尔，但是北坡在1960年之前是没有人类成功登顶珠峰的记录。

　　尼泊尔向导丹增·诺盖和新西兰登山家艾德蒙·希拉里，曾在1953年5月29日从南坡登顶珠峰，成为历史上第一支成功登顶珠峰的队伍。在当时划分边界，这块地域是否有人类活动，也是考量的标准之一。

　　这就有了贺龙元帅指示下的1960年的珠峰登顶，也正是因为中国登山的两次登顶成功，才确保了今天半座珠峰在中国境内。所以《攀登者》的海报上写着“为国登顶，寸土不让”的宣传语。
 

　　在《攀登者》上映之前，业内普遍看好这部影片，即使不拿冠军，第二的位置应该没啥问题把？毕竟，吴京之前的《战狼2》《流浪地球》两部影片就在中国内地电影市场收入超100亿票房，在《战狼2》之后的不到三年中，吴京经常被邀请客串电影，似乎他客串也成为电影的票房保证，被网友戏称一部影片具有“含京量”。

国际版预告

　　今年国庆档从9月30日开启，比往年多一天，因为三部大片都选择在9月30日当天开画，在这一天，《我和我的祖国》凭借2.86亿单日登顶，《中国机长》以2亿居亚，《攀登者》收入1.6亿位列第三。之后在国庆档中，《攀登者》一直是三强中的第三名。

　　8天国庆档收官，《攀登者》报收7.7亿，而《我和我的祖国》报收22亿，《中国机长》报收20亿，被前两名甩出很远，为什么会有这么的的落差？《攀登者》究竟是输在了哪里？



   编辑：007

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 攀登者 国庆档 内地票房

相关电影/影人

攀登者

攀登者 (2019)

6.9

导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

在线播放

中国机长

中国机长 (2019)

7.3

导演：刘伟强

主演：张涵予 欧豪

在线播放

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

7.8

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。
5

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..

查看更多