时光网特稿 万万没想到，吴京、章子怡、井柏然、胡歌主演的冒险大片《攀登者》居然是今年国庆档三强的垫底之作。









尼泊尔向导丹增·诺盖和新西兰登山家艾德蒙·希拉里，曾在1953年5月29日从南坡登顶珠峰，成为历史上第一支成功登顶珠峰的队伍。在当时划分边界，这块地域是否有人类活动，也是考量的标准之一。





这就有了贺龙元帅指示下的1960年的珠峰登顶，也正是因为中国登山的两次登顶成功，才确保了今天半座珠峰在中国境内。所以《攀登者》的海报上写着“为国登顶，寸土不让”的宣传语。

















8天国庆档收官，《攀登者》报收7.7亿，而《我和我的祖国》报收22亿，《中国机长》报收20亿，被前两名甩出很 远，为什么会有这么的的落差？《攀登者》究竟是输在了哪里？



