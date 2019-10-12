过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. “神奇女侠”盖尔·加朵新作曝光
盖尔·加朵
与老公、不动产投资人Yaron Varsano联合创立制作公司Pilot Wave，首部电影将是社会活动家伊雷娜·森德勒传记片，第二次世界大战期间，她和其他反纳粹组织成员从华沙的犹太封锁区救出2500名犹太儿童。后来她遭到德国盖世太保逮捕，送入监狱。她遭到严刑拷打，双腿遭打断，但她并没有透露出她的朋友与这些儿童的资料。
盖尔·加朵将饰演伊雷娜；华纳发行。
02.斯皮尔伯格&汤姆·汉克斯联手打造新剧
史蒂文·斯皮尔伯格
和汤姆·汉克斯
将联手打造二战剧《空战群英》（Masters of the Air)，Apple出品。《空战群英》根据Donald L. Miller同名小说改编，该书记载了第二次世界大战中美国第八航空队的历史。
两人此前曾联手为HBO打造《兄弟连》《太平洋战争》
两部口碑剧集，《空战群英》与这两部共同组成“二战三部曲”。HBO曾试图开发，但没成功，该剧成本预估高达2.5亿美元。如今，Apple直接订下了该剧9集，《兄弟连》《太平洋战争》
的制片团队都会回归。
威尔·史密斯
的成名作、情景喜剧《新鲜王子妙事多》
将重启，正在开发一部衍生剧。史皇和他的妻子贾达·萍克特·史密斯的影视公司Westbrook Media打造，具体内容尚未曝光。
原剧内容取自于华纳公司老板本尼·梅迪纳青少年的真实生活，剧中史密斯是一个来自黑人贫民区的高中生，他来到贝莱尔的叔叔家生活，就读贝莱尔的富人中学，与那些从小生活在富人区的同龄人们碰撞出一个又一个的笑话。电视剧播出后大受欢迎，也让史密斯完成了从歌手到演员的转变，获得踏入好莱坞的机会。
04.又一部斯蒂芬金小说影像化
斯蒂芬·金
本人罕见地执笔全部8集的剧本，讲述“在丽赛的丈夫死去两年后，一系列事件导致她开始面对关于丈夫的一些事情，这些事她本已在记忆中掩埋、遗忘了”。摩尔饰演丽赛，欧文饰演丽赛的丈夫Scott Landon。
01.简·方达美国国会大厦“非法示威”遭捕
当地时间周五，81岁的简·方达
因在美国国会大厦东门参与气候变化示威游行，遭到警察逮捕。目前已保释。方达此前在个人网站写道：“我们的年轻人发起的不可思议的运动激励了我、给了我勇气”，她表示每周五都会去美国会大厦抗议，并为此搬到了华盛顿，称“无法容忍政府要员无视甚至助长为了利益破坏地球的行业”。
简·方达是一名政治爱好者，越南战争期间，她积极反战，只身前往河内，支持北越人民的抗美运动，并在公开演讲中称总统尼克松“是新型的希特勒”。她的行为在美国获得了褒贬不一的评价。
02.“金刚狼”如何练就？看休叔健身照
休·杰克曼
正在进行全球巡回演唱会，但是不管巡回到哪儿，都不忘抽空健身。