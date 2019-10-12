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01. “神奇女侠”盖尔·加朵新作曝光















盖尔·加朵将饰演伊雷娜；华纳发行。





02.斯皮尔伯格&汤姆·汉克斯联手打造新剧

































原剧内容取自于华纳公司老板本尼·梅迪纳青少年的真实生活，剧中史密斯是一个来自黑人贫民区的高中生，他来到贝莱尔的叔叔家生活，就读贝莱尔的富人中学，与那些从小生活在富人区的同龄人们碰撞出一个又一个的笑话。电视剧播出后大受欢迎，也让史密斯完成了从歌手到演员的转变，获得踏入好莱坞的机会。





04.又一部斯蒂芬金小说影像化













































01.简·方达美国国会大厦“非法示威”遭捕















简·方达是一名政治爱好者，越南战争期间，她积极反战，只身前往河内，支持北越人民的抗美运动，并在公开演讲中称总统尼克松“是新型的希特勒”。她的行为在美国获得了褒贬不一的评价。





02.“金刚狼”如何练就？看休叔健身照













































