老戏骨李成儒在看完董力和郭俊辰出演的郭敬明导演作品《悲伤逆流成河》片段后，直言：“坐在这儿看这个，如坐针毡，如芒刺背。”























不过身为原作作者，郭敬明回应：“老师觉得演技上不成熟，70%-80%是我的责任，是我和他们一起讨论怎么设计表达的。但是《悲伤逆流成河》是国内首个关注校园霸凌的影视作品，每一个人都有不喜欢的权利，但请允许别人对它的喜欢。”





作为一档新节目，《演员请就位》标榜的是以陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明四位导演作为“主角”，呈现在节目中对演员打磨，以及对影视作品掌控的全程。此外，50位演员也将聚集于此，接受犀利点评。























至于在《破冰行动》中被待定的明道，他坦言朋友说他可能再也没有办法演男一号了，这对一个演员来讲非常难过，他“都有点看不起自己了”，这次参加节目就是想要寻回演员初衷，再出发。











在10日举办的《演员请就位》看片会上，节目监制、企鹅影视天相工作室总经理邱越分享了《演员请就位》从筹备到成型的过程。邱越提及，当下的行业现状渴求口碑作品，这就决定了“导演视角”的可行性，而《演员请就位》也充分尊重导演们因对艺术理解和擅长风格的差别所阐述的不同行业输出观点。





现场，谈及平台对参与节目的导演与演员所给予的空间，邱越表示节目会尽可能地满足演员对好作品的渴望，以平台之力联合导演资源力量，为优秀演员提供更多机遇。不仅如此，《演员请就位》也充分满足导演创作快感，尽可能减少节目组在此过程中的干预，以此保证导演所串连起的台前幕后各工种间的真实。