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《金翅雀》影评：典型的改编失败之作

镜头颇有美感 全片149分钟冗长无趣叙事拖沓

2019-10-12 10:11:43 来源：Mtime时光网

《金翅雀》影评：典型的小说改编失败之作，片中虽然有一些极富美感的镜头，但全片149分钟太过冗长叙事拖沓，在观看的过程中让人觉得，这部电影好像永远完不了——好像进了一个电影监狱。
       时光网讯 根据唐娜·塔特获普利策奖小说改编的《金翅雀》长达149分钟，它也许不是2019年最长的电影，但看完之后，观众很容易有这样的错觉，因为情节过于拖沓无趣了。



      “瞧瞧咱们自己，几乎就像其他人一样，”在电影《金翅雀》演到过半时，一名角色这样说道。这本应该是两名从请少年时期就多年未见的年轻人再次相见、富有情调的一个瞬间，因为他们都意识到了彼此的成熟。

     

《金翅雀》终极中文预告

然而结果是，这却成了本片最具代表性、也最暴露问题的镜头，让这部电影好像是一个将各种想法小心翼翼收集起来的集合。过于强调隐喻、忽视真实可信的动人故事，《金翅雀》并没有将一个正经历生活困难的立体人物，充分表现出来。

       电影《金翅雀》讲述了这样一个故事：在纽约博物馆一场恐怖炸弹袭击后，在事件中失去母亲的Theo Decker（童年由奥克斯·弗格雷饰演，成年扮演者则是安塞尔·埃尔格特）被富有的同学一家收养。这家的女主人Matriarch Samantha Barbour（妮可·基德曼饰）悉心照料Theo。



       但当离开Theo与母亲多年的酗酒父亲Larry（卢克·威尔逊饰）暂时清醒，并携新女友Xandra（莎拉·保罗森饰）一同将Theo带到拉斯维加斯的新家时，一切都令人揪心。在那里，Theo认识了Boris（菲恩·伍法德饰），后者是一名乌克兰移民，在这广袤炎热的沙漠地区，Boris也跟Theo一样，觉得自己是个外来者。

     

《金翅雀》海报

横跨《金翅雀》的秘密，同时也是片名的由来：在恐怖袭击那天，年幼的Theo将价值连城的百年名画《金翅雀》毫发无损地带出了博物馆。一个在袭击中受到致命伤的古董商人让他这么做，而这也将Theo与前面提到的绅士的合作伙伴Hobie（杰弗里·怀特饰）及其受伤的侄子（Aimee Laurence与艾什利·康宁斯饰演）联系了起来。

       在《布鲁克林》中，导演约翰克劳利将一个特定的时空质感描绘得异常精美，《金翅雀》虽然探索了一些相同的主题，但仍令人倍感做作，并过于刻板。从技术层面来说，本片的确比较优秀，有时甚至会使人享受其中。艺术指导K.K. Barrett与摄影师罗杰·狄金斯确实创造出了受烈日炙烤的内华达的环境，并将其时髦与高贵的纽约对比。Theo一开始是纽约的局外人，后来也慢慢变成了其中的一员。

       但片中所有的东西都显得不太自然，《金翅雀》严重缺乏那种拉着观众前进的叙事推动力，也没能让大家太在意这个故事。在149分钟片长的绝大部分中，并没有任何温度或紧张感——好像Theo的秘密并不怕被发现或揭露。

       影片缓缓地从角色介绍展开，在年幼的Theo和长大一点的他之间闪回又快进。编剧彼特·斯特劳汉将这个故事必不可少的转折都塞进了最后30-35分钟，这让观众一下被抽离了纽约，来到了阿姆斯特丹——这会让不熟悉原作的观众们笑出来，甚至耸耸肩。



       简单来说，《金翅雀》是个典型的改编失败之作，主要是不适合电影这种形式。塔特的写作风格有一些诗歌化——她的散文就像歌词，让人在内心深处产生共鸣。这种风格再加上《金翅雀》小说精致的特点，和对悲伤、身份与归属主题的探讨，让这个故事更适合做成限定剧，六到八小时那么长，这要比改编成一部独立电影要好。

       片中还是有一些极富美感的镜头——最值得注意的是Theo坦白了自己对Pippa的单相思。但由于情节很赶，角色建立的深度也不是很明确，《金翅雀》并没有时间去仔细挖掘Theo的内心世界，也没有说清楚他如何与毫无生命的《金翅雀》画作产生密不可分的联系。

     

《金翅雀》中文先导预告片

在观看的过程中让人觉得，这部电影好像永远完不了——好像是一个电影监狱，将观众关在那不透气、自我满足的牢笼中，逼着人们相信，片中那折磨人的隐喻诗般的叙事，就是意义深刻的艺术体现，而其没有意识到，这只是一部冗长无趣的失败之作罢了。
       
      你最喜欢的改编自小说的电影有哪些？让我们在评论区看到你的答案。

作者：Brent Simon   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金翅雀 BrentSimon
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金翅雀

金翅雀 (2019)

0.0

导演：约翰·克劳利

主演：安塞尔·埃尔格特

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