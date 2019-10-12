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《攀登者》破9亿 吴京“想听更多声音”

吴京张译胡歌亮相北大展开“思想碰撞”

2019-10-12 10:36:01 来源：Mtime时光网

吴京表示：“最近《攀登者》听到了很多的声音，很复杂。但我还是想听一听更多的声音，北大是思想碰撞的地方，还有最专业的民间登山组织山鹰社，我们《攀登者》剧组也来北大学习一场。”
　　时光网讯  10月11日，电影《攀登者》主创“空降”未名湖畔，为中国学术界最高殿堂之一的北京大学师生高朋，准备了一场特别的放映和映后互动。电影出品人任仲伦，领衔主演吴京张译胡歌惊喜亮相北大百年纪念讲堂，而1975年登珠峰英雄桑珠，北大山鹰社杰出代表方翔、魏伟也出席了活动，与在场观众展开了一场思想碰撞之旅。



　　谈及为何憧憬与北大学子的直接对话，吴京表示：“最近《攀登者》听到了很多的声音，很复杂。但我还是想听一听更多的声音，北大是思想碰撞的地方，还有最专业的民间登山组织山鹰社，我们《攀登者》剧组也来北大学习一场。”

　　张译则娓娓道来：“北大是最牛的大学，有全国最牛的学生，这些青年有着最时尚、最质朴的灵魂，我们这个电影特别想听一听大家的意见，你们的意见对我们这部电影非常重要。”

　　胡歌感慨道：“虽然我没有实力凭分数进来，但今天能够和这部电影一块来，我觉得很荣幸。第二个原因，是今天的主题是攀登者·正年轻，无论是台上的你们，台下的你们，包括任总我们都还年轻，只要有攀登精神的人，就是年轻人。

　　为还原1960年及1975年中国攀登先辈们的二次攀登壮举，《攀登者》主演们进行了大量的准备工作，甚至在动作表现上向国家级水准看齐。据吴京介绍，“国家顶级运动员们的引体向上动作，是能够做到15斤负重并单指完成的，在剧作上我们也考虑去刻画这些场面。”

　　而对于工厂区攀登戏份，吴京也透露不少幕后花絮：“当时训练攀岩的时候，要做快速攀登，我觉得我还能像个兔子，但人家厉害得像猴子。不过当时我们都是按照国家登山队的难度去攀岩，所有的角度和动作基本还原了国家登山队的场景，甚至一模一样，只不过攀岩的岩壁换成了我们电影需要的东西。”



　　在被问道如何看待“团队”二字，如何定义“攀登精神”时，张译从现场嘉宾魏伟的金句“珠峰攀登十万步，每一步都不算数”谈道：“其实人和人的差距，也是攀登路上的差距，就是每一次都差那么一点，有的人上去了，有的人慢慢的放弃。我真的特别羡慕这二位（山鹰社杰出代表），我也羡慕楼上楼下每一位同学和老师。你们在自己的人生道路中，每一次咬住半口气往上走，才有这样的机会坐在最高学府，给了我们一起分享《攀登者》的机会。”

　　谈到身边的吴京，张译还动情表示：“吴京是我们的安全员兼技术指导、动作指导，永远在我们的演员身边絮絮叨叨地告诉你，你的绳子一定要系紧一点，要不然会摔倒。怎么把冰镐套到手腕上，要不然手会折。没有给他这个职务，但是只是因为他比我们大几岁，而且他的经验丰富很多。虽然很烦，但是你会感觉到很安全。”

　　而后还不忘调侃道：“我有一天他没有来剧组，整个世界都觉得安静了，然后一问京哥呢？结果受伤送医院了，当时会觉得团队当中缺少一个做后盾的可靠兄弟。”



　　谈到如何诠释好杨光这个角色，胡歌直言从原型夏伯渝老师处汲取力量：“我在扮演杨光之前做了一件很重要的事情，就是把网上能够找到有关的采访和资料都找出来了，我在他的身上获得了非常多的能量。我希望大家通过杨光这个角色更多地了解夏老。”

　　同时，胡歌还透露自己也有多次登山经验支持：“我之前有登过西藏启孜峰，我也经常去高原，去的地方条件艰苦，登山的难度也很大。之前有登山的经历，在塑造的过程中给了我很大的帮助。”

　　据悉，国庆节后《攀登者》排片量增长，从17.3%升至20.3%，电影票房截止12日已经突破9亿。

   编辑：hello王小羊

关键词： 攀登者 吴京 胡歌 张译 北大 路演
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