印度悬疑片《天作谜案》发布了一组人物海报，作家、玛雅与警察神态各异，引人深思。

定档预告 时光网讯 印度悬疑电影 印度悬疑电影 《天作谜案》 即将于10月25日全国上映，今日片方发布了一组人物海报，作家、玛雅与警察神态各异，引人深思。





《天作谜案》以一桩双重谋杀案为背景进行展开，警官德夫（阿克夏耶·坎纳 饰）在调查案件的过程当中锁定了两名嫌疑人，其中之一是著名的悬疑小说作家维克拉姆（西达尔特·马尔霍特拉 饰），另一位则是年轻的家庭主妇玛雅（索娜什·辛哈 饰）。两个人，两种证词的碰撞，背后的真相也远非表面这么简单……











此次发布的海报将案情的复杂性和迷惑性再度提升，两位嫌疑人通过无助的眼神，传递出自己并非罪犯，而是失去挚爱的受害人家属的信息，一时令人难以分辨。正如海报中所展示的一般，两位嫌疑人的扮演者西达尔特·马尔霍特拉和索娜什·辛哈在影片中展现了自己教科书式的演技，在面对德夫的高压审讯，二人始终将自己摆在受害人家属的弱势位置上。从警察德夫陷入深思的海报中，也可以看出他内心的纠结与疑惑，究竟谁才是真正的凶手呢？











虽说“人生如戏，全靠演技”，两位疑犯的高超演技令案情扑朔迷离，但人物版海报中仍旧为观众留下了一丝线索。玛雅持手电筒望向窗外，眼神中流露出一丝紧张与惊恐，似乎是在向外界发出求救信号。结合玛雅之前在预告中给出的线索，维克拉姆曾强行闯入自己家中并持刀威胁，两人爆发了激烈的冲突，丈夫谢加也是为了保护自己才被维克拉姆杀害，玛雅求救的举动也似乎在佐证这一说法，使得维克拉姆的嫌疑大大增加。











然而细心的观众肯定也会发现一些端倪，维克拉姆曾在审讯过程中透露出一个重要线索：当时案发现场还出现过其他人。对于这一事实，玛雅一直缄口不言，不免让人怀疑其中另有隐情，很难确定玛雅的所作所为究竟是确有其事，还是在自导自演一出嫁祸好戏。

编辑：hello王小羊