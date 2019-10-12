网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

确认过眼神，《天作谜案》都不像坏人

印度悬疑电影曝光人物版海报暗藏玄机

2019-10-12 11:29:39 来源：Mtime时光网

印度悬疑片《天作谜案》发布了一组人物海报，作家、玛雅与警察神态各异，引人深思。

定档预告

　　时光网讯  印度悬疑电影《天作谜案》即将于10月25日全国上映，今日片方发布了一组人物海报，作家、玛雅与警察神态各异，引人深思。

　　《天作谜案》以一桩双重谋杀案为背景进行展开，警官德夫（阿克夏耶·坎纳 饰）在调查案件的过程当中锁定了两名嫌疑人，其中之一是著名的悬疑小说作家维克拉姆（西达尔特·马尔霍特拉 饰），另一位则是年轻的家庭主妇玛雅（索娜什·辛哈 饰）。两个人，两种证词的碰撞，背后的真相也远非表面这么简单……



　　此次发布的海报将案情的复杂性和迷惑性再度提升，两位嫌疑人通过无助的眼神，传递出自己并非罪犯，而是失去挚爱的受害人家属的信息，一时令人难以分辨。正如海报中所展示的一般，两位嫌疑人的扮演者西达尔特·马尔霍特拉和索娜什·辛哈在影片中展现了自己教科书式的演技，在面对德夫的高压审讯，二人始终将自己摆在受害人家属的弱势位置上。从警察德夫陷入深思的海报中，也可以看出他内心的纠结与疑惑，究竟谁才是真正的凶手呢？



　　虽说“人生如戏，全靠演技”，两位疑犯的高超演技令案情扑朔迷离，但人物版海报中仍旧为观众留下了一丝线索。玛雅持手电筒望向窗外，眼神中流露出一丝紧张与惊恐，似乎是在向外界发出求救信号。结合玛雅之前在预告中给出的线索，维克拉姆曾强行闯入自己家中并持刀威胁，两人爆发了激烈的冲突，丈夫谢加也是为了保护自己才被维克拉姆杀害，玛雅求救的举动也似乎在佐证这一说法，使得维克拉姆的嫌疑大大增加。



　　然而细心的观众肯定也会发现一些端倪，维克拉姆曾在审讯过程中透露出一个重要线索：当时案发现场还出现过其他人。对于这一事实，玛雅一直缄口不言，不免让人怀疑其中另有隐情，很难确定玛雅的所作所为究竟是确有其事，还是在自导自演一出嫁祸好戏。

   编辑：hello王小羊

关键词： 天作谜案 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

天作谜案

天作谜案 (2017)

0.0

导演：阿沛·乔普拉

主演：西达尔特·马尔..

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
2

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
3

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
4

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
5

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。

查看更多