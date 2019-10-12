



罗伯特·福斯特生于纽约州罗彻斯特，原名小罗伯特．福斯特。相继在海德尔堡学院、艾尔弗雷德大学及罗彻大学学习。早期从事戏剧演出，60年代下半期开始演出影片，至2001年主演或参与演出超过100影片。早期主演为主，有《好莱坞魔头》《街头黑帮》等。





《危险关系》预告片 1997年昆汀主动找他演《危险关系》焕发第二春，凭该片中Max Cherry这个角色提名了奥斯卡最佳男配角。罗伯特·福斯特1967年的《金色眼睛的映像》和1969年的《冷酷媒体》获得业内认可之后，福斯特频频在B级片中展现出一流演技，《冰山大灾难》和《大鳄鱼》就是其中的代表作，1980年代到1990年代事业进入低谷。





塔伦蒂诺很喜欢福斯特，邀请他参加《落水狗》的试镜，却未能得到乔·卡伯特的角色。“筹拍《危险关系》后，还是力排众议找到了罗伯特·福斯特扮演关键的保释人Max Cherry。





《危险关系》剧照





除了《危险关系》外，罗伯特·福斯特最近30年的作品还有：大卫·林奇的《双峰》《穆赫兰道》，以及《伦敦陷落》《奥林匹斯的陷落》《后人》，美剧《英雄》《恶魔岛》等。