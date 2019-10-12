时光网讯
还记得上次前NBA传奇球星、现职专栏作家的卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔
（“天勾贾巴尔”）力挺李小龙吗？
针对最近马丁·斯科塞斯
称“漫威电影不是电影”的争议言论，他又撰写长文表达自己的观点了——斯科塞斯说的没错。
首先，贾巴尔表明自己是一个铁杆漫威粉丝，他看过所有漫威电影宇宙的作品，而且还不止一次。他自己还是漫威漫画作者，曾参与漫威 #1000特辑。另外，他也表明自己欣赏斯科塞斯的电影，包括《出租车司机》《好家伙》
，因为这些作品具有情感力量和思想深度。
他在文章中这样写道：“导演马丁·斯科塞斯
向《帝国》杂志称，漫威电影不是‘电影’，就像说小说《五十度灰》
不是‘文学’一样。从技术上来讲，他是错误的，但是从文化角度来讲，他是正确的。
而且所有愤怒的漫威电影捍卫者们，都知道他是正确的。”
贾巴尔认为斯科塞斯并没有“贬低”漫威电影，他只是指出了“高雅艺术”（High Art）和“日常通俗艺术”（regular everyday art）的区别。
而这样的区别是不言而喻的，就像伦勃朗的油画和恶搞的卡通画不是一个级别；彼得·本奇利
小说《大白鲨》
也没法和赫尔曼·梅尔维尔
《白鲸记》相提并论，尽管前者销量上百万。
“美国队长永远不会成为詹姆斯·鲍德温
（美国黑人文学大家）。这是一个重要的区别，因为高级艺术包含着文化意识、道德价值、以及社会视野，这些定义了我们是谁、我们想成为谁。”贾巴尔写道。
接着，他从为什么我们上中学的时候都要被逼着去看高深的诗歌、戏剧和小说切入，讲述高雅艺术对于人类发展的重要性，它如何帮助我们健全人格，获得更广阔的视野和更深度的思考。
而通俗艺术是不一样的，“当你看完，令你印象深刻的其中一些激动的瞬间。这就是为什么斯科塞斯将漫威称为‘主题公园’”。
“马丁斯卡塞斯承认他从没看过漫威电影，我为他感到遗憾，因为他没感受过这些电影中纯粹的欢乐、幽默和激动。”贾巴尔写道。“漫威电影曾让我欢笑、哭泣、跳跃、痛苦，我离开影院的时候总是比进去的时候更加轻松和满足。”
“但是，这不是全部。因为有漫威这样的情节剧，我们活得更开心。因为有高雅艺术，我们变得更加睿智。”
（小编注：斯科塞斯说，漫威不是电影（Cinema）。值得注意的是，他没有用Film或者Movie。当Cinema用来指代“电影”的时候，它是一个专业名词，指的是电影科学和艺术。）