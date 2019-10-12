斯科塞斯说，漫威不是电影（Cinema）。值得注意的是，他没有用Film或者Movie。当Cinema用来指代“电影”的时候，它是一个专业名词，指的是电影科学和艺术。































接着，他从为什么我们上中学的时候都要被逼着去看高深的诗歌、戏剧和小说切入，讲述高雅艺术对于人类发展的重要性，它如何帮助我们健全人格，获得更广阔的视野和更深度的思考。





而通俗艺术是不一样的，“当你看完，令你印象深刻的其中一些激动的瞬间。这就是为什么斯科塞斯将漫威称为‘主题公园’”。









“马丁斯卡塞斯承认他从没看过漫威电影，我为他感到遗憾，因为他没感受过这些电影中纯粹的欢乐、幽默和激动。”贾巴尔写道。“漫威电影曾让我欢笑、哭泣、跳跃、痛苦，我离开影院的时候总是比进去的时候更加轻松和满足。”





“但是，这不是全部。因为有漫威这样的情节剧，我们活得更开心。因为有高雅艺术，我们变得更加睿智。”





（小编注：斯科塞斯说，漫威不是电影（Cinema）。值得注意的是，他没有用Film或者Movie。当Cinema用来指代“电影”的时候，它是一个专业名词，指的是电影科学和艺术。）