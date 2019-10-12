网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

前NBA巨星力挺斯科塞斯：没说错漫威

艺术和通俗有区别 这是不言而喻的

2019-10-12 14:46:53 来源：Mtime时光网

斯科塞斯说，漫威不是电影（Cinema）。值得注意的是，他没有用Film或者Movie。当Cinema用来指代“电影”的时候，它是一个专业名词，指的是电影科学和艺术。


　　时光网讯 还记得上次前NBA传奇球星、现职专栏作家的卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔（“天勾贾巴尔”）力挺李小龙吗？

　　针对最近马丁·斯科塞斯称“漫威电影不是电影”的争议言论，他又撰写长文表达自己的观点了——斯科塞斯说的没错。

贾巴尔

　　首先，贾巴尔表明自己是一个铁杆漫威粉丝，他看过所有漫威电影宇宙的作品，而且还不止一次。他自己还是漫威漫画作者，曾参与漫威 #1000特辑。另外，他也表明自己欣赏斯科塞斯的电影，包括《出租车司机》《好家伙》，因为这些作品具有情感力量和思想深度。

　　他在文章中这样写道：“导演马丁·斯科塞斯向《帝国》杂志称，漫威电影不是‘电影’，就像说小说《五十度灰》不是‘文学’一样。从技术上来讲，他是错误的，但是从文化角度来讲，他是正确的。而且所有愤怒的漫威电影捍卫者们，都知道他是正确的。”

　　贾巴尔认为斯科塞斯并没有“贬低”漫威电影，他只是指出了“高雅艺术”（High Art）和“日常通俗艺术”（regular everyday art）的区别。而这样的区别是不言而喻的，就像伦勃朗的油画和恶搞的卡通画不是一个级别；彼得·本奇利小说《大白鲨》也没法和赫尔曼·梅尔维尔《白鲸记》相提并论，尽管前者销量上百万。

斯科塞斯新作《爱尔兰人》预告

　　“美国队长永远不会成为詹姆斯·鲍德温（美国黑人文学大家）。这是一个重要的区别，因为高级艺术包含着文化意识、道德价值、以及社会视野，这些定义了我们是谁、我们想成为谁。”贾巴尔写道。

　　接着，他从为什么我们上中学的时候都要被逼着去看高深的诗歌、戏剧和小说切入，讲述高雅艺术对于人类发展的重要性，它如何帮助我们健全人格，获得更广阔的视野和更深度的思考。

　　而通俗艺术是不一样的，“当你看完，令你印象深刻的其中一些激动的瞬间。这就是为什么斯科塞斯将漫威称为‘主题公园’”。

《冲出宁静号》

　　不过他也表示，“高雅”和“通俗”不是对立的，有些作品兼具二者的特质，他举出的例子包括电影《教父》《2001太空漫游》《唐人街》，以及《复仇者联盟》乔斯·韦登作品《冲出宁静号》

　　“马丁斯卡塞斯承认他从没看过漫威电影，我为他感到遗憾，因为他没感受过这些电影中纯粹的欢乐、幽默和激动。”贾巴尔写道。“漫威电影曾让我欢笑、哭泣、跳跃、痛苦，我离开影院的时候总是比进去的时候更加轻松和满足。”

　　“但是，这不是全部。因为有漫威这样的情节剧，我们活得更开心。因为有高雅艺术，我们变得更加睿智。

（小编注：斯科塞斯说，漫威不是电影（Cinema）。值得注意的是，他没有用Film或者Movie。当Cinema用来指代“电影”的时候，它是一个专业名词，指的是电影科学和艺术。）

   编辑：飒飒

关键词： 马丁斯卡塞斯 漫威 天勾贾巴尔
关注时光网微信

相关电影/影人

马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔

卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔

Kareem Abdul-Jabbar

职业：演员

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
2

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
3

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
4

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
5

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。

查看更多