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漫威电影不是电影？他有资格这么说

回顾马丁·斯科塞斯的电影人生

2019-10-12 17:13:29 来源：Mtime时光网

为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他是看这些电影长大的。
　　时光网特稿 “漫威电影不是电影（cinema）。”

　　马丁·斯科塞斯的这番话把自己推到了风口浪尖上，漫威自家的演员匆忙作出回应，既要维护自家老板的面子，也得注意措辞不能冒犯马丁——毕竟他是这个时代里为数不多称得上大师的导演之一。
　　大师不大师对于马丁而言或许并不重要，他自己更在乎的一个身份是“影迷”。



　　这位出生在纽约皇后区的意大利移民的后代，在成长时刚好赶上电影蓬勃发展的年代。

　　在这里必须得提到意大利新现实主义电影的出现，它以完全不同于好莱坞的电影形式和内涵，促成欧洲电影艺术在战后迎来爆发，直至法国新浪潮达到巅峰。

　　为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他和你不一样，他是看这些电影长大的。


《战火》1946，罗西里尼

　　也正是有了这样的电影，而不只是娱乐大众的简单电影，电影作为艺术得到广泛认可，得以进入大学学堂，被传授，被研究。

　　1966年，马丁·斯科塞斯正是第一波拿到电影硕士文凭的年轻人，科班出身走上电影道路。



　　童年时的斯科塞斯身体并不好，哮喘折磨着他不能像同龄人一样在户外进行活动，电影院成为他的庇护所，也是他了解外面世界的一个窗口。


少年斯科塞斯

　　斯科塞斯不厌其烦的一遍遍欣赏那个时候他能看到的各种电影，有热情洋溢的歌舞片，有小成本制作的黑色电影，有段时间他沉迷在如今已经不多见的史诗电影中。

　　罗伯特·怀斯《我们赢了今夜》安东尼·曼《万世英雄》霍华德·霍克斯《金字塔》迈克尔·鲍威尔、埃默里克·普雷斯伯格的《曲终梦回》《黑水仙》……这些少年时代看过的的电影，激发出他对电影的热情。


《我们赢了今夜》是《愤怒的公牛》的根源

　　但对斯科塞斯触动最大的，是来自父母的故乡，意大利新现实主义电影。在这些电影里他看到了战后满目疮痍的罗马街道，听到了与祖父母说着同样语言的人们的生活，这激发了他对世界的好奇。

　　德西卡和罗西里尼所代表的电影美学与他看到好莱坞工业化的电影完全不同，“那一刻我才意识到，还有另一种电影艺术（Cinema）的存在，而那并不是大众电影。”

　　斯科塞斯那时或许不会想到，未来他与罗西里尼的女儿会有一段短暂的婚姻，但或许已经有了“把摄影机扛到大街上去”（新现实主义的口号）的冲动。

　　1960年，斯科塞斯考入纽约大学电影系，1966年拿到拿到电影学硕士，那时纽约大学艺术学院刚刚成立一年。

作者：日灼   编辑：日灼

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 马丁·斯科塞斯 爱尔兰人 出租车司机 好家伙 愤怒的公牛 罗伯特·德尼罗 穷街陋巷 喜剧之王 赌城风云

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