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甜茶《兰开斯特之王》"不是改编莎剧"

对话乔尔埃哲顿：这是属于我们自己的故事

2019-10-12 21:04:28 来源：Mtime时光网

乔尔表示《兰开斯特之王》并非传统意义上的莎剧改编，而是"以之为灵感"打造的"属于我们自己的故事"。
　　时光网讯 提莫西·查拉梅领衔主演的改编自莎士比亚经典喜剧作品《亨利五世》的古装新片《兰开斯特之王》于10月11日正式在北美上映。上个月该片在威尼斯电影节上举行全球首映，影片编剧、制片人兼演员乔尔·埃哲顿接受了时光网的专访，他直言这部改编自莎剧的作品“不是改编莎剧”，而是“以之为灵感”打造的“属于我们自己的故事”。

　　作为影片的编剧，乔尔坦言早在1998年就已经开始准备拍摄一部《兰开斯特之王》这样的作品了。他曾经于1998年和1999年在澳洲参演了两部话剧《亨利四世》和《亨利五世》的表演，这这段表演经历，让他萌生了将这些故事改编成电影的想法，但他所指的“改编”并非传统意义上的，而是一种全新的尝试。

　　“我从1998年就做好准备了，那是我第一次莎翁剧，那些表演给我留下很好的回忆，我一直想把他们改编成电影，不是改编莎剧，而是以之为灵感源，并且深入研究历史，并用这些元素打造属于我们自己的故事。”

　　乔尔还谈到这一次的表演经历，对他来说“是一次很棒的研究过程，而不仅仅是穿上戏服去拍戏。”而这种感觉和他此前的作品《被抹去的男孩》和《致命礼物》有些相似。


此前甜茶、导演大卫·米肖德和乔尔一同亮相威尼斯电影节

　　“在幕后写剧本，其实就是最好的角色准备，因为你一直在思考这个世界和这些角色，作为演员，有时你拿到一个角色，一个月后你就已经在片场了，你要在一个月内完成所有的准备，需要你花费很多时间去理解。”

　　虽然《兰开斯特之王》是一部古装电影，但他同样有着现实意义。乔尔谈到了他的创作初衷。

先导预告片

　　“刚开始筹备影片时，全世界有很多女性首脑，本片最早是在2012、2013年左右开始筹备，她们就像是一个个被人操纵的傀儡，你很想知道幕后操纵她们、影响她们的到底是谁，这让人很不安。另外也有完全不受他人控制的女性，本片讲述的就是一个人如何被推上统治者的位置，并因为自大而深陷其中，他们自以为能够改变什么，很多掌权的女性都觉得我能改变世界，但很快便意识到她们完全要听命于选民和周围的人，而且权力会造成个人腐败，为了保持支持率，她们会迅速改变做法，这就是本片关注的问题，以及自我对一个人的影响，你会失去做出人性选择的能力。”


甜茶饰演亨利五世

　　谈到此次和“甜茶”提莫西·查拉梅的合作，乔尔対之赞赏有加。而甜茶与现实中的亨利五世一样年轻，这让乔尔和导演大卫·米肖德印象深刻。

　　“我之前就对他（甜茶）印象很好，因为我看过他在《请以你的名字呼唤我》里的精彩表演，大卫也为这个角色和他见过好几次，大卫和我发现亨利登基的时候非常年轻，有一幅画像里面他就是非常年轻，所以我们需要找一个年轻演员，这一点蒂莫西很符合，见到他之后，他的聪明给我留下很深印象，他让我想起了和我合作过的那些优秀演员，他真的是一个很聪明的演员，懂得如何把自己的直觉和幽默和对故事与角色的理解融合在一起。”


乔尔·埃哲顿《兰开斯特之王》剧照

　　最后，乔尔还谈到了自己的角色。他在片中饰演的谏臣角色寡言少语，在不必要的时候都不会说话，乔尔坦言这一点与他的现实感受有些共通点。

　　“我发现随着年龄的增长，我变得越来越安静，我不会有吸引他人关注或者刻意合群的冲动，我其实是一个很内向的人，习惯把焦虑闷在心里，我有时候也会又吵又闹，我现在越来越明白不是所有的问题都有答案，很多时候最好是闭上嘴认真听，我希望能继续如此，因为这样更舒服一点，我也没必要一直一言不发，我只要保持平静就行，这是我对自己的看法，其它很多人可能会觉得我在放屁，闭嘴，乔尔。”

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 兰凯斯特之王 甜茶 乔尔埃哲顿
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