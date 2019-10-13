清水崇导演携新作《犬鸣村》亮相平遥电影节，和观众聊聊我们在看恐怖片的时候，到底怕的是什么？



清水崇大师班对谈现场

清水崇大师班对谈现场



时光网讯 日本著名恐怖片导演清水崇最新力作《犬鸣村》昨日在平遥举行了全球首映，可容纳1500人的露天影院座无虚席，这也是首次以这么大规模在中国首映的国外恐怖片，清水崇导演回忆首映场面直言“震撼”。





平遥电影节进行到第三日，清水崇导演以“我们被什么所惊吓？”为主题与 制片人顾晓东先生 在平遥电影宫与展开了大师班对谈，对谈由贾樟柯导演主持开场。





与《犬鸣村》受到的追捧一致，清水崇导演的大师班在开场前早早就有慕名而来的粉丝在门外排起了长队，因场地座位限制，最终约有一半观众未能入场，但他们仍在站在门外的led大屏幕下看完了直播。











现场导演自曝自己小时候压根不敢看恐怖片，从不敢看到把恐怖片当成职业，导演究竟经历了什么？自己拍恐怖片的时候导演本人害怕吗？就惊吓类型来说，在导演心中，惊吓到底该划分为哪几种类型？





无论你是不是恐怖片爱好者，本场清水崇导演的大师班讲座都能为你提供一个足够让你重拾好奇心的视角去看待恐怖片。讲座分享实录如下：





“从不敢看恐怖片到当成职业

正是曾经的害怕激励了自我”







顾晓东 ：今天的讲座题目叫《全球视野下的恐怖片》，副题是“我们被什么惊吓？”导演刚才进场之前说他先被大家的人数惊吓到。昨天因为我们大家有1500人一起在一个空旷的露天电影院，第一次一起这么大的银幕看一个恐怖片，他特别想知道今天在场的人有多少是昨天晚上看了《犬鸣村》的，大家举一下手。基本都是我们在同一个会场一起被惊吓过的人。