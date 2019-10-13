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清水崇:曾认为拍恐怖片的人脑子有病

从“咒怨”到“犬鸣村” 我们被什么所惊吓？

2019-10-13 01:11:08 来源：Mtime时光网

清水崇导演携新作《犬鸣村》亮相平遥电影节，和观众聊聊我们在看恐怖片的时候，到底怕的是什么？

清水崇大师班对谈现场

      时光网讯　日本著名恐怖片导演清水崇最新力作《犬鸣村》昨日在平遥举行了全球首映，可容纳1500人的露天影院座无虚席，这也是首次以这么大规模在中国首映的国外恐怖片，清水崇导演回忆首映场面直言“震撼”。

      平遥电影节进行到第三日，清水崇导演以“我们被什么所惊吓？”为主题与制片人顾晓东先生在平遥电影宫与展开了大师班对谈，对谈由贾樟柯导演主持开场。

    与《犬鸣村》受到的追捧一致，清水崇导演的大师班在开场前早早就有慕名而来的粉丝在门外排起了长队，因场地座位限制，最终约有一半观众未能入场，但他们仍在站在门外的led大屏幕下看完了直播。



     现场导演自曝自己小时候压根不敢看恐怖片，从不敢看到把恐怖片当成职业，导演究竟经历了什么？自己拍恐怖片的时候导演本人害怕吗？就惊吓类型来说，在导演心中，惊吓到底该划分为哪几种类型？

     无论你是不是恐怖片爱好者，本场清水崇导演的大师班讲座都能为你提供一个足够让你重拾好奇心的视角去看待恐怖片。讲座分享实录如下：

“从不敢看恐怖片到当成职业
 正是曾经的害怕激励了自我”
     
      顾晓东：今天的讲座题目叫《全球视野下的恐怖片》，副题是“我们被什么惊吓？”导演刚才进场之前说他先被大家的人数惊吓到。昨天因为我们大家有1500人一起在一个空旷的露天电影院，第一次一起这么大的银幕看一个恐怖片，他特别想知道今天在场的人有多少是昨天晚上看了《犬鸣村》的，大家举一下手。基本都是我们在同一个会场一起被惊吓过的人。


大师班现场

清水崇：今早的那场放映，第一次看了《犬鸣村》的，能举一下手吗，谢谢！非常感谢大家的捧场。我这一天也是被好多的记者和一些职业写手拦住，然后跟我说他已经看了两遍我们的《犬鸣村》电影。

翻译导演刚才一直说他不想单方面一直跟大家说，他特别希望通过提问的方式跟大家沟通。昨晚我们的清水导演和贾导一起进行专访的时候，当时贾导就提到说，昨晚那一场《犬鸣村》的全球首映是在中国的第一次如此大规模，有着一千五百人规模的恐怖片的放映。

我们的导演跟我们的顾老师确认一下是不是真是这样。然后顾老师就表示说确实，因为我们要看恐怖电影的话，可能国内的电影片在国内这种大规模的反映也许并不是那么罕见，但是国外的恐怖片在中国能有如此大规模的首映这的确是有生以来第一次。

清水崇：恐怖片有哪些具体不同的地方呢？

顾晓东：我问导演，我说因为你自己说你成为电影导演，是因为看了科幻片，但是为什么没有拍科幻片，拍了恐怖片。14岁之前他一直觉得拍恐怖片的人脑子有问题。

有一部恐怖片，因为那个片子很恐怖、很吓人，还有很多血，就觉得这导演脑子有毛病，为什么要拍这么吓人的电影。但是二十年以后他跟这个导演见到了，然后有了交流。

清水崇：因为我现在已经成人了，所以也不会说像过去那种小孩子的视角，然后尤其再加上我现在做恐怖片这个事情，如果非要说的话，因为一开始有这样的机会出道的时候是靠恐怖片出道的，然后就这样一直做了下来。    

  我上中学的时候没敢看那些恐怖片，现在长大成人了之后反而有勇气去看了，可能也会有一些职业病吧，但是确实是现在能够接受的恐怖片的那种种类和范围变得更多了。

反而如果要这样说的话，作为一个恐怖片的导演，我有这样的经历，确实让人觉得挺搞笑的。但是现在我作为一个恐怖片的导演，同时也是喜欢去导恐怖片这样的事情，估计也是因为我小的时候比较害怕看恐怖片，正是当初那种害怕反而激励了我的现在。

 

《犬鸣村》在平遥举办了全球首映

就说恐怖片中的那种恐怖的感觉，虽然用恐怖这个词语概括这一切，但是他们的表现形式是不同的，比如说像欧美的恐怖片，可能会表现比较直接，突然间就银幕中吓你一下，然后是还有另外一种表现形式，就是像刚才哪位观众所提到的，然后看完电影之后，他自己会想各种各样的恐怖场面。

就说国家和国家之间的风格不一样，年龄不同大家产生那种喜欢的恐怖片的感觉是不一样的，所以这对于恐怖片恐怖的要求就会变得越来越多。

   编辑：z

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关键词： 清水崇 犬鸣村 平遥电影展

相关电影/影人

清水崇

清水崇

Takashi Shimizu

职业：导演

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犬鸣村

犬鸣村 (2020)

0.0

导演：清水崇

主演：三吉彩花

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