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李安：有人投资会继续尝试120帧

"双子杀手"北京首映 透露正在筹备华语新片

2019-10-13 08:33:44 来源：Mtime时光网

现场有观众提问，“是否以后的电影都会拍成120帧？”李安笑答：“如果还有人投资的话。”


      时光网讯 阔别三年，李安导演带着自己的最新作品回到了中国。

      9月12日下午，由李安导演、威尔·史密斯主演的电影《双子杀手》在北京举行了首映。继《比利·林恩的中场战事》之后，李安的电影再一次以3D/4K/120fps的格式与中国观众见面。

      电影放映完之后，李安导演也来到现场，与观众分享自己的创作初衷。据悉，李安此次是专程来北京与观众交流，活动一结束，他就要马不停蹄地飞往上海，为14日的电影首映做准备。

      在《比利·林恩的中场战事》之前，多数观众眼中的李安是一个专注于探索人类内心世界，对眼花缭乱的拍摄方式不太感冒的导演。《比利·林恩的中场战事》与《双子杀手》将拍摄标准从24帧/秒提高到120帧/秒，李安摇身一变，成为了一位“技术控”。现场，李安也分享了自己对于120帧的认识。

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      “120帧吸引力很大，我觉得要开拓另外一个空间出来，好像是一个美丽的新世界。我知道前面会很辛苦。我可以去颐养天年，过自己的日子，慢下来。但我还有很大的好奇心要去满足。因为我相信电影，现在的电影看的不是那么回事，就有很多疑问需要去解答，为我自己。

　　然后我也希望这是个新的路子，为其他的同业、电影界，尤其是年轻的电影工作者和观众，看看能不能创造一个新的可能性。对我来讲，就好像第三个眼开开了，整个世界都不一样，我和电影的关系也不一样了。所以对我个人来讲，我必须要去追求。而且现在的新导演也很难有这个资源，我们有这个资源那肯定要去追求。最主要讲，是真的很漂亮，我觉得有一种美感在里面。”

      现场有观众提问，“是否以后的电影都会拍成120帧？”李安笑答：“如果还有人投资的话。”

      “我希望我还有下部电影可以拍。这个东西（120帧）很挑战大家的观影习惯，经过我这五年的钻研，对我的眼睛来讲，我其实不喜欢讲这个是高帧率，因为这个是正常的帧率。也不是看低24帧，不管怎样，人心放在上面的艺术这是不能磨灭的，这是最宝贵的，是黄金。高帧率你要用同样的方法把它做出来，现在还没有真的做出来，所以需要提供这样一个环境，不管是年轻、年老、中年，不管是导演还是摄影师，大家有一个园地。

　　现在我要把这个做出来都特别困难，我希望这是一个抛砖引玉，希望有很多人来实验，从短片开始琢磨，这个东西是怎么个拍法，需要时间需要耐心，需要很扎实的把这个实验传播到真的可以商业发行，娱乐大众的形式，进行顺利的话还需要一段时间。”  

      《双子杀手》由威尔·史密斯担任主演，他也是李安电影中出现过的最大牌的明星之一。李安现场解释了为什么选择威尔·史密斯作为主演。

      “一个人能够红了30年还要能做动作片，对我来讲，还要是一个好演员，大概就2、3个人吧。针对克隆一些人性、哲思上的议题，不好的演员，光有肌肉没有演技的话，我觉得也做不来。我很想表达克隆人最人性和纯真的一面，要有一些敏感的特质啊等等，这都不是他以前的戏路。因为我们看法不一样。这部片子甚至有一点东方的忧郁在里面，这些我都要慢慢跟他讲。”



      除了120帧，《双子杀手》最大的特点是用特效制造了以假乱真的年轻版威尔·史密斯。李安表示这个特效版的威尔·史密斯比真的威尔·史密斯还要贵好多。

      “我当时听到这个故事时，故事本身并不吸引我，可是这个元素，试想大家熟悉的一个人与他的过去两个人并排一起演戏，那一定是个很奇怪的感觉。电影就是用看的，当你观影以后有一种很奇怪的感觉，那就是电影，笔墨无法形容。电影可以用影像刺激我们，去反省和探讨人的心境，是很好的事情。

　　其实动作片我也希望有戏剧的情节，只是过去的动作我们看不清楚，只能用很快的节奏制造刺激感，现在我用这种方法，我看进去了，我可以把它戏剧化、细节化，以及追求更提升的表演。因为你看得更细致了，所以这种表演就需要更内在更丰富，这对演员的压力挺大。尤其像这么大的明星，大家期待威尔·史密斯，他不但要这边’交货’，那边’交货’，还要在演技上突破，是很大的挑战。

　　我作为一个导演、演员，也需要做更细致的研读。以前我是用演员来做实验，这么刺激他，看看能够得到什么东西。现在我能带领500个人花了一年时间，一粒一粒地研究进去，不但研究角色的心态、表演，我还可以研究时间在人身上做了什么东西，对我来讲，这是一个非常可贵的经验。”

      作为最受观众喜爱的华语导演之一，李安已经多年没有拍摄华语片。在此次活动上，李安透露他正在筹备一部华语新片，已经开始写剧本了。在好莱坞发展多年，李安反而更看好国产片。“国片有无穷尽的潜力，因为国片在全世界制片来讲，艺术电影不算的话，电影工业还是在从后面追，各方面的条件都要补强，这样很健康的发展，多元化的电影创作，观众的兴致不会冷掉。世界电影比较疲惫，而我对这边特别乐观。”

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 双子杀手 李安
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