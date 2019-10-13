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星爵"父亲"真正的儿子也在主演美剧!

还将出演"旺达幻视""猎鹰冬兵"等漫威剧

2019-10-13 09:28:52 来源：Mtime时光网

美剧《49号旅舍》男主演瓦耶特·拉塞尔近日在与时光网的对话中，谈到了自己对于这部剧的理解，和出演自己角色的心得。


　　时光网讯　有别于多数电视剧用清楚的架构“言传”故事重点， 第二季现正热映中的AMC电视剧《49号旅舍》，要观众耐心跟着角色的经历，意会地体验人生是如何处处充满荒诞，由库尔特·拉塞尔《银河护卫队2》中“星爵”的父亲伊戈）和歌蒂·韩（她也是凯特·哈德森的妈妈）的儿子瓦耶特·鲁塞尔主演。

　　这位“星二代”在剧中，饰演一位在南加州长滩出生长大的冲浪手Dud，父亲刚过世后Dud就被毒蛇咬伤，成为彻底游手好闲的“米虫”，暂住在帮已故爸爸扛债务压得喘不过气的双胞胎妹妹Liz的家中。


瓦耶特的父亲就是他

　　有别于强烈的剧情电视剧，《49号旅舍》以Dud异常天真单纯的视角探讨生命存在的意义，剧本身就跟Dud一样怪得很讨喜，但又很难以一个字精准描绘这部剧。“我和亲友们形容这部剧是'一场寻找存在意义的旅程，'” 瓦耶特·鲁塞尔和时光网聊聊第二季时说，“跟着长滩兄弟会的宗旨和规则，Dud和同样也在寻找人生意义的兄弟会员们一起。故事主要探讨人生起伏、我们存在的原因和目的。”

　　第一季中，游手好闲的Dud一日意外踏入长滩兄弟会的会址，认识本业是卫浴水道设备销售员的兄弟会会员Ernie Fontaine。虽然这个兄弟会主要目的只是作为社区聚会用，但Dud深受兄弟会神秘的传说吸引，坚持入会后由Ernie教他长滩兄弟会的传统，包含炼金术和记载千古哲学讯息的神秘卷宗，Dud深刻地感受到长滩兄弟会是他人生存在的意义。


瓦耶特与索妮娅·卡西迪在剧中出演一对儿双胞胎兄妹

　　“你很难解释为什么一个人会有特定的感觉，通常要花很长的时间探讨，所以很少能制作成电视剧。《49号旅舍》讲的故事要靠体验才能意会到那个感觉，就像看一本小说一样。”瓦耶特接着解释：“有时候看一本小说时，你没有真正了解故事，只能继续往下看，总会有一个点让你茅塞顿开，开始感觉到小说的重点。”

　　《49号旅舍》骄傲地打着“必须意会无法言传”的招牌，探讨存在的意义这个虚无飘渺的哲学思考。 “所以这是一个很不一样的电视剧，违背了所有我们已知的电视剧模板，”瓦耶特说。“这也是我体验剧本角色的方式，很多（电视）剧本有着精心雕琢的对白，还有扣人心弦的剧情桥段，但最终还是脱离不了肥皂剧的范畴。也不是说肥皂剧不好，我也会看这些你情我爱的电视剧，但作为演员确实没兴趣出演。”


《霸主》中的瓦耶特（这个角度为什么莫名有点儿像罗伯特·帕丁森）

　　瓦耶特之前在许多独立电影演过配角，在J·J·艾布拉姆斯制作的恐怖惊悚片《霸主》中，主演的二战硬汉军官让人记忆最深刻，和爸爸库尔特·拉塞尔年轻时简直一个模子刻出来的瓦耶特说，他有自己选剧本的一套思想。拿到《49号旅舍》剧本时，首先被故事的语调深深吸引。

　　“剧本的风格语调非常不同，也十分契合我本人的幽默感以及说故事的方式，加上这个角色未来可以发展到任何方向，搞不好到时候第四季乘飞毯跑到埃及，但这些都是无法预料的，”瓦耶特说。和真实人生一样无法预测的剧情走向，反而让同样一无所知的角色有更真实、更丰富的情感表达。 “演员可以发挥到所有真实情绪的表演，喜悦、伤心、沮丧、或疯狂的举动等，这份感觉是吸引我接演的最大原因。”


《黑镜》第三季中的瓦耶特

　　虽然Dud的人生选择看似荒诞，但他的核心价值还是有值得学习的人生观。 “我试着保留Dud身上的优点特质，”瓦耶特说，“像他的无敌乐观，即使被卷入非常严重的情况，他还是觉得会有好转的契机，他选择看到每个人的优点，这是一个很好的特质，我想要更像这样。”

　　现实生活瓦耶特觉得自己更像Dud的孪生妹妹Liz。 “我个人的世界观比较类似Liz的，”他说。Liz因为替爸爸生前作担保人，爸爸死后“继承”了一屁股债，“造成Liz的困境有好多原因，但Dud一个都不看，只专注在好的一面。”“Dud（的问题是）他需要更和现实生活接轨，但这就是他在学习的课题，”瓦耶特说。 “或许大家多一点Dud的（乐天）特质，这个世界会更美好一点。”


瓦耶特和爸爸妈妈

　　“《49号旅舍》拿了个探照灯，打在人生所有的荒诞无稽，”瓦耶特说，“我们走到哪都有疯狂的事情在发生，仔细观察的话我们每天都会遇到。 ”

　　父亲已经身为“星爵父亲”，出演过MCU电影了，而有意思的是，瓦耶特本人也将出现在漫威美剧《旺达·幻视》《猎鹰与冬兵》中，两部剧届时都会在迪士尼+流媒体平台上播出，敬请期待。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 49号旅舍 StephanieWu 瓦耶特·鲁塞尔
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