



第一季中，游手好闲的Dud一日意外踏入长滩兄弟会的会址，认识本业是卫浴水道设备销售员的兄弟会会员Ernie Fontaine。虽然这个兄弟会主要目的只是作为社区聚会用，但Dud深受兄弟会神秘的传说吸引，坚持入会后由Ernie教他长滩兄弟会的传统，包含炼金术和记载千古哲学讯息的神秘卷宗，Dud深刻地感受到长滩兄弟会是他人生存在的意义。







瓦耶特与索妮娅·卡西迪在剧中出演一对儿双胞胎兄妹





“你很难解释为什么一个人会有特定的感觉，通常要花很长的时间探讨，所以很少能制作成电视剧。《49号旅舍》讲的故事要靠体验才能意会到那个感觉，就像看一本小说一样。”瓦耶特接着解释：“有时候看一本小说时，你没有真正了解故事，只能继续往下看，总会有一个点让你茅塞顿开，开始感觉到小说的重点。”





《49号旅舍》骄傲地打着“必须意会无法言传”的招牌，探讨存在的意义这个虚无飘渺的哲学思考。 “所以这是一个很不一样的电视剧，违背了所有我们已知的电视剧模板，”瓦耶特说。“这也是我体验剧本角色的方式，很多（电视）剧本有着精心雕琢的对白，还有扣人心弦的剧情桥段，但最终还是脱离不了肥皂剧的范畴。也不是说肥皂剧不好，我也会看这些你情我爱的电视剧，但作为演员确实没兴趣出演。”







《霸主》中的瓦耶特（这个角度为什么莫名有点儿像罗伯特·帕丁森）









“剧本的风格语调非常不同，也十分契合我本人的幽默感以及说故事的方式，加上这个角色未来可以发展到任何方向，搞不好到时候第四季乘飞毯跑到埃及，但这些都是无法预料的，”瓦耶特说。和真实人生一样无法预测的剧情走向，反而让同样一无所知的角色有更真实、更丰富的情感表达。 “演员可以发挥到所有真实情绪的表演，喜悦、伤心、沮丧、或疯狂的举动等，这份感觉是吸引我接演的最大原因。”







《黑镜》第三季中的瓦耶特





虽然Dud的人生选择看似荒诞，但他的核心价值还是有值得学习的人生观。 “我试着保留Dud身上的优点特质，”瓦耶特说，“像他的无敌乐观，即使被卷入非常严重的情况，他还是觉得会有好转的契机，他选择看到每个人的优点，这是一个很好的特质，我想要更像这样。”





现实生活瓦耶特觉得自己更像Dud的孪生妹妹Liz。 “我个人的世界观比较类似Liz的，”他说。Liz因为替爸爸生前作担保人，爸爸死后“继承”了一屁股债，“造成Liz的困境有好多原因，但Dud一个都不看，只专注在好的一面。”“Dud（的问题是）他需要更和现实生活接轨，但这就是他在学习的课题，”瓦耶特说。 “或许大家多一点Dud的（乐天）特质，这个世界会更美好一点。”







瓦耶特和爸爸妈妈





“《49号旅舍》拿了个探照灯，打在人生所有的荒诞无稽，”瓦耶特说，“我们走到哪都有疯狂的事情在发生，仔细观察的话我们每天都会遇到。 ”





有别于强烈的剧情电视剧，《49号旅舍》以Dud异常天真单纯的视角探讨生命存在的意义，剧本身就跟Dud一样怪得很讨喜，但又很难以一个字精准描绘这部剧。“我和亲友们形容这部剧是'一场寻找存在意义的旅程，'” 瓦耶特·鲁塞尔和时光网聊聊第二季时说，“跟着长滩兄弟会的宗旨和规则，Dud和同样也在寻找人生意义的兄弟会员们一起。故事主要探讨人生起伏、我们存在的原因和目的。”