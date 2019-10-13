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《小丑》北美周五击败新片蝉联冠军

"亚当斯一家"与李安"双子杀手"未能发力

2019-10-13 10:06:48 来源：Mtime时光网

《小丑》北美累计已达1.57亿美元，全球累计票房也已超过4亿美元，最终有望突破9亿。

《小丑》剧照

　　时光网讯 DC出品的影片《小丑》上映第二周，在周五当天依旧强劲拿下1700万，再度蝉联冠军。该片北美累计已达1.57亿美元，预测周末三天票房将高达5800万美元，遥遥领先本周上映新片。另外，《小丑》的全球累计票房也已超过4亿美元，最终有望突破9亿。本片已拿下威尼斯金狮奖，在北美颁奖季上也将会有各种奖项为影片加分。


《亚当斯一家》

　　本周新片有米高梅公司出品动画电影《亚当斯一家》，周五首日收入971万，排名第二，预计周末票房将在3100万左右。《亚当斯一家》是美国广受欢迎的系列作品，它改编自同名漫画，奥斯卡·伊萨克查理兹·塞隆、科洛·莫瑞兹等明星配音。该片烂番茄评分44%，metacritic媒体综评45分。


《双子杀手》剧照

　　本周另一部新片是李安执导、威尔·史密斯主演的新片《双子杀手》，该片首日进帐750万，排名第三，预计周末票房在2000万左右。《双子杀手》讲述了一位正准备退休的美国国家安全局特工发现自己成为了一名冷酷杀手置于死地的对象，经过调查，他发现那名杀手竟是自己年轻了25岁的克隆版的故事。

      和《比利·林恩的中场战事》一样，《双子杀手》也采用了3D、120帧/秒、4K分辨率的格式拍摄。该片制作成本1.38亿美元，目前烂番茄评分26%，metacritic媒体综评39分。该片将于下周10月18日在中国内地上映。

　　其他老片，中美合拍的动画《雪人奇缘》周五再获169万，排名第四，该片北美累计4349万。电影版《唐顿庄园》周五票房146万，排名第五，北美累计7924.8万。 

   编辑：边界

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