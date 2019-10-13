网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

烂番茄100%的黑人神童剧"戴维成长记"

奥普拉温弗里制片 "月光男孩"原著作者新作

2019-10-13 10:22:48 来源：Mtime时光网

因《月光男孩》获得奥斯卡“最佳改编剧本”小金人的塔瑞尔·麦卡尼打造了新剧《戴维成长记》，奥普拉·温弗里和迈克尔·B·乔丹都是本剧的执行制片人。
　　时光网讯　由好莱坞著名脱口秀女王奥普拉·温弗里执行制片的美剧《戴维成长记》，于2个月前的8月14日开始了首播。第一季的最后一集将于下周三播出，目前剧集在烂番茄上还保持着100%的新鲜度。这一以黑人为主角的新剧，讲述的是一位住在佛罗里达州的14岁“神童”，想要凭借自己的努力离开贫穷生活环境的故事。

　　剧集的成功离不开制片人们的努力，除了奥普拉，迈克尔·B·乔丹也是本剧的执行制片人之一。在《戴维成长记》期间，时光网和奥普拉以及剧集创作人塔瑞尔·麦卡尼进行了对话。塔瑞尔当年正是把自己写的舞台剧《月光下的黑人男孩看上去很忧郁》改编成了剧本，不仅凭电影版《月光男孩》获得了奥斯卡“最佳改编剧本”的大奖，还让影片本身拿下了当年的“最佳影片”。

剧集海报

　　身为公开出柜的同性恋男性，塔瑞尔的作品中，总是对于少数族裔人群给予了格外的关注，《戴维成长记》也并不例外。剧集对黑人男孩“戴维”的身世进行了深刻的审视，也会让无数内心受到创伤的青少年都得到共鸣。

　　Mtime：奥普拉，你提到你第一次听说这个故事，是通过塔瑞尔的介绍，这个故事吸引你的地方在哪里？让你觉得《戴维成长记》很适合当下这个环境？

　　奥普拉·温弗里：塔瑞尔冷静、清晰地向我描述了大卫的成长故事，并把每个角色都活生生地展现出来，让我仿佛置身于那个环境之中。我觉得要是他能把这其中一半搬上荧幕，这部剧就成功了。我很喜欢进入这种陌生的世界，因为我并不了解作为黑人男孩是什么感觉，我觉得我对它感兴趣，意味着其他人也应该会感兴趣，因为我的直觉一向很灵敏，我会受触动，那么其他人也会受触动。

　　Mtime：塔瑞尔，你对那次会面是什么感觉？你是否充满自信，觉得胜券在握？

　　塔瑞尔·麦卡尼：没有，没那么自信，我觉得我必须把这些角色打造得有血有肉，这也是我的工作。所以我必须倾注自己的情感，尽力打开这个世界，成为那些人的传声筒。所以我并没有庆祝，只是希望我做到了最好，奥普拉女士愿意倾听我的想法，我觉得这是个很好的开始。对于这部剧我也是这种感觉，看着这部剧我不会觉得自己成功了，我只是想，我真的希望大家能愿意倾听。



　　Mtime：为什么决定把这个故事打造成剧集的形式？

　　塔瑞尔：希望大家能不断谈论下去，电视这个平台已经走进了千家万户，但它也出现在了许多非传统的地方，比如青少年中心，火车站，还有你的手机。年轻人在上学的路上也会看电视，这是前所未有的，我希望这部剧能引起人们的持续关注，让观众能一直讨论下去。

　　Mtime：你们都会看短视频吗？你们会接受在手机或平板上看视频吗？

　　奥普拉：是的，我经常看，手机比较少，但是经常在iPad上看，所有的样片我也都是在iPad上看。


左起：迈克尔·B·乔丹、塔瑞尔、奥普拉与阿基里·麦克道威尔

　　Mtime：饰演戴维的是年轻演员阿基里·麦克道威尔，要找合适的人选应该不容易，能不能谈谈你们是怎么选中他的？

　　塔瑞尔：我们很幸运，我们的选角导演卡门·古巴给了我们很多帮助，但阿基里是从网上给我们发的试镜。网络最棒的一点就是民主化，以前你得在特定时间特定地点试镜，但这个孩子是从休斯顿给我们发来的试镜视频，他非常棒。然后我们见了面，他的表演是无法用语言来形容的，而且他是我见过最专业、最礼貌的人，毫无疑问他就是我们的戴维。

　　奥普拉：我记得我是在iPad上看到了他的试镜，他能通过自己的个性、精神把这个角色表现出来，而不只是靠念台词，我觉得他就是戴维。他就是我想看到成长为戴维的那个人，我觉得我们找对了人。



　　Mtime：本剧设在南佛罗里达，美国观众可能对此比较熟悉，但是对于海外观众来说可能不了解这个背景，你觉得本剧能引起他们共鸣的地方在哪里，是成长的创伤吗？

　　塔瑞尔：首先你提到了一个让我很有共鸣的点，就是在城乡结合的地方长大，这是南佛罗里达和美国南部才有的环境。虽然你是在城市长大，但你周围都是草莓田和西瓜田，这在电视上并不常见，所以我觉得全世界的观众都会有兴趣。大部分人并不是住在市中心，绝大部分人应该还是生活在看得到农田的地方。

　　另一点在于，没错，这里面有成长的烦恼，其中一些会给人带来创伤，但是对内心和想象力的探索，这会让很多人有共鸣，而且很新鲜。



　　Mtime：最后一个问题，奥普拉，这部剧是在你的OWN电视网播出，你还和苹果的电视流媒体平台签订了合作协议，作为一个制作人，你对未来有什么期望？

　　奥普拉：期待能有更多合作，我希望使用各种媒体形式去讲故事，让我能够触碰到更多的观众，也让他们能在故事中看到自己，这是我的希望。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 戴维成长记 奥普拉·温弗里 塔瑞尔·麦卡尼 BrentSimon
关注时光网微信

相关电影/影人

戴维成长记

戴维成长记 (2019)

0.0

导演：戴纳·里德

主演：Alana Arenas

在线播放

奥普拉·温弗里

奥普拉·温弗里

Oprah Winfrey

职业：制作人

查看影人作品  >

塔瑞尔·麦卡尼

塔瑞尔·麦卡尼

Tarell McCraney

职业：编剧 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。
5

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..

查看更多