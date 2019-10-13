时光网讯
由好莱坞著名脱口秀女王奥普拉·温弗里
执行制片的美剧《戴维成长记》
，于2个月前的8月14日开始了首播。第一季的最后一集将于下周三播出，目前剧集在烂番茄上还保持着100%的新鲜度。这一以黑人为主角的新剧，讲述的是一位住在佛罗里达州的14岁“神童”，想要凭借自己的努力离开贫穷生活环境的故事。
剧集的成功离不开制片人们的努力，除了奥普拉，迈克尔·B·乔丹
也是本剧的执行制片人之一。在《戴维成长记》期间，时光网和奥普拉以及剧集创作人塔瑞尔·麦卡尼
进行了对话。塔瑞尔当年正是把自己写的舞台剧《月光下的黑人男孩看上去很忧郁》改编成了剧本，不仅凭电影版《月光男孩》
获得了奥斯卡“最佳改编剧本”的大奖，还让影片本身拿下了当年的“最佳影片”。
身为公开出柜的同性恋男性，塔瑞尔的作品中，总是对于少数族裔人群给予了格外的关注，《戴维成长记》也并不例外。剧集对黑人男孩“戴维”的身世进行了深刻的审视，也会让无数内心受到创伤的青少年都得到共鸣。
Mtime：奥普拉，你提到你第一次听说这个故事，是通过塔瑞尔的介绍，这个故事吸引你的地方在哪里？让你觉得《戴维成长记》很适合当下这个环境？
奥普拉·温弗里
：塔瑞尔冷静、清晰地向我描述了大卫的成长故事，并把每个角色都活生生地展现出来，让我仿佛置身于那个环境之中。我觉得要是他能把这其中一半搬上荧幕，这部剧就成功了。我很喜欢进入这种陌生的世界，因为我并不了解作为黑人男孩是什么感觉，我觉得我对它感兴趣，意味着其他人也应该会感兴趣，因为我的直觉一向很灵敏，我会受触动，那么其他人也会受触动。
Mtime：塔瑞尔，你对那次会面是什么感觉？你是否充满自信，觉得胜券在握？
塔瑞尔·麦卡尼
：没有，没那么自信，我觉得我必须把这些角色打造得有血有肉，这也是我的工作。所以我必须倾注自己的情感，尽力打开这个世界，成为那些人的传声筒。所以我并没有庆祝，只是希望我做到了最好，奥普拉女士愿意倾听我的想法，我觉得这是个很好的开始。对于这部剧我也是这种感觉，看着这部剧我不会觉得自己成功了，我只是想，我真的希望大家能愿意倾听。
Mtime：为什么决定把这个故事打造成剧集的形式？
塔瑞尔
：希望大家能不断谈论下去，电视这个平台已经走进了千家万户，但它也出现在了许多非传统的地方，比如青少年中心，火车站，还有你的手机。年轻人在上学的路上也会看电视，这是前所未有的，我希望这部剧能引起人们的持续关注，让观众能一直讨论下去。
Mtime：你们都会看短视频吗？你们会接受在手机或平板上看视频吗？
奥普拉
：是的，我经常看，手机比较少，但是经常在iPad上看，所有的样片我也都是在iPad上看。
左起：迈克尔·B·乔丹、塔瑞尔、奥普拉与阿基里·麦克道威尔 Mtime：饰演戴维的是年轻演员阿基里·麦克道威尔，要找合适的人选应该不容易，能不能谈谈你们是怎么选中他的？ 塔瑞尔
：我们很幸运，我们的选角导演卡门·古巴
给了我们很多帮助，但阿基里是从网上给我们发的试镜。网络最棒的一点就是民主化，以前你得在特定时间特定地点试镜，但这个孩子是从休斯顿给我们发来的试镜视频，他非常棒。然后我们见了面，他的表演是无法用语言来形容的，而且他是我见过最专业、最礼貌的人，毫无疑问他就是我们的戴维。
奥普拉
：我记得我是在iPad上看到了他的试镜，他能通过自己的个性、精神把这个角色表现出来，而不只是靠念台词，我觉得他就是戴维。他就是我想看到成长为戴维的那个人，我觉得我们找对了人。
Mtime：本剧设在南佛罗里达，美国观众可能对此比较熟悉，但是对于海外观众来说可能不了解这个背景，你觉得本剧能引起他们共鸣的地方在哪里，是成长的创伤吗？
塔瑞尔
：首先你提到了一个让我很有共鸣的点，就是在城乡结合的地方长大，这是南佛罗里达和美国南部才有的环境。虽然你是在城市长大，但你周围都是草莓田和西瓜田，这在电视上并不常见，所以我觉得全世界的观众都会有兴趣。大部分人并不是住在市中心，绝大部分人应该还是生活在看得到农田的地方。
另一点在于，没错，这里面有成长的烦恼，其中一些会给人带来创伤，但是对内心和想象力的探索，这会让很多人有共鸣，而且很新鲜。
Mtime：最后一个问题，奥普拉，这部剧是在你的OWN电视网播出，你还和苹果的电视流媒体平台签订了合作协议，作为一个制作人，你对未来有什么期望？
奥普拉
：期待能有更多合作，我希望使用各种媒体形式去讲故事，让我能够触碰到更多的观众，也让他们能在故事中看到自己，这是我的希望。