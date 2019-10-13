剧集海报





Mtime：奥普拉，你提到你第一次听说这个故事，是通过塔瑞尔的介绍，这个故事吸引你的地方在哪里？让你觉得《戴维成长记》很适合当下这个环境？

身为公开出柜的同性恋男性，塔瑞尔的作品中，总是对于少数族裔人群给予了格外的关注，《戴维成长记》也并不例外。剧集对黑人男孩“戴维”的身世进行了深刻的审视，也会让无数内心受到创伤的青少年都得到共鸣。