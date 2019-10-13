第二届海南岛国际电影节和去年的第一届相比，首次增设了竞赛单元——“金椰奖”评奖，包含剧情长片、纪录长片及剧情短片三个类别，共设立十个电影奖项。







时光网讯





该奖项由中央广播电视总台主办，致力于促进国际电影文化交流与合作，与各国电影创作者及影视产业建立紧密联系，打造连接电影创作者、影视产业及观众的平台，力求推动电影产业发展，促进电影创作繁荣。 海南岛国际电影节希望建立“全年展映、全岛放映、全民观影、全产业链”的“四全”电影节新模式，致力于打造一个兼具国际性、学术性、大众性的永不落幕的国际电影节。







“金椰奖”报名海报

首次增设“金椰奖”评奖 设立三个类别、十个电影奖项

“金椰奖”评奖包含剧情长片、纪录长片及剧情短片三个类别，共设立十个电影奖项。针对剧情长片授予以下奖项：最佳影片奖、最佳导演奖、评委会大奖、最佳男演员奖、最佳女演员奖、最佳编剧奖、最佳技术奖、最佳儿童片奖；针对纪录长片以及剧情短片分别授予最佳纪录片奖、最佳短片奖。

本届“金椰奖”评奖设有丰厚现金奖励，以表达对台前幕后电影工作者及各电影类别的尊重和鼓励，给予优秀影人、作品以诚恳的奖励，为他们未来的创作助力，入围名单将于11月公布。



奖项及奖金图

由国家电影局指导，中央广播电视总台与海南省人民政府共同主办的第二届海南岛国际电影节，将于2019年12月1日至8日在海南省三亚市举行。本届电影节在延续第一届电影节亮点活动的同时，