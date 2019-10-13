最近，时光网在纽约采访了凯特·布兰切特，和她聊了聊新片中《伯纳黛特你去哪了》的角色，她对导演林克莱特的印象。









最近，时光网在纽约采访了凯特·布兰切特，和她聊了聊这个角色，她对林克莱特的印象，她在现实生活中如何逃避，以及她童年时期令人发笑的失望时刻。





《伯纳黛特你去哪了》剧照 时光网：在这部电影里，伯纳黛特困在焦虑、恐慌和不确定性中——一种她无法逃脱的混乱漩涡中。你在个人日常生活中，如何处理这种混乱呢？





凯特·布兰切特：我对混乱有一种持续的关注。我有四个孩子，我和我的丈夫都是自由职业者，我认为我们对付混乱的方式就是顺其自然，这种状态也许持续会持续六个月，然后我们就会爆发。





但是每当指引方向的灯光熄灭和没有火柴的时候，人才会陷入崩溃泪流满面——而一片小小的纸巾，就是你可以依赖的维持你生活正常运转的关键。然后情况再次失控的时候还是如此。我们家里这种情况是周而复始的，几乎每隔一周，都会出现这种情况。这对我们来说是家常便饭。





时光网：伯纳黛特是一系列矛盾的集合体。饰演她的过程中，你是否觉得她其实并没有精神疾病，或者并不会得到任何确切的诊断，而是只是需要更多的创造力？对于困扰她生活的事物，你是怎么理解和解释的？





《伯纳黛特你去哪了》剧照



你发现你自己因为一个鸡蛋而争吵，或者当你看到有人把茶勺放到错误的地方是会勃然大怒。你会对自己说，“这个该死的茶勺，赶紧打住吧。”但是一旦你开始之后，你会发现这些事物你控制不了，它们仍然非常荒诞。所以我不认为她认为自己充满挫败感是一种精神疾病。如果你无法和失败和谐共处，它最后会愈演愈烈，最终会吞噬你的全部。所以你必须从失败中走出来，去投入到下一件事情中。我觉得你不一定需要在创意领域和故事层面和伯纳黛特建立起联系。我认为这部电影讲述了这样一个道理，如果你无法做你命定要去做的事情，你会经常感到犹豫、沮丧、愤怒、充满攻击性，而这就是伯纳黛特的样子。 凯特·布兰切特：这是一部富有活力的电影，这是理查德·林克莱特的电影，改编自Maria Semple的小说。而Maria和理查德给人截然相反的感觉，所以试图接受这两种不同的能量，是一件非常有趣的事情。我想过小说里拥有的一种活力，在剧情发展的过程中，是令人痛苦、凄婉的，而理查德同样也是一位充满思想的导演，他会发现其中的荒诞和可笑，这就是他对家庭生活的定义。你发现你自己因为一个鸡蛋而争吵，或者当你看到有人把茶勺放到错误的地方是会勃然大怒。你会对自己说，“这个该死的茶勺，赶紧打住吧。”但是一旦你开始之后，你会发现这些事物你控制不了，它们仍然非常荒诞。所以我不认为她认为自己充满挫败感是一种精神疾病。如果你无法和失败和谐共处，它最后会愈演愈烈，最终会吞噬你的全部。所以你必须从失败中走出来，去投入到下一件事情中。我觉得你不一定需要在创意领域和故事层面和伯纳黛特建立起联系。我认为这部电影讲述了这样一个道理，如果你无法做你命定要去做的事情，你会经常感到犹豫、沮丧、愤怒、充满攻击性，而这就是伯纳黛特的样子。





《伯纳黛特你去哪了》剧照





凯特·布兰切特：是的，我有过，三岁的时候（笑）。我从家里跑出来，当时我很有野心，因为我跑到了隔壁邻居家的房子。但是我们的邻居并没有告诉我妈妈这件事，所以我失踪了大概六个小时。所以你能想象我妈妈当时的状态吗？





后来我们住在昆士兰黄金海岸附近的时候，我妹妹也出走了，但是我们没能找到她，因为她跟捡到她的人说，她的名字叫“Genevieve Giggles”，而布兰切特这个姓氏和她说的完全不一样。





是的，我经常逃跑，我曾经以为我是个少女侦探，所以我沉迷于解答各种谜题，而且经常和我妈妈一起在屋子外呆上好几个小时，而她们一直找不到我。





时光网：如果我改变一下这个片名，改成，“你去哪儿了，凯特？”你让平常寻求平静和逃避的地方是哪里？





凯特·布兰切特：浴室（笑），我没有开玩笑。通常是衣柜或者浴室，这是我日常的选择（笑）。一般都是非常小的房间，没有人可以找到我的那种。





《伯纳黛特你去哪了》预告片 时光网：在电影里，伯纳黛特跑到了冰岛，她曾经和家人在那里度假过。电影那部分是在格陵兰岛拍摄的，也拍到了一些很美丽的景色。这段体验怎么样？





凯特·布兰切特：显然嫁给我的丈夫，养育我的孩子是我人生中的高光时刻。但我人生的另一个高光时刻，是划着独木舟离开，离开黄道十二宫，进入绝对的寂静中，你听到冰山发生的破裂的响声。接着，你可看到一头鲸，在距离你不远的地方，她的幼仔就在她旁边。我会跟导演说，“理查德，快用摄像机拍那个！”当然我们已经拍上了那一幕。



去往格陵兰岛，那绝对是改变人生的时刻。显然，我想和林克莱特共事，我喜欢Maria Semple的文字，而且也是这本书的粉丝。但是我意识到我有机会去到极地地区，我才更加肯定要接手这部戏。而因为预算的原因，理查德一度告诉我，我们可能用绿幕拍摄那些戏份了，我当时有点崩溃。不过幸运的是我们没有那么做，我觉得特效无法复制出那种光和奇景。我知道伯纳黛特始终带着墨镜，但是那一刻我的眼睛里看到了纯粹的美妙。太不可思议了！





时光网：伯纳黛特和她邻居的关系不太融洽，影片中最有趣的一幕发生在伯纳黛特从学校接Bee回家的时候。你自己也是四个孩子的母亲，同时也是个名人，你在接孩子回家的时候遇到过什么有趣或者奇怪的时刻吗？





凯特·布兰切特名字被错认为模特Kate Upton 凯特·布兰切特：我的孩子念的是男子学校，他们刚刚开始上学，而且他们的姓氏是Upton，所以我注册的时候用的名字是Cate Upton。你知道Kate Upton是当下最受关注的泳衣模特，所以学校里的其他男生会说，你妈妈是Kate Upton吗？他们会回答说，是的！所以当我第一天到学校接他们的时候，你可以想象到那些12岁男孩脸上展露的失望（笑）！我当时纳闷，发生了什么？男孩们脸上的失落和失望让我印象深刻，他们非常非常的失望。他们从一开始就特别期待家长来学校的那天（笑）。





时光网：你的职业提供你可以周游世界的机会。你在去到别的地方的时候需要做什么准备吗，你享受出差吗？你会拍戏的过程中进入探索你所在的陌生环境吗？





凯特·布兰切特：是的，我很不安分，尽管我想让自己更安份些。我尽可能地少旅游。我在大学的时候跟自己说，我不知道自己想要做什么，但是我想能在工作中尽情出差。结果是，我做到了（笑）。有机会到国外工作和拍电影的好处是，你可以以一种游客无法触及的方式接触当地的文化，可以和来自那个地方的人一起工作。这是一个巨大的优势。



但是我受到查尔斯·达尔文（注：提出进化论的著名科学家）的启发很大，我最近才去参观了他的故居，他经常在他的花园里散步。他每天都这么做，走在砂石上。我之前想象那个花园非常非常大，砂石路会绵延好几里，毕竟，那些所有不可思议的思想、哲学和学术知识，都是在他行走的过程中在他非凡的大脑中想象出来的。但事实证明那条道路，可能只用五分钟就能走完，非常非常短。他每天反反复复走在上面，所以，我认为人们需要深入各自所在的地方，而不应该一味地幻想其他地方的生活会更好。但话虽如此，旅行确实可以让你接触到其他文化，这是一件非常棒的事情。





时光网：理查德·林克莱特和你共事过的其他导演有什么不同吗？





凯特·布兰切特与导演理查德·林克莱特在片场



另外一个是，我认为这是我参与过的最精心筹备，却又最松散执行的一部作品。他和我谈论过如何处理混乱，他真的有能力做到这点——他做每一件事看上去都不费吹灰之力，同时也不会给人任何不适之感，但是你又可以看到其中拥有的各种细节。所以他是一个非常有趣的人，你见到他时，他非常的懒散，但在某些方面，他对电影广博的知识和无尽的热情，让人联想到马丁·斯科塞斯。对于任何一个想要从事电影行业的人来说，他都是一位非凡的导师，我对他充满敬意。 凯特·布兰切特：他非常独特，他对时间有非常独特的感知，我不是指《少年时代》那种。我觉得他对于人们如何度过这一生非常感兴趣。孩子是他故事中非常重要的组成部分——从青少年到成年，则是他作品重要的主题之一。如果你看过《爱在黎明破晓前》三部曲，你会发现那些电影都在讲述其中的人们如何在人生不同的阶段得到进化，不断成熟。另外一个是，我认为这是我参与过的最精心筹备，却又最松散执行的一部作品。他和我谈论过如何处理混乱，他真的有能力做到这点——他做每一件事看上去都不费吹灰之力，同时也不会给人任何不适之感，但是你又可以看到其中拥有的各种细节。所以他是一个非常有趣的人，你见到他时，他非常的懒散，但在某些方面，他对电影广博的知识和无尽的热情，让人联想到马丁·斯科塞斯。对于任何一个想要从事电影行业的人来说，他都是一位非凡的导师，我对他充满敬意。





时光网：最后一个问题，关于露西尔·鲍尔的传记电影筹备的如何了？





凯特·布兰切特：我认为那部电影还在筹备当中，我觉得那是一个非常与众不同的故事，制片人托德·布莱克还在找导演。我不知道具体情况，我希望影片能够尽快与观众见面。





注：你曾经也在没有告知任何人的情况下开启一段旅行吗，就像凯特·布兰切特在《伯纳黛特你去哪了》中一样？你最喜欢凯特·布兰切特在哪部电影中的表现？在评论里给我们留言吧！