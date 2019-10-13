120帧这种技术规格被电影届的“技术狂人”詹姆斯·卡梅隆导演称为“新白金标准”。



















120帧高帧率让动作枪战场面更加流畅，看清每个细节















《双子杀手》讲述的是威尔·史密斯饰演的中年特工亨利，被年轻的克隆人小亨利夺命追杀的故事。





不同于之前偏剧情的《比利·林恩的中场战事》，这次的《双子杀手》是标准的动作大片，片中几场动作枪战场面激烈异常。在4K、3D、120帧画面的呈现之下，画面不仅更加清晰，而且动作更加流畅，接近于人们肉眼所看到的世界感官体验极限，看《双子杀手》，有一种置身于电影场景中的错觉。，





李安对120帧高帧率技术的解释是：“我们肉眼看到的现实世界的动作拆解开来大概是800帧，其实是远高于现在普通电影24帧/秒的技术规格，所以我觉得应该拍120帧这样的电影，让观众看到更高规格的画面，这个画面真的很美。”











针对《双子杀手》的幕后制作，李安导演进一步表示：“是不断发展的科技让影片得以拍摄和呈现。”一方面，小亨利是全数码创造的数字化人物，利用CG技术对威尔·史密斯表演进行百分百的视觉动态捕捉，采取崭新的面部跟踪方式，从骨架、肌肉、皮肤、汗毛、情绪，经由上百名好莱坞顶尖特效师历经两年潜心打磨而成。另一方面，影片以 4K、3D、120帧等高技术格式拍摄，借助融合了4K、3D、高帧率（HFR）、高亮度、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound）等电影放映领域的高新技术的CINITY影院系统，观众看到了画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的《双子杀手》真实原貌。”









在观影的过程中，两个威尔·史密斯大打出手，在银幕上不仅能够看清演员在激烈打斗中的表情变化，很多小动作也清晰可见，比如快速换弹夹、伸手抽刀等等，很多之前24帧技术上捕捉不到的快速动作，在120帧这里都清晰可见。尤其是夜戏，《双子杀手》的3D夜戏很清晰， 4K+120帧让3D更亮了。





技术创新带动文化娱乐升级，CINITY让高格式电影不再遥不可及





摩托车追击片段 事实上，《双子杀手》并不是李安导演第一次对高格式电影的创新探索，早在2016年，李安导演就推出了全球首部以4K、3D、120帧拍摄的数字电影《比利·林恩的中场战事》。这种技术规格被电影届的“技术狂人”詹姆斯·卡梅隆导演称为“新白金标准”。但是，当时全球只有5家影厅能够播放这部影片的高技术格式版本，致使绝大部分影迷无缘看到。尽管如此，李安导演依然对高技术格式有着不懈坚持，并在时隔三年之后，再次推出高格式电影《双子杀手》。





这一次高格式电影已经不再遥不可及。华夏电影董事长傅若清表示：“科技与艺术的深度融合让电影不断进步，焕发活力，融合了高新技术的高格式电影将成为电影产业发展的必然趋势。同时，电影是深受大众喜爱的文化娱乐消费形式，技术创新必然带动文化娱乐消费升级。为了深入推进电影科技创新和产业升级，全面提升观众的观影体验，电影科研所、中影股份和华夏电影从2015年开始关注高格式电影的前期拍摄、后期制作及放映领域的核心技术，今年8月，华夏电影正式发布了 CINITY品牌和影院系统。”











在映后见面会上最后，有记者问李安导演今后会不会一直拍摄120帧电影，李安导演笑着回答说：“有人投资就会继续拍摄。120帧真的非常美，这不仅在挑战观众的观影习惯，同时对于我来说，就好像打开了第三只眼，整个世界都不一样了，我和电影的关系也不一样了。”