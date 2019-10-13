时光网讯
由著名导演李安
执导、好莱坞明星威尔·史密斯
主演的《双子杀手》在北京朝阳大悦城金逸影城举行国内首场点映，采用华夏电影发行有限公司（以下简称“华夏电影”）推出的高格式电影放映系统——CINITY影院系统放映。《双子杀手》导演李安和华夏电影董事长傅若清在电影放映后与媒体进行了现场交流。
2016年李安曾经拍摄过120帧格式的电影《比利·林恩的中场战事》
，算是一次在技术上的成功尝试。在这部电影之后，华夏电影自主研发CINITY影院系统，这是针对4K、3D、120帧的高格式电影放映系统，并于今年8月正式推出，李安新作《双子杀手》是首部CINITY版影片，目前只有CINITY影厅可以播放4K、3D、120帧版本。
120帧高帧率让动作枪战场面更加流畅，看清每个细节
《双子杀手》讲述的是威尔·史密斯饰演的中年特工亨利，被年轻的克隆人小亨利夺命追杀的故事。
不同于之前偏剧情的《比利·林恩的中场战事》，这次的《双子杀手》是标准的动作大片，片中几场动作枪战场面激烈异常。在4K、3D、120帧画面的呈现之下，画面不仅更加清晰，而且动作更加流畅，接近于人们肉眼所看到的世界感官体验极限，看《双子杀手》，有一种置身于电影场景中的错觉。，
李安对120帧高帧率技术的解释是：“我们肉眼看到的现实世界的动作拆解开来大概是800帧，其实是远高于现在普通电影24帧/秒的技术规格，所以我觉得应该拍120帧这样的电影，让观众看到更高规格的画面，这个画面真的很美。”
针对《双子杀手》的幕后制作，李安导演进一步表示：“是不断发展的科技让影片得以拍摄和呈现。”一方面，小亨利是全数码创造的数字化人物，利用CG技术对威尔·史密斯表演进行百分百的视觉动态捕捉，采取崭新的面部跟踪方式，从骨架、肌肉、皮肤、汗毛、情绪，经由上百名好莱坞顶尖特效师历经两年潜心打磨而成。另一方面，影片以 4K、3D、120帧等高技术格式拍摄，借助融合了4K、3D、高帧率（HFR）、高亮度、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound）等电影放映领域的高新技术的CINITY影院系统，观众看到了画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的《双子杀手》真实原貌。”
在观影的过程中，两个威尔·史密斯大打出手，在银幕上不仅能够看清演员在激烈打斗中的表情变化，很多小动作也清晰可见，比如快速换弹夹、伸手抽刀等等，很多之前24帧技术上捕捉不到的快速动作，在120帧这里都清晰可见。尤其是夜戏，《双子杀手》的3D夜戏很清晰， 4K+120帧让3D更亮了。
技术创新带动文化娱乐升级，CINITY让高格式电影不再遥不可及
事实上，《双子杀手》并不是李安导演第一次对高格式电影的创新探索，早在2016年，李安导演就推出了全球首部以4K、3D、120帧拍摄的数字电影《比利·林恩的中场战事》。这种技术规格被电影届的“技术狂人”詹姆斯·卡梅隆导演称为“新白金标准”。但是，当时全球只有5家影厅能够播放这部影片的高技术格式版本，致使绝大部分影迷无缘看到。尽管如此，李安导演依然对高技术格式有着不懈坚持，并在时隔三年之后，再次推出高格式电影《双子杀手》。
这一次高格式电影已经不再遥不可及。华夏电影董事长傅若清表示：“科技与艺术的深度融合让电影不断进步，焕发活力，融合了高新技术的高格式电影将成为电影产业发展的必然趋势。同时，电影是深受大众喜爱的文化娱乐消费形式，技术创新必然带动文化娱乐消费升级。为了深入推进电影科技创新和产业升级，全面提升观众的观影体验，电影科研所、中影股份和华夏电影从2015年开始关注高格式电影的前期拍摄、后期制作及放映领域的核心技术，今年8月，华夏电影正式发布了 CINITY品牌和影院系统。”
在映后见面会上最后，有记者问李安导演今后会不会一直拍摄120帧电影，李安导演笑着回答说：“有人投资就会继续拍摄。120帧真的非常美，这不仅在挑战观众的观影习惯，同时对于我来说，就好像打开了第三只眼，整个世界都不一样了，我和电影的关系也不一样了。”