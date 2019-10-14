《绝命毒师》大电影来啦！时光网总结了十几个片中回归出现的人物与彩蛋，敬请补充。

正式预告

时光网特稿

本文有影片的大量剧透，请谨慎阅读。）









《绝命毒师》整五季质量精良，有头有尾，没有过分的剧情漏洞，没有写一半被编剧忘了的故事线，没有为了原剧情而强行上线的脑残人设……













对不起，这篇稿子本来是要分析《绝命毒师》大电影的，一不小心吹上美剧停不下来了。















美剧的主角是老白





作为大电影的导演与编剧，文斯当年对于美剧的要求非常严格——正是他决定要让《绝命毒师》只拍五季，因为不想犯许多其它高品质剧“晚节不保”的错误，断绝烂尾，就是这么干脆。而第一季第一集和第五季最后一集大结局，都是文斯亲自执导的。





那么《绝命毒师》大电影在于10月11日在Netflix上线之后，质量到底如何？单独来看，这是部好电影么？如果你没看过美剧，你可能都不知道在演什么，就算知其然，恐怕也是难知其所以然，是一部不折不扣的“粉丝电影”。





看过之后，会改变美剧本身的完整性么？看完不会后悔，不会产生“我不承认本剧有这样续集”的打脸感，本片算是这五季美剧的一个2小时终极大彩蛋吧。







大电影的主角则换成了小粉





整部电影的男主角，从美剧中的“老白”沃尔特·怀特，变成“小粉”杰西·平克曼，可以说是给了对于小粉在季终集的结局“意难平”的粉丝们一个交代，给他这条故事线画上了happy ending的句号，感谢Netflix让我们圆梦。











老白之死





从一个差点被写死的角色，到在大电影中独挑大梁，小粉的前女友Jane在大电影最后是怎么说的？“我这辈子都跟着宇宙的指示走，如果可能的话，我还是宁可自己做决定吧”，仿佛是对小粉“我命由我不由编剧”的最好诠释（抖个机灵而已，怎么可能不由编剧，只是亚伦靠自己的优异表现打动了观众，打动了编剧，加戏成功）。





至于不再是主角，也没能“起死回生”的老白呢？美剧的大结局那集，他抚摸着心爱的化学仪器，BGM中放着契合了蓝色冰毒调性的“Baby Blue”，这样求仁得仁的结尾简直是荡气回肠，这样心满意足的死法对于老白来说简直不能更完美和从容。





在大电影中，老白仅在小粉的回忆场景中客串出现，这让习惯了《绝命毒师》调性的粉丝们觉得，这就足够啦。



