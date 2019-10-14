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绝命毒师电影：一部2小时的大彩蛋

深挖片中细节和客串 回忆杀有戳到你么？

2019-10-14 07:31:17 来源：Mtime时光网

2小时终极大彩蛋

迟来的happy ending

托德胖得不像马达了

小粉的朋友们够义气

她和他都出现了

祝你在阿拉斯加一切好运

《绝命毒师》大电影来啦！时光网总结了十几个片中回归出现的人物与彩蛋，敬请补充。
　　

正式预告

时光网特稿　Netflix刚刚上线的《绝命毒师电影：续命之徒》，大家都看了么？（本文有影片的大量剧透，请谨慎阅读。）

　　去年恰逢美剧《绝命毒师》开播十周年，时光网（我）曾做过一期专题，分析了本剧成功的根本原因，总结成一句话就是——角色人设大过天，只拍五季不烂尾。身为AMC的顶梁柱，美剧规则的改变者，良心剧的代言人，更一度是“世界上评分最高的电视剧”。

     《绝命毒师》整五季质量精良，有头有尾，没有过分的剧情漏洞，没有写一半被编剧忘了的故事线，没有为了原剧情而强行上线的脑残人设……



　　对不起，这篇稿子本来是要分析《绝命毒师》大电影的，一不小心吹上美剧停不下来了。

　　自去年11月，原剧集的制片人文斯·吉利甘透露，他正在筹备《绝命毒师》大电影开始，观众们就炸了锅，几家欢喜几家愁。

    在大部分粉丝们欢呼雀跃，想要知道老白到底有没有死，小粉后来发生了什么的同时，一小撮非常理智的粉丝们也担心“狗尾续貂”。看看曾经（前两季）同为神剧的《越狱》，前两年第五季拍出来的是什么？


美剧的主角是老白

　　作为大电影的导演与编剧，文斯当年对于美剧的要求非常严格——正是他决定要让《绝命毒师》只拍五季，因为不想犯许多其它高品质剧“晚节不保”的错误，断绝烂尾，就是这么干脆。而第一季第一集和第五季最后一集大结局，都是文斯亲自执导的。

　　那么《绝命毒师》大电影在于10月11日在Netflix上线之后，质量到底如何？单独来看，这是部好电影么？如果你没看过美剧，你可能都不知道在演什么，就算知其然，恐怕也是难知其所以然，是一部不折不扣的“粉丝电影”。

     看过之后，会改变美剧本身的完整性么？看完不会后悔，不会产生“我不承认本剧有这样续集”的打脸感，本片算是这五季美剧的一个2小时终极大彩蛋吧。


大电影的主角则换成了小粉

　　整部电影的男主角，从美剧中的“老白”沃尔特·怀特，变成“小粉”杰西·平克曼，可以说是给了对于小粉在季终集的结局“意难平”的粉丝们一个交代，给他这条故事线画上了happy ending的句号，感谢Netflix让我们圆梦。

　　说到小粉这一角色，原本的美剧剧本中，他会在第一季第九集时离开剧组。但2008年初《绝命毒师》刚刚开播就赶上了编剧大罢工，第一季一共就演了七集。还没来得及让小粉领便当，编剧们就发现了这个角色的潜质，也被亚伦·保尔的演技所折服。


老白之死

　　从一个差点被写死的角色，到在大电影中独挑大梁，小粉的前女友Jane在大电影最后是怎么说的？“我这辈子都跟着宇宙的指示走，如果可能的话，我还是宁可自己做决定吧”，仿佛是对小粉“我命由我不由编剧”的最好诠释（抖个机灵而已，怎么可能不由编剧，只是亚伦靠自己的优异表现打动了观众，打动了编剧，加戏成功）。

　　至于不再是主角，也没能“起死回生”的老白呢？美剧的大结局那集，他抚摸着心爱的化学仪器，BGM中放着契合了蓝色冰毒调性的“Baby Blue”，这样求仁得仁的结尾简直是荡气回肠，这样心满意足的死法对于老白来说简直不能更完美和从容。

     在大电影中，老白仅在小粉的回忆场景中客串出现，这让习惯了《绝命毒师》调性的粉丝们觉得，这就足够啦。


“老白”、“小粉”与影片导演/编剧文斯·吉利甘在电影首映现场

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝命毒师 Netflix 小粉 亚伦·保尔 文斯·吉利甘

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