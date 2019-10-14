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唐尼新作"多力特的奇幻冒险"首发预告!

复联4后首次重聚荷兰弟 改编"怪医杜立德"

2019-10-14 06:55:02 来源：Mtime时光网

唐尼、荷兰弟、艾玛·汤普森、拉尔夫·费因斯……这样的神仙阵容来自于环球影业的新作《多力特的奇幻冒险》，影片近日发布了首支中文预告片。
　　时光网讯　由环球影业重磅打造的奇幻巨制《多力特的奇幻冒险》，发布首支预告片。该片是小罗伯特·唐尼《复仇者联盟4：终局之战》后主演的首部重磅力作，在片中，他将拥有全新超能力，饰演可以与动物交流的多力特医生，并与这群特别的朋友开启一场充满未知的冒险。影片集结了超豪华演员阵容为主要动物角色配音, 唐尼与“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德的再度重逢，无疑会是引爆期待的一大亮点。

多力特陷入沉思

　　《多力特的奇幻冒险》的故事发生在维多利亚女王时代，唐尼将化身异于常人的多力特医生，在“钢铁侠”之后，再次塑造一个极富魅力的银幕形象。隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。

走进奇观的多力特与伙伴们

　　预告片除了展现曲折剧情的冰山一角，更在逼真的特效加持下，将形态各异的动物表现得栩栩如生，也令密林奇景和宏大的航海征途呈现出极致震撼的效果，实现了技术与艺术的完美结合。除了唐尼之外，影片还邀请到新晋戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯，以及实力演员迈克尔·辛出演。

多力特扬帆起航

　　影片同时集结了“神仙级”的配音阵容，来为片中各具特色、性格鲜明的动物角色们献声——奥斯卡影后玛丽昂·歌迪亚，“伏地魔”拉尔夫·费因斯赛琳娜·戈麦斯，荷兰弟，奥斯卡影帝拉米·马雷克，以及影后艾玛·汤普森等大咖重磅加盟，空前的全明星阵容势必将在2020开年，为观众带来一场见所未见的视听饕餮。


奇幻冒险宏大壮观

　　除了实力与人气兼具的演员阵容外，《多力特的奇幻冒险》也获得了顶尖幕后班底的保驾护航。该片由《爱丽丝梦游仙境》《沉睡魔咒》的原班制作团队倾力打造，并由曾经凭借《毒品网络》获得奥斯卡最佳改编剧本奖的斯蒂芬·加汉自编自导。影片将如何凭借独特的风格和精湛的特效，突破奇幻冒险类型电影的想象力边界，令人无限期待。


多力特面对危险沉着自信

　　《多力特的奇幻冒险》改编自英国作家休·洛夫廷的名作《怪医杜立德》，此前曾被多次搬上大银幕，其中最知名的是分别于1998年和2001年推出的艾迪·墨菲《怪医杜立德》《怪医杜立德2》，当时共取得了4.7亿美元的全球票房，大受观众欢迎。新片《多力特的奇幻冒险》在精彩故事、黄金阵容、顶尖特效的共同加持下，将为这一经典注入全新活力。

　　《多力特的奇幻冒险》定于2020年1月17日北美上映，最天马行空的冒险故事开年引爆！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 多力特的奇幻冒险 小罗伯特·唐尼 汤姆·赫兰德
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