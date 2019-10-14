唐尼、荷兰弟、艾玛·汤普森、拉尔夫·费因斯……这样的神仙阵容来自于环球影业的新作《多力特的奇幻冒险》，影片近日发布了首支中文预告片。

编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]