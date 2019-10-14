时光网讯
由环球影业重磅打造的奇幻巨制《多力特的奇幻冒险》
，发布首支预告片。该片是小罗伯特·唐尼
继《复仇者联盟4：终局之战》
后主演的首部重磅力作，在片中，他将拥有全新超能力，饰演可以与动物交流的多力特医生，并与这群特别的朋友开启一场充满未知的冒险。影片集结了超豪华演员阵容为主要动物角色配音, 唐尼与“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德
的再度重逢，无疑会是引爆期待的一大亮点。
多力特陷入沉思
《多力特的奇幻冒险》
的故事发生在维多利亚女王时代，唐尼将化身异于常人的多力特医生，在“钢铁侠”之后，再次塑造一个极富魅力的银幕形象。隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。
走进奇观的多力特与伙伴们
预告片除了展现曲折剧情的冰山一角，更在逼真的特效加持下，将形态各异的动物表现得栩栩如生，也令密林奇景和宏大的航海征途呈现出极致震撼的效果，实现了技术与艺术的完美结合。除了唐尼之外，影片还邀请到新晋戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯
，以及实力演员迈克尔·辛
出演。
多力特扬帆起航
奇幻冒险宏大壮观
除了实力与人气兼具的演员阵容外，《多力特的奇幻冒险》也获得了顶尖幕后班底的保驾护航。该片由《爱丽丝梦游仙境》
和《沉睡魔咒》
的原班制作团队倾力打造，并由曾经凭借《毒品网络》
获得奥斯卡最佳改编剧本奖的斯蒂芬·加汉
自编自导。影片将如何凭借独特的风格和精湛的特效，突破奇幻冒险类型电影的想象力边界，令人无限期待。
多力特面对危险沉着自信
《多力特的奇幻冒险》定于2020年1月17日北美上映，最天马行空的冒险故事开年引爆！