过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
《多力特的奇幻冒险》
的故事发生在维多利亚女王时代，小罗伯特·唐尼
将化身异于常人的多力特医生。隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。
《小丑》
次周末维持在近4400家影院开画，三天再吸金5500万美元，毫不费劲地实现周末票房两连冠。影片仅比首周下跌四成左右，北美累计票房已逼近2亿美元，其全球累计票房已轻松突破5亿美元。
《小丑》
开画时打破了最佳10月开画纪录，次周末票房还超过《地心引力》
次周末收入的4320万美元，大幅提升了北美影史10月最高次周末票房纪录。影片的走势跟2017年6月上映的DC电影《神奇女侠》
（次周跌43%）极为相近，参考该片的走势，《小丑》
北美最终票房大有希望冲击3亿美元大关。
03.《小丑》已成华纳年度全球票房冠军
《小丑》
海外周末票房连续两周破亿，目前海外累计已超3.5亿美元。截止周日，影片全球累计票房已达5.44亿美元，刚上映两周已经成为华纳兄弟本年度的全球票房冠军。《小丑》有望打破《死侍2》
保持的全球最卖座R级影片纪录（7.85亿美元）。
《双子杀手》
北美开画周末票房约2050万美元，仅列第三位，还不到1.38亿制作成本的零头。
韩国电影《寄生虫》
上周末在北美三家影院进行点映，周末三天斩获37.6万美元，排在周末榜第13位。首周馆均票房高达12.5万美元，不仅创下本年度最佳单馆表现，还几乎把《色戒》
保持的亚洲电影最高单馆纪录提升近一倍。《色戒》
当时仅在一家影院电影，首周收获6.4万美元。
《杀死伊芙》
第三季正在伦敦拍摄中，最新片场照“小变态”朱迪·科默
饰演持枪的执勤警察。她的面部可看到血迹，这场戏看来有故事。
02.银幕“黑帮大佬”集结出动！
03.马丁·斯科塞斯再重申对漫威电影的态度
马丁·斯科塞斯
因说“漫威电影不是电影”“像主题公园”等言论，引发广泛争议。日前他携《爱尔兰人》
出席伦敦电影节，再次重申了他的态度。“电影院已经变成了主题公园，”斯科塞斯说。“对于那些喜欢这种类型的电影的人来说，这很好...但这不是我做的事，就是不一样而已。”
他对于漫威和超级英雄电影的态度并未改变。“那不是电影（Cinema），是别的东西，”他说。“我们不应该被它入侵。我们需要前进的电影，去展示叙事性的电影。”