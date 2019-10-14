早上好~~新的一周开始啦。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。













































03.《小丑》已成华纳年度全球票房冠军















































































02.银幕“黑帮大佬”集结出动！















03.马丁·斯科塞斯再重申对漫威电影的态度















他对于漫威和超级英雄电影的态度并未改变。“那不是电影（Cinema），是别的东西，”他说。“我们不应该被它入侵。我们需要前进的电影，去展示叙事性的电影。”



































