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时光早报：斯科塞斯坚持"漫威不是电影"

唐尼新片首曝预告 "小丑"蝉联北美票房冠军

2019-10-14 07:19:12 来源：Mtime时光网

早上好~~新的一周开始啦。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.唐尼荷兰弟《多力特的奇幻冒险》首曝预告



《多力特的奇幻冒险》的故事发生在维多利亚女王时代，小罗伯特·唐尼将化身异于常人的多力特医生。隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。

影片同时集结了“神仙级”的配音阵容，来为片中各具特色、性格鲜明的动物角色们献声——奥斯卡影后玛丽昂·歌迪亚，“伏地魔”拉尔夫·费因斯赛琳娜·戈麦斯，“荷兰弟”汤姆·赫兰德，奥斯卡影帝拉米·马雷克，以及影后艾玛·汤普森等。影片由斯蒂芬·加汉(《金矿》《辛瑞那》《毒品网络》)执导并编剧，北美明年1月17日上映。

02.《小丑》强势蝉联北美周末票房冠军



《小丑》预告

《小丑》次周末维持在近4400家影院开画，三天再吸金5500万美元，毫不费劲地实现周末票房两连冠。影片仅比首周下跌四成左右，北美累计票房已逼近2亿美元，其全球累计票房已轻松突破5亿美元。

《小丑》开画时打破了最佳10月开画纪录，次周末票房还超过《地心引力》次周末收入的4320万美元，大幅提升了北美影史10月最高次周末票房纪录。影片的走势跟2017年6月上映的DC电影《神奇女侠》（次周跌43%）极为相近，参考该片的走势，《小丑》北美最终票房大有希望冲击3亿美元大关。

03.《小丑》已成华纳年度全球票房冠军



《小丑》海外周末票房连续两周破亿，目前海外累计已超3.5亿美元。截止周日，影片全球累计票房已达5.44亿美元，刚上映两周已经成为华纳兄弟本年度的全球票房冠军。《小丑》有望打破《死侍2》保持的全球最卖座R级影片纪录（7.85亿美元）。

04.李安新作《双子杀手》北美开画遇冷



《双子杀手》北美开画周末票房约2050万美元，仅列第三位，还不到1.38亿制作成本的零头。

李安导演的上部作品《比利·林恩的中场战事》未在在北美大规模上映，最终票房仅174万美元，而在其3100万美元的全球票房中，中国内地的票房也占到77%。虽然《双子杀手》开画成绩只比《少年派的奇幻漂流》（开画2245万美元）只低了不到10%，但后者当年凭借奥斯卡效应加成，最终走出近6倍后劲，《双子杀手》只能望尘莫及。跟《比利·林恩的中场战事》一样，《双子杀手》同样主打120帧的高帧率电影放映技术，而且还是升级版的4K、3D技术，然而北美并没有太多影院支持。

05.《我和我的祖国》北美票房破200万美元



献礼电影《我和我的祖国》北美扩至80家影院上映，周末再收29.6万美元，目前累计票房已达214万美元，成为继《流浪地球》（588万美元）和《哪吒之魔童降世》（370万美元）之后，今年第三部突破200万美元的华语电影。

06.《寄生虫》北美点映成绩亮眼



韩国电影《寄生虫》上周末在北美三家影院进行点映，周末三天斩获37.6万美元，排在周末榜第13位。首周馆均票房高达12.5万美元，不仅创下本年度最佳单馆表现，还几乎把《色戒》保持的亚洲电影最高单馆纪录提升近一倍。《色戒》当时仅在一家影院电影，首周收获6.4万美元。



01.《杀死伊芙》第三季片场照朱迪·科默执勤警察


《杀死伊芙》第三季正在伦敦拍摄中，最新片场照“小变态”朱迪·科默饰演持枪的执勤警察。她的面部可看到血迹，这场戏看来有故事。

02.银幕“黑帮大佬”集结出动！



《爱尔兰人》亮相BFI伦敦电影节，三位银幕“黑帮大佬”76岁的导演马丁·斯科塞斯、76岁的罗伯特·德尼罗、79岁的阿尔·帕西诺亮相。三人一登场，气氛立马就“社会”起来...不过斯科塞斯扑进帕西诺怀里是想怎样。

03.马丁·斯科塞斯再重申对漫威电影的态度



马丁·斯科塞斯因说“漫威电影不是电影”“像主题公园”等言论，引发广泛争议。日前他携《爱尔兰人》出席伦敦电影节，再次重申了他的态度。“电影院已经变成了主题公园，”斯科塞斯说。“对于那些喜欢这种类型的电影的人来说，这很好...但这不是我做的事，就是不一样而已。”

他对于漫威和超级英雄电影的态度并未改变。“那不是电影（Cinema），是别的东西，”他说。“我们不应该被它入侵。我们需要前进的电影，去展示叙事性的电影。”









   编辑：sasa

关键词： 时光早报
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