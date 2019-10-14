联美发行的动画新片《亚当斯一家》首周末在4000余家影院开画，三天进账3000余万美元，以超预期的成绩夺得周末亚军。





派拉蒙发行、李安执导的新作《双子杀手》首周末开出2050万美元，仅位列周末榜第三。















截止周日，10月北美累计票房已达3.81亿美元，这只比去年同期的历史最佳略低2%；若本月下半程的影片能够发力，10月票房或有望连续第二年创造纪录。2019年北美票房在周日突破88亿美元大关，虽然与去年同期仍存在5亿美元的缺口，但仍要比2017年同期高出4亿美元，今年北美影市表现还算中规中矩。





北美周末票房前十名 2019.10.11- 10.13（单位：万美元）



















《莱克茜》 片方原计划直接在流媒体平台发行，这也在某种程度上节省了成本。影片的制作加宣发总共才耗费1200万美元，同时已通过海外版权销售提前收回不少成本，最终应该不会给出品方带来太大的压力。《莱克茜》媒体评价极差，烂番茄好评率仅为15%，评论称：“影片每一方面都很失败，不断重复同一个笑点，丝毫不能激起观众任何情绪”。











