时光网特稿
上周北美市场共有三部大规模开画的新片，其中《亚当斯一家》
和《双子杀手》
体量都算可观，但均未能将卫冕冠军拉下宝座。由华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》
次周末维持在近4400家影院开画，三天再吸金5500万美元，毫不费劲地实现周末票房两连冠。影片仅比首周下跌四成左右，北美累计票房已逼近2亿美元，其全球累计票房已轻松突破5亿美元
。
联美发行的动画新片《亚当斯一家》首周末在4000余家影院开画，三天进账3000余万美元，以超预期的成绩夺得周末亚军。
派拉蒙发行、李安执导的新作《双子杀手》首周末开出2050万美元，仅位列周末榜第三。
《小丑》的走势比预期中更加坚挺，而新片也给市场带来额外的活力，10月北美市场热度高企不下。2019年第41个周末的票房榜，前12名影片累计票房报收1.34亿美元，周末大盘环比小跌6.8%，大盘比《毒液：致命守护者》
蝉联周末冠军的去年同期
（大盘1.286亿美元）则小涨4.2%
。
截止周日，10月北美累计票房已达3.81亿美元，这只比去年同期的历史最佳略低2%；若本月下半程的影片能够发力，10月票房或有望连续第二年创造纪录。2019年北美票房在周日突破88亿美元大关，虽然与去年同期仍存在5亿美元的缺口，但仍要比2017年同期高出4亿美元，今年北美影市表现还算中规中矩。
北美周末票房前十名 2019.10.11- 10.13（单位：万美元）
环球发行的动画新片《雪人奇缘》
周末再收617万美元，退居周末榜第四。这部中美合拍电影较前一周下跌近五成，目前累计已收近4800万美元。
焦点发行的电影版《唐顿庄园》
周末三天再收490万美元，退居周末榜第五。影片比前一周末下跌不到四成，北美累计票房已超8200万美元。
狮门发行的喜剧片《莱克茜》
上周末在北美2332家影院开画，三天仅收310万美元，只勉强挤进周末票房榜前十。本片由CBS影业出品，由《坏妈妈》
系列导演组合乔恩·卢卡斯
、斯考特·摩尔
再次携手，故事围绕一个名为莱克茜的人工智能助理展开，她的功能是让客户“生活更美好”。影片在三个月前才匆忙定档，而正常电影通常都会提前一年定档，以预留充足的宣发周期
。
片方原计划直接在流媒体平台发行，这也在某种程度上节省了成本。影片的制作加宣发总共才耗费1200万美元，同时已通过海外版权销售提前收回不少成本，最终应该不会给出品方带来太大的压力。《莱克茜》媒体评价极差，烂番茄好评率仅为15%，评论称：“影片每一方面都很失败，不断重复同一个笑点，丝毫不能激起观众任何情绪”。
奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》
上周末在北美三家影院进行点映，周末三天斩获37.6万美元，排在周末榜第13位。本片在韩国本土观影人次超过1000万，在法国等海外市场也创造韩国电影的版权销售记录
。
而这部新晋“金棕榈奖”得主在北美首周馆均票房高达12.5万美元，不仅创下本年度最佳单馆表现，还几乎把《色戒》保持的亚洲电影最高单馆纪录提升近一倍
，《色戒》当时首周收获6.4万美元。
陈凯歌、宁浩和徐峥等联合执导的国产献礼电影《我和我的祖国》
扩至80家影院上映，周末再收29.6万美元，目前累计票房已达214万美元，成为继《流浪地球》
（588万美元）和《哪吒之魔童降世》
（370万美元）之后，今年第三部突破200万美元的华语电影
。