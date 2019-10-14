由彼得∙杰克逊执导的战争纪录片《他们已不再变老》曝"青春岁月"预告，真实还原战斗在前线的普通士兵们的面孔身影。





被尘封遗忘的青春岁月 影片今日曝光“青春岁月”版预告，真实还原战斗在前线的普通士兵们的面孔身影。伴随一战老兵的叙述旁白，天真无邪的笑颜在彩色镜头的渲染下更加明亮。在壮阔宏大的背景音乐中，预告变换呈现战场不同的场景和身处其中的人们，带领观众穿越百年时空，感受生命鲜活。





此次《他们已不再变老》曝光“青春岁月”版预告着重描绘影片的主人公们——参与一战的无名士兵。彼得∙杰克逊施以“魔法”，让尘封在博物馆中的黑白史料恢复生机，让被时间遗忘的战场记忆回归银幕。预告以一战老兵的娓娓叙述展开：“他们刚入伍时，还是群怯懦的孩子”。在战争亲历者的指引下观众得以亲身体验一段残酷而难忘的岁月。





迷宫般泥泞拥挤的战壕 预告画面也随之转换到战场前线。迷宫般泥泞拥挤的战壕，士兵疲惫茫然的眼神，在冲锋号声中持枪奔跑的队伍，仿佛一切近在咫尺，触手可及。预告在最后呈现了战时短暂的宁静，士兵面向镜头弹唱说笑，德国俘虏露出纯良憨厚的笑容，士兵们在绚烂夕阳中留下剪影，美好画面更加反衬战争无情与生命脆弱。彼得∙杰克逊叙事视角聚焦于年轻普通的士兵，以老兵口述亲身经历弥补世人缺失的记忆，致敬英灵，守护和平。





《他们已不再变老》以颠覆性技术重塑纪录片概念，将百年历史以前所未有的方式直观再现，残损黑白史料被修复为色彩鲜活的3D 战争电影，让现代人得以跨越百年时光与前人进行了一次身临其境的奇遇。叹为观止的修复技术与震撼心灵的深远立意使影片广受赞誉。





《他们已不再变老》由《指环王》系列导演彼得·杰克逊执导，将于11月11日全国艺联专线上映，敬请期待。









