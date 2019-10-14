由美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导的电影《越域重生》定档11月1日内地上映，由《越狱》原班人马“T-Bag”罗伯特·克耐普等主演。

《越域重生》剧照 美国股票经纪人麦克(洛克蒙·邓巴饰)在中国出差期间心脏病发被救治，为报答救命之恩，邀请中国医生夫妇林亮(林雨申饰)、罗兰(朱珠 饰)来美度假，孰料越狱成功的制毒犯维克多(罗伯特·克耐普 饰)和由杰克(罗伯特·帕特里克饰)带领的亡命劫匪竟闯入别墅，所有人危在旦夕。





面对鸠占鹊巢、大开杀戒的匪徒，面对异域嗜血杀人狂和越狱大毒枭，好友被杀、妻子受辱、尖刀被插入心脏，年轻的中国医生命悬一线，为了拯救爱人于危难，他发起了生存绝地大反击。





《越域重生》剧照 影片故事集中发生于一个森林别墅内，在生死关头，一个平凡的外科医生将保护妻儿当作求生的最大动力，心甘情愿将生的希望留给爱人。正义感和专业素养激发出的巨大潜能让一个手无寸铁身负重伤的丈夫一步一步完成了求生奇迹。









导演鲍比·罗斯的代表作品《越狱》、《迷失》、《神盾局特工》，部部都是国人耳熟能详的作品，《越域重生》依然沿袭他的作品风格，将主角安排在极端的生存危机和环境压力中，与反派展开高智商的生死对抗。此次“越狱天团“的集结，不仅让影片的期待程度节节攀升，也必将掀起一波“越狱”回忆杀！





据悉，电影《越狱重生》将于11月1日全国院线公映。



















