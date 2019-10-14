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徐峥导演《囧妈》官宣女主角袁泉

2020春节档公映 《港囧》之后再出发

2019-10-14 10:34:05 来源：Mtime时光网

春节档，《囧妈》会与《中国女排》《唐人街探案3》《姜子牙》《紧急救援》等众多大片一起争夺春节档市场。
　　时光网讯徐峥导演的新片《囧妈》确定由袁泉担任女主角，片方今天发布了一张角色海报，袁泉手里拿着红气球独自前行。

　　据悉，《囧妈》是继《人再囧途之泰囧》《港囧》之后的“囧系列”第三部作品，影片将对准家庭关系，讲述了徐老板陷入家庭和商业双重危机，在一次远行中，却没想到和自己妈妈一同坐上了开往俄罗斯的火车，开始了一段奇妙的旅程。

　　《囧妈》已经定档2020年大年初一，彰显了片方对影片的信心，《囧妈》会与《中国女排》《唐人街探案3》《姜子牙》《紧急救援》等众多大片一起争夺春节档市场。

   编辑：汀

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关键词： 囧妈 女主角 袁泉
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