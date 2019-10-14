2019-10-14 10:34:05 来源：Mtime时光网
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编辑：汀
导演：徐峥
主演：徐峥 袁泉
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Quan Yuan
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Zheng Xu
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鲸鱼君
6分钟前
袁泉借着《中国机长》又火了一把
不要学坏
32分钟前
这可怎么办？本来打算春节档看姜子牙和紧急救援，这样官宣女主是袁泉，我又得改为看3部了，心疼我的钱包啊。。。爱死袁泉了！
匿名
35分钟前
男主角还是徐峥嘛！！
雾恋花
39分钟前
袁泉也演喜剧吗，很期待呀
汪海学舟一炜光49秒前
《心花路放》不是演过一次了吗？
Mjconcept
49分钟前
我的后半生
那些年似水流年
59分钟前
好棒！
happy945
1小时前
不会吧，袁泉老师长相比较适合演惊悚片啊，看到她会紧张，没法笑啊。徐导这部是正剧吗
个人价值至上
就拍两三个月就上映？
懂你的男孩
这个好，袁泉绝对演技派啊，一个眼神都是戏
里约圣保罗
好
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