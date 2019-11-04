



超长待机的施瓦辛格这次真的会彻底退休吗？









时隔四年代表《终结者》再度来华的施瓦辛格须发斑白，比银幕上他少了冷酷，多了份慈祥。采访间里，他说起工作立马神采奕奕。





卸任州长后，他在南加州大学创建了一个施瓦辛格研究院，继续研究国家政策、基础设施、移民改革、环境问题，医保问题。“但这些都不能阻止我拍戏，我什么都能做，我可以健身，宣传健身，宣传环境问题，可以拍电影，可以经营我的研究院。”





“我不知道有什么能阻止我拍戏，因为除了政治外我已经没有别的兴趣了”。电影里的终结者都过上了归隐田园的小日子，可扮演他的施瓦辛格依旧是当年那个充满斗志的工作狂。



