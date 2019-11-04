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征服体坛、影坛和政坛,72岁的他还不满足

时光网独家对话阿诺•施瓦辛格

2019-11-04 10:01:43 来源：Mtime时光网

超长待机的银幕英雄

“我不知道有什么能阻止我拍戏”

健美大块头逆袭好莱坞

“我对自己说，这事你也能干”

走下完美硬汉神坛

从政毁誉参半 25年婚姻破灭

休闲时开坦克兜风

想再合作史泰龙 一直演到90岁

时光网对话施瓦辛格

成为健身世界冠军、大银幕动作巨星、连任加州州长之后，72岁的施瓦辛格仍不满足......

阿诺·施瓦辛格独家专访

　　时光网特稿 1984年划时代的科幻动作电影《终结者》诞生，让37岁的奥地利移民阿诺·施瓦辛格摘掉了健美冠军的“外行人”标签，第一次跻身好莱坞电影巨星之列。

　　在之后的25年里，施瓦辛格变成一个全世界家喻户晓的名字。即便是远在大洋彼岸的中国，也有数不清的影迷将他视作银幕硬汉的代言人。

　　他成了电影史上时代最伟大的动作明星，他是第二位当选美国加州州长的好莱坞演员。健身、从影、从政、回归影坛，施瓦辛格和终结者机器人一样，无所不能，无法阻挡，永不停息。



　　2015年， 68岁的施瓦辛格在《终结者：创世纪》里说：“我老了，但不过时”。

　　2019年，72岁的施瓦辛格在《终结者：黑暗命运》里说：“我不会回来了”。他随手拿起黑色墨镜又放下，仿佛要跟自己最经典的角色告别。

　　超长待机的施瓦辛格这次真的会彻底退休吗？


　　时隔四年代表《终结者》再度来华的施瓦辛格须发斑白，比银幕上他少了冷酷，多了份慈祥。采访间里，他说起工作立马神采奕奕。

　　卸任州长后，他在南加州大学创建了一个施瓦辛格研究院，继续研究国家政策、基础设施、移民改革、环境问题，医保问题。“但这些都不能阻止我拍戏，我什么都能做，我可以健身，宣传健身，宣传环境问题，可以拍电影，可以经营我的研究院。”

　　“我不知道有什么能阻止我拍戏，因为除了政治外我已经没有别的兴趣了”。电影里的终结者都过上了归隐田园的小日子，可扮演他的施瓦辛格依旧是当年那个充满斗志的工作狂。



作者：RZ,Judy Solomon   编辑：T-9012

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿诺·施瓦辛格 终结者 JudySolomon

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