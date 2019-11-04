时光网特稿
1984年划时代的科幻动作电影《终结者》
诞生，让37岁的奥地利移民阿诺·施瓦辛格
摘掉了健美冠军的“外行人”标签，第一次跻身好莱坞电影巨星之列。
在之后的25年里，施瓦辛格变成一个全世界家喻户晓的名字。即便是远在大洋彼岸的中国，也有数不清的影迷将他视作银幕硬汉的代言人。
他成了电影史上时代最伟大的动作明星，他是第二位当选美国加州州长的好莱坞演员。健身、从影、从政、回归影坛，施瓦辛格和终结者机器人一样，无所不能，无法阻挡，永不停息。
2019年，72岁的施瓦辛格在《终结者：黑暗命运》
里说：“我不会回来了
”。他随手拿起黑色墨镜又放下，仿佛要跟自己最经典的角色告别。
超长待机的施瓦辛格这次真的会彻底退休吗？
时隔四年代表《终结者》再度来华的施瓦辛格须发斑白，比银幕上他少了冷酷，多了份慈祥。采访间里，他说起工作立马神采奕奕。
卸任州长后，他在南加州大学创建了一个施瓦辛格研究院，继续研究国家政策、基础设施、移民改革、环境问题，医保问题。“但这些都不能阻止我拍戏，我什么都能做，我可以健身，宣传健身，宣传环境问题，可以拍电影，可以经营我的研究院。”
“我不知道有什么能阻止我拍戏，因为除了政治外我已经没有别的兴趣了”。电影里的终结者都过上了归隐田园的小日子，可扮演他的施瓦辛格依旧是当年那个充满斗志的工作狂。