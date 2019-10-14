威尔·史密斯空降上海戏剧学院宣传《双子杀手》，大秀舞蹈天赋，和同学们跳成一片。





















威尔·史密斯毫不吝啬地传授了自己“终极四问”的表演秘诀，“我会把自己代入到角色里，站在角色的立场上去思考他的心理和动机。他想要的是什么？他为什么要这么做？如果不这么做会有什么后果？他为了这么做会遇上什么难题？“干货满满的分享，令现场的同学们收获了很多。























编辑：隐饮