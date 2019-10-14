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威尔史密斯空降上戏宣传《双子杀手》

大秀舞蹈天赋嗨翻全场 现场传授表演秘诀

2019-10-14 10:51:07 来源：Mtime时光网

威尔·史密斯空降上海戏剧学院宣传《双子杀手》，大秀舞蹈天赋，和同学们跳成一片。
       时光网讯 近日，好莱坞知名演员威尔·史密斯空降上海戏剧学院，跟表演系的同学们热情互动，宣传自己的新电影《双子杀手》。看到银幕上的男神真的出现在眼前，让同学们兴奋不已，现场送上一出精彩的歌曲表演，欢迎这位远道而来的朋友。威尔·史密斯也被勾起了舞瘾，大秀舞蹈天赋，跟同学们有模有样地学了起来，载歌载舞地和大家跳成一片。



       来到上戏，作为演员的威尔·史密斯，跟同学们聊得最多的，还是演戏。在他的新片《双子杀手》中，威尔同时饰演了两个不同年龄的自己，一个成熟稳重，一个纯真无邪，难度不小。现场威尔也透露，这次最大的挑战就是演绎20多岁的自己，“我现在51岁，有丰富的生活经验，所以揣摩中年人的心理很容易。但年轻人，他有一种涉世未深的纯真，要用眼神传递出这种天真感，是最难的”。



       威尔·史密斯毫不吝啬地传授了自己“终极四问”的表演秘诀，“我会把自己代入到角色里，站在角色的立场上去思考他的心理和动机。他想要的是什么？他为什么要这么做？如果不这么做会有什么后果？他为了这么做会遇上什么难题？“干货满满的分享，令现场的同学们收获了很多。

       据悉，电影《双子杀手》由威尔史密斯和导演李安的首次合作，讲述了威尔史密斯饰演的国防情报局特工，准备退休之际意外遭遇一名神秘杀手的追杀，令他没想到的是，这名杀手竟是年轻了23岁的自己，一场“我与我”的激烈博弈旋即展开。电影将于10月18日全国上映。






   编辑：隐饮

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关键词： 双子杀手 威尔史密斯
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双子杀手

双子杀手 (2019)

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导演：李安

主演：威尔·史密斯

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威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人

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