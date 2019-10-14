《好莱坞往事》“小李”莱昂纳多新剧照曝光，又可以凑齐一套表情包了！











从《罗密欧与朱丽叶》、《泰坦尼克号》到《了不起的盖茨比》、《荒野猎人》，莱昂纳多是中国观众最熟知并亲切的好莱坞男星之一，尤其是1997主演的《泰坦尼克号》，超18亿美元的全球票房成为了电影史上票房最高的电影，这个记录直到13年后才被打破。这让23岁的他成为了全世界观众的梦中情人，也让中国观众熟悉了这个颜值与实力俱佳的男星。











此后，他用多部过硬的作品和中国观众“保持联系”，一度构成了国内观众对好莱坞电影最不可或缺的记忆！与此同时，“小李子”成为了中国观众对莱昂纳多独有的亲切称谓，他诙谐幽默的表情包，在国内网友中广为流传，也成了国内观众熟悉好莱坞的重要渠道！三年前，莱昂纳多用《荒野猎人》冲奥成功，亿万国内网友自发刷屏，三年后他终于带着《好莱坞往事》再度赴约中国观众，不愧有影迷大呼“你永远是我们心目中的好莱坞往事”！











此次发布的剧照中，内地观众大饱眼福，惊呼“真的是百变小李啊”“一部电影看到了好几个小李子”！戏中戏的设定让莱昂纳多仿佛穿越时空，现百变穿搭，或时尚潮流、或复古英伦，无论什么造型，小李子统统拿下。





在电影中，有位小演员对莱昂纳多的角色说：“这是我一生中见到最好的表演”，这无疑是对小李子演技最好的肯定。并且，莱昂纳多搭档布拉德·皮特，如此梦幻甚至“不可思议”的组合，只有在《好莱坞往事》才能看到！











电影《好莱坞往事》的故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶，电视剧明星（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员（布拉德·皮特 饰）正力图扬名电影圈，却发现这个行业早已不是他们所熟悉的了。





影片由昆汀.塔伦蒂诺担任编剧及导演，大卫.海曼、香农.迈金托什、昆汀.塔伦蒂诺担任制片人,莱昂纳多.迪卡普里奥、布拉德.皮特及玛格特.罗比主演,埃米尔.赫斯基、玛格丽特.库里、蒂莫西.奥利芬特、奥斯汀.巴特勒、达科塔.范宁、布鲁斯.邓恩及阿尔.帕西诺联合出演；将于2019年10月25日全国上映。

编辑：隐饮