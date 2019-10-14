贾樟柯坦言自己早年创作受印度电影影响居多。





印度新电影论坛









晚间，“遇见卡洛·沙特里安”影人派对在平遥电影宫举办。派对以柏林国际电影节新任艺术总监、担任本届平遥国际电影展“费穆荣誉”评审的卡洛·沙特里安为核心人物，众多电影人云集。“之前我在洛迦诺看过很多中国电影，被这里的文化所吸引，希望未来能够看到更多的华语电影，”卡洛·沙特里安说。他更在派对上宣布，柏林电影节将新设一个以鼓励年轻导演为主的竞赛单元“遇见”，并欢迎中国电影人踊跃参与。













《我们的母亲》《咿嘞呜！》《跟踪》佳片连映





10月13日，第72届戛纳国际电影节金摄影机奖(最佳导演处女作)得主《我们的母亲》在平遥进行中国首映，导演塞萨尔•迪亚兹出席新闻发布会，现场分享影片的创作历程。该片以危地马拉内战为背景，“影片背后沉重的历史事件是促使我一定要拍摄《我们的母亲》的主要原因，”导演塞萨尔•迪亚兹说。





不少媒体表示，观影之后自己情绪难以平复，甚至泣不成声。“来到平遥国际电影展非常震撼，中国观众能非常快速地拥有影像带来的感官直觉。感谢平遥国际电影展，感谢中国热情的观众，让我有机会见到中国。”塞萨尔•迪亚兹说。





《咿嘞呜！》新闻发布会





在印度影片《咿嘞呜！》的新闻发布会上，导演普拉泰克•扎茨与编剧、联合导演、美术指导沙博汉姆细致分享了影片的创作历程和自己对于人与动物关系及政治、宗教方面的思考。影片讲述了一个职场新人在新德里与成堆猴子作战的荒谬故事，导演使用了很多隐藏摄像机进行拍摄，“我的宗旨不是让演员跟着我的想法走，而是让他们自然自在地存在着，让人们意识不到摄像机的存在。”





当晚，“类型之窗”单元影片《跟踪》也在平遥“站台”剧场进行了全球首映，对于这部阿根廷类型片为何选择在平遥首次面对观众，导演弗朗西斯科•德尤菲米亚反问道：“我们为什么不来平遥呢？我在家附近拍的电影；不远万里，花了两天时间带到平遥，相信这也是电影给我们的缘分。”该片主演罗德里戈·德拉塞纳是拉美知名演员，他表示，非常希望通过《跟踪》将自己介绍给亚洲观众。





《跟踪》讲述了护林工希瓦偶然发现了一只被关在笼子里的受伤的狐狸，他跟踪隐藏其后的线索，发现了一群偷猎者，成为“猎人中的猎人”的故事。













《蕃薯浇米》主创













由服装设计师转型的导演叶谦在新闻发布会上坦言，最大的困难是怎么用最快的时间争取到来自同事的信任，“从自己画每一个分镜去说服摄影师，与配乐无数次沟通，用剧本打动两位女主角的出演，让团队里每个人都以纯粹创作的艺术家心态参与。





”宣发方代表无限自在传媒董事长朱玮杰则从专业角度分析了闽南语电影的行业前景，“市场电影和作者电影都有存在的空间和必要，如何让作者电影在市场上取得空间，这是我们需要做的。这次闽南语电影有这么好的起点让更多人看到，下次就能有更多项目产生。”值得一提的是，《蕃薯浇米》和《日光之下》导演都是历年“青葱计划“五强入围导演。









谢飞与现场观众分享了他对年轻创作者的期待：“相比于我们这一代的胶片时期，现在的年轻人处于一个拍电影的好时代，但是只靠技术条件不能给你好作品，希望大家能多去研究怎么拍好片子，谢晋前辈也讲过，‘我们要拍留得下来的电影’。”





“印度新电影”：印度文化新角度





10月13日下午，平遥国际电影展举行“印度新电影”学术论坛，学者阿希什•拉贾德雅克萨、印度导演库马尔•沙哈尼进行了长达两小时的精彩对谈。论坛由平遥国际电影展艺术总监马可•穆勒主持。印度国家电影资料馆馆长普拉卡什•马格杜姆也出席了论坛。





阿希瑟·拉贾德亚克莎与贾樟柯





马可•穆勒首先特别感谢了印度国家电影资料馆对本届电影展“印度新电影”回顾展的大力支持。 “印度新电影” 对1957年至1978年间的印度影片进行了系统梳理，精选出十二部优秀的印度影片，在第三届平遥国际电影展进行集中展映，其中就包括了由库马尔•沙哈尼导演的《幻镜》。





库马尔•沙哈尼表示，自己一直梦想着能够来到中国，“今天终于美梦成真了，没想到是通过这样的一个方式，感谢平遥国际电影展。”





论坛现场，三位在场嘉宾梳理了印度电影的发展过程和历史脉络，也介绍了世界格局变动以及内部政治因素对印度电影产生的各方面影响，同时就电影地缘关系、图像价值、音乐性、主体性、个人化、技术与主观性的关系等话题进行了深度讨论。





印度导演库马尔·沙哈尼出席论坛





沙哈尼尤其回忆起自己当时在法国与布列松在一起工作的经历，“每一个人都是非常独特的，都是一个与众不同的人，每一个人发出的声音都是不一样的，布列松非常尊重这一点，这就是我刚才说的主观性。”沙哈尼说，“他把每一个人的独特性都用他的方式阐述出来，这也是很重要的。”





此外，学者阿希什•拉贾德雅克萨的中译版新书《印度电影简史》也在论坛上正式发布。10月14日下午，阿希什•拉贾德雅克萨将在平遥电影宫新浪潮书店进行“跨越异见，创作和未来：对话印度电影”为主题的新书分享会，并举行签售。





论坛尾声，印度国家电影资料馆普拉卡什•马格杜姆上台发言：“这是我们第一次能在中国做印度电影回顾展，这个机会实在难得。” 他表示，平遥国际电影展此次关注印度新电影，“这是一个非常好的、能够代表印度电影、甚至 文化的一个角度。”除学术论坛外，两部“印度新电影”代表影片《幻镜》《婆罗门村的驴》的修复版也于13日在平遥电影宫进行了全球首映。





13日，平遥国际电影展的重要教育版块“平遥一角”进入“北京电影学院开放日”，来自北京电影学院的国家一级剪辑师、剪辑作品屡获大奖的周新霞老师带领董劼、黄曾鸿辰 、李臻、张培克等学生代表共同交流了作品，围绕今年“平遥一角”主题“新世界，新语言”开展了题为“‘真’的创作——什么是我们想拍的？”圆桌论坛，现场涌入众多观众，与年轻电影人一同分享创作观点。