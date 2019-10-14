2019-10-14 12:00:21 来源：Mtime时光网
编辑：HAHA
导演：提姆·米勒
主演：麦肯兹·戴维斯
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Linda Hamilton
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Arnold Schwarzenegger
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：阿诺·施瓦辛格
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蕉之目由
2分钟前
一直纳闷，湾湾的口音为什么最后会畸变成这个亚子，难道是闽南话的影响？福建那边的人也没变酱紫啊？
渡水
44分钟前
老天，这鬼解说，太惊悚了！
渡水41分钟前
这嫩嫩的声音真毁气氛，就像你听交响乐时旁边有个唢呐在玩儿命地吹猪八戒背媳妇。
monokro
1小时前
还没定档期？同步啦
T1000
改版这么久了，时光网不知道有没有的技术猿不觉得视频全屏的时候加个上下黑边很弱智吗？
M_299026629
弯弯配音太惊悚
Enileva
这台湾口音……希望内地定档在这个月。
欺驴子的猫
？？？？汉语配音什么鬼！！！
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