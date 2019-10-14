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新《终结者》预告T800施瓦辛格不服老！

重逢莎拉康纳火药味十足 内地即将引进

2019-10-14 12:00:21 来源：Mtime时光网

《终结者：黑暗命运》曝全新电视宣传片，多年后银幕再相逢的“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿与“T800”阿诺·施瓦辛格大打出手，火药味十足。
　　时光网讯 詹姆斯·卡梅隆回归监制并参与剧本开发的《终结者：黑暗命运》将于11月1日在全球上映，影片今日再曝全新电视宣传片，多年后银幕再相逢的“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿与“T800”阿诺·施瓦辛格大打出手，火药味十足。


　　影片由《死侍》导演提姆·米勒执导，除了延续原班人马之外，在剧情方面，卡梅隆也透露《终结者：黑暗命运》故事直接延续1991年《终结者2：审判日》的剧情，影片将还原最经典《终结者》系列的原汁原味。

     《终结者：黑暗命运》已确认将引进中国，档期尚未公布。

   编辑：HAHA

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 终结者 预告
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