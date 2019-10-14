《大卫·科波菲尔的个人史》独特且有时不时的幽默，但比起商业娱乐片，这部电影更像是一部学院派的习作





查尔斯·迪金斯是19世纪知名的英国作家，以将时事与社论相结合闻名，且其作品很多都是系列性的。值得注意的是，像《雾都孤儿》、《远大前程》、《尼古拉斯·尼克贝》，特别是《圣诞颂歌》这些能够如此持久流行的作品所呈现出的那种独特的角色塑造、幽默感、对于现实与幻想的小心融合，以及（可能大部分都是）对于情感浓墨重彩的描写，这些与伊安努奇对社会事件的执着都有着异曲同工之妙。









预













本片以十九世纪的伦敦为背景，根植于阶级和经济权利的主题来讲述大卫·科波菲尔（帕特尔饰）的故事。科波菲尔是一名孤儿，从恶劣的环境中逃离，并为了慢慢改变自己在世界中的位置而不断努力。在此期间，大卫认识了破产的Micawber先生（彼得·卡帕尔蒂饰）一家；重新与疏远的姨妈Betsey Trotwood （蒂尔达·斯文顿饰）及其房客Mr. Dick（休·劳瑞饰）取得了联系；努力尝试引导具有狡猾野心、阴谋满腹又缺乏真诚的Uriah Heap（本·威士肖饰）；并与Dora Spenlow（莫菲德·克拉克饰）发展了一段恋情。





《大卫·科波菲尔的个人史》的娱乐性只流于表面，很多时候它会让观众失去平衡，不确定故事会如何发展——不管是否读过迪金斯的小说，都会有这种感受。本片再次展现了伊安努奇那干巴巴的幽默感、违背道德的挑衅以及热衷文字游戏的特点。对于美国之外的观众来说，这些东西很大程度上都会在翻译的过程中流失。





导演阿尔曼多·伊安努奇此前亮相多伦多电影节

非常相似的是，迪金斯的原著将虚构与真实历史相融合，而伊安努奇的剧本由他与Simon Blackwell共同撰写，也用到了科波菲尔本身是一名作家这一点。这也就意味着，大卫从自己的真实生活中选取了一些特质，并将其安插进自己叙述的事件与场景中——比如某个时刻，一名角色向科波菲尔指出，自己并不是他回想片段中的一分子，从而打破了第四面墙。





这些大胆、任性的出彩部分让人觉得，或许将这部作品搬上舞台的效果会更好——或许可以改编为一部节奏轻快的现代喜剧。然而从现在的情况来看，那些元素更会使人分散注意力。





这也导致影片的连贯性只剩下最后一根救命稻草：演员的表演。劳瑞神情恍惚的角色非常引人入胜，并在任何观众看来都会很有趣。威士肖将Uriah Heap饰演得油腔滑调、令人信服，他仿佛化身克利斯丁·格拉夫，塑造出了同等级别的紧张与可悲感。同时，帕特尔在出演科波菲尔时，将其精干的魅力完全释放了出来——很明显，他非常享受出演此种主角所带来的挑战。





不过总得来说，《大卫·科波菲尔的个人史》缺少伊安努奇在其他作品中的那种持续的冲劲。这就像一个配对实验，但从未真正很好地粘合在一起。





《大卫·科波菲尔的个人史》将于2020年1月10日在英国上映，美国档期尚未确定。