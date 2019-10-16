时光网特稿 在近10年的中国内地电影市场中，虽然我们每年引进的海外电影不足100部，但是海外片却能够占到内地年票房的4成以上。就是说，2018年606亿的中国内地总票房，海外进口片的收入在240亿元之上。
更确切一点说，海外进口片的主力是好莱坞电影，碰上《复仇者联盟4》
这样单部影片收入高达42亿的爆款电影，对海外片商和内地市场是一个双赢。
好莱坞电影确实很强，大多数好莱坞电影的票房也非常喜人。但对于好莱坞电影的质疑其实一直都有，比如很多影迷和专家也质疑好莱坞电影太过娱乐化，并且续集太多，完全就是奔着赚取票房而来，原创动力越来越匮乏，新鲜的故事越来越少。
质疑归质疑，但好莱坞商业大片的票房经常是居高不下。类似于《生化危机：终章》
这样口碑不太好的影片，内地市场仍然收入11亿的高票房，好莱坞电影的号召力可见一斑。
不过，仔细算下来，好莱坞电影并不是在中国内地市场百战百胜，也有类似于《昨日奇迹》《骡子》《绿毛怪格林奇》
等票房失意之作，有意思的是，这些影片在北美本土的卖座情况甚好，为什么来到了中国，这些电影就水土不服了呢？
对比分析，在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片，我们选取的代表作品的标准是在中国内地票房收入5000万以下的影片，这些影片在北美多数都是票房和口碑佳作，在两国电影市场中的境遇犹如冰火两重天。
1、音乐歌舞片：常年冷遇，难以成为中国观众喜好的类型片
代表作：《妈妈咪呀2》《昨日奇迹》《安妮：纽约奇缘》
音乐歌舞片真的很难在中国内地市场有重大建树。《妈妈咪呀2》
在北美票房破亿，中国内地票房居然是414万，究其原因，主要还是中国观众对这个经典IP完全无感，之前也没有ABBA乐队的歌曲没有第一时间在国内流行过，他们风头正劲的时候是1970年代，1982年这个乐队就解散了，也只有一小部分中国观众听过和喜欢ABBA乐队的歌曲。所以，《妈妈咪呀2》这部主打ABBA乐队歌曲的电影，无法在中国内地市场引起共鸣。
《昨日奇迹》
的情况和《妈妈咪呀2》几乎是如出一辙，影片在中国内地市场收入118万，应该是进口片的票房历史新低。《昨日奇迹》这部音乐片的主打歌曲来自于披头士，披头士虽然是欧美殿堂级乐队，中国观众应该是都听说过，但听过他们歌的观众就相对较少了，要说情怀就更谈不上了。所以，《昨日奇迹》虽然以小博大在北美拿下了7328万美元的票房，在中国则毫无起色。
每一代观众的欣赏口味是不同的，虽然60后、70后观众可能在影院看过《大篷车》《海誓山盟》
等印度歌舞片，但现在的主流观众都是看着《变形金刚》《阿凡达》《盗梦空间》
成长起来的一代人。从1994年实施引进10部进口分账大片开始，就很少引进音乐歌舞片，虽然现在进口片的数量翻了几番，但是观众的口味已经形成，想要改变的话，可能还需要至少5~10年的培养期，这期间需要不断引进音乐歌舞片才可能，而且音乐歌舞片中的故事和音乐要中国观众喜欢才行。
之前的《爱乐之城》
曾在中国内地拿下2.47亿的高票房（相对其它音乐歌舞片），这部影片进入内地市场之前，片方就是按照爱情片来宣传的，而且突出了影片获得众多电影大奖，并且片中的音乐也是中国观众喜欢的风格，这才造就了一个票房佳绩。
2、动画电影：已有起色，但多数仍然不温不火
动画电影经过好莱坞大公司在中国的多年深耕，已经有了成效，出现了《疯狂动物城》《寻梦环游记》
这样票房破10亿的爆款作品。但好莱坞动画电影除了迪士尼之外，华纳、索尼、环球开发的动画电影还是处于不温不火的状态。
《绿毛怪格林奇》
在北美狂买2.7亿美元，在中国内地市场仅收入2642万，相去甚远。这也和群众基础有关系，《绿毛怪格林奇》的原著在欧美是家喻户晓，是小孩子们最爱的读物之一。但是在中国就知者寥寥，没有什么群众基础，自然也很难吸引广泛的观众了。
《犬之岛》是韦斯·安德森导演的定格动画，影片在中国内地市场收入4352万，不过，影片在北美市场的票房也仅为3201万美元。定格动画确实不是市场热门，这部动画片在中美两国都算是不温不火的表现。这部影片的票房也说明另一个问题，虽然韦斯·安德森在影迷群体中备受赞誉，好不容易有一部他的电影被引进了，但票房并没有太突出的表现，看来韦斯·安德森的影迷在整个观众群体中还只是一小部分。
《乐高蝙蝠侠大电影》
在北美收入1.75亿美元，中国收入4212万。作为一部动画电影，而且还是蝙蝠侠这个大IP，在2017年的内地市场中还是没有达到1亿的票房，究其原因，这部《乐高蝙蝠侠大电影》太过于贴近动漫原著，如果没有看过漫画和动画《蝙蝠侠》，很难理解片中众多的“梗”，台词信息量太大，中国观众有些应接不暇，蝙蝠侠成了一个话唠，和《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中的人设完全不同，这部动画电影在中国内地遭受冷遇，也不奇怪了。
3、剧情片、传记片、体育片各有各的萧条
代表作：《骡子》《至暗时刻》《奎迪：英雄再起》
克林德·伊斯特伍德主演的《骡子》
在北美收入1亿美元，这部犯罪片的风格偏向于剧情，不强调动作枪战场面，在中国内地市场收入1059万，差距也很大。不过，这和片方的发行策略也有关系，《骡子》在内地市场主要局限在艺术院线，公映范围不广，这也就局限了票房。
传记片也一直不是内地市场的宠儿，鲜有大卖之作。《至暗时刻》
算是英美合拍片，中国票房3729万，北美票房5646万美元，两边的表现都属于中等。即便是这部影片备受好评，主演加里·奥德曼之后还凭借这部影片夺得了奥斯卡金像奖最佳男主角，但票房上的建树并不显著。看来，不管是哪国的观众，大家去影院仍然首选商业娱乐属性较重的影片。
体育片《奎迪：英雄再起》
北美收入1.15亿美元，中国内地收入1709万，又是一个巨大的差距。《奎迪：英雄再起》整部电影很燃很热血，在时光网也有7.4分的评分，也是一部大范围公映的影片，但就是在内地市场没有票房。回看1994年至今的进口片，体育片引进就是非常少，观众群体没有培养出来。并且《奎迪》是《洛基》
的衍生电影，《洛基》当年就没有引进过，《奎迪》自然乏人问津。
结语。
除了以上说到的几种类型片，之前还有一类进口片的表现比较差，那就是引进太晚的影片，比如《被解救的姜戈》《雨果》《极速风流》
等影片，之前有些进口片会存在时间差，比北美上映的时间晚几个月，甚至是晚一两年，这样自然会对这些进口的内地票房造成影响。
《被解救的姜戈》
在2013年5月12日中国内地上映，影片最早是2012年12月25日北美公映。这中间还有一段插曲，影片原定是2013年4月11日内地上映，因为内容问题，上映前一天被下线，延期一个月后上映，票房自然也大打折扣。
现在，中国内地市场越来越重要，进口片的引进时间也越来越快，同步或者准同步的情况已经很常见了，过去因为引进太晚而遭遇票房不利的情况就很少有了。
作者：崔汀 编辑：汀