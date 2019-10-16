时光网特稿 在近10年的中国内地电影市场中，虽然我们每年引进的海外电影不足100部，但是海外片却能够占到内地年票房的4成以上。就是说，2018年606亿的中国内地总票房，海外进口片的收入在240亿元之上。









好莱坞电影确实很强，大多数好莱坞电影的票房也非常喜人。但对于好莱坞电影的质疑其实一直都有，比如很多影迷和专家也质疑好莱坞电影太过娱乐化，并且续集太多，完全就是奔着赚取票房而来，原创动力越来越匮乏，新鲜的故事越来越少。



















对比分析，在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片，我们选取的代表作品的标准是在中国内地票房收入5000万以下的影片，这些影片在北美多数都是票房和口碑佳作，在两国电影市场中的境遇犹如冰火两重天。











1、音乐歌舞片：常年冷遇，难以成为中国观众喜好的类型片

代表作：《妈妈咪呀2》《昨日奇迹》《安妮：纽约奇缘》































2、动画电影：已有起色，但多数仍然不温不火













《犬之岛》是韦斯·安德森导演的定格动画，影片在中国内地市场收入4352万，不过，影片在北美市场的票房也仅为3201万美元。定格动画确实不是市场热门，这部动画片在中美两国都算是不温不火的表现。这部影片的票房也说明另一个问题，虽然韦斯·安德森在影迷群体中备受赞誉，好不容易有一部他的电影被引进了，但票房并没有太突出的表现，看来韦斯·安德森的影迷在整个观众群体中还只是一小部分。

















3、剧情片、传记片、体育片各有各的萧条

代表作：《骡子》《至暗时刻》《奎迪：英雄再起》

















结语。

















现在，中国内地市场越来越重要，进口片的引进时间也越来越快，同步或者准同步的情况已经很常见了，过去因为引进太晚而遭遇票房不利的情况就很少有了。