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"老友记"主题曲不插电版原来这么好听

The Rembrandts组合吉他弹唱全曲

2019-10-14 15:38:58 来源：Mtime时光网

《老友记》的剧情可能会被淡忘，但主题曲的旋律却深入人心。

        
　　时光网讯 今年是美剧《老友记》开播25周年，可能剧情会被淡忘，但那首朗朗上口的主题曲《I'll Be There for You》会深深留在剧迷的脑海里。

　　前些年《老友记》入驻Netflix平台时，他们邀请到原唱者“The Rembrandts”来了一次不插电版本，在木吉他的伴奏下这首歌呈现出另外一种风味（吧台服务生很抢镜），今天我们来重温一下吧。

The Rembrandts年轻时

　　《I'll Be There for You》是一首由美国的流行摇滚二人组合“The Rembrandts”所录制的歌曲，因作为于1994年至2004年播出的美国情景喜剧《老友记》（又称：六人行）的主题曲而知名。这首歌是组合的第三张录音室专辑《LP》中第一首发行的单曲。

　　事实上，这首歌是《老友记》制片人玛塔·考夫曼的作曲家丈夫迈克尔·斯科夫，流行歌曲作家阿利·威利斯，以及“The Rembrandts”的两位成员菲尔·索利姆和丹尼·怀尔德合作编写。

　　起初剧组还曾邀请过摇滚乐团“They Might Be Giants”和“R.E.M.”。歌曲深受披头士乐队的影响，尤其让人联想起《I Feel Fine》吉他前奏，也会让人联想到“The Monkees”乐队的歌曲《Pleasant Valley Sunday》。
《老友记》演员和主唱一起拍ＭＶ

　　电视播出版不到1分钟，后来被重新录制为一支3分钟的歌曲。原因是纳什维尔节目主持人查理·奎恩和电台主持人汤姆·皮斯将原版歌曲循环加长并在WYHY电台播放后，歌曲变得大红大紫，以至于乐队必须要重新录制一个新的加长版本来打榜。

　　在歌曲的MV中六位《老友记》的主演出场，演唱歌曲并随性起舞，并和乐队打闹嬉戏。这段视频最后被收录进了《老友记》DVD套装中。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 老友记 主题曲 不插电 Netflix
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