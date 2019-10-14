



事实上，这首歌是《老友记》制片人玛塔·考夫曼的作曲家丈夫迈克尔·斯科夫，流行歌曲作家阿利·威利斯，以及“The Rembrandts”的两位成员菲尔·索利姆和丹尼·怀尔德合作编写。





起初剧组还曾邀请过摇滚乐团“They Might Be Giants”和“R.E.M.”。歌曲深受披头士乐队的影响，尤其让人联想起《I Feel Fine》吉他前奏，也会让人联想到“The Monkees”乐队的歌曲《Pleasant Valley Sunday》。

《老友记》演员和主唱一起拍ＭＶ





电视播出版不到1分钟，后来被重新录制为一支3分钟的歌曲。原因是纳什维尔节目主持人查理·奎恩和电台主持人汤姆·皮斯将原版歌曲循环加长并在WYHY电台播放后，歌曲变得大红大紫，以至于乐队必须要重新录制一个新的加长版本来打榜。