1994年10月14日，《肖申克的救赎》在美国大范围公映。今天，刚好是这部影片上映25周年的日子。蒂姆罗宾斯说：“很少有电影是关于两个男人之间的一段真挚而深厚的友谊，并且不涉及追车、女人。”

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时光网特稿





（编者按：2011年前后，因为出演冯小刚的《一九四二》，蒂姆·罗宾斯曾在中国农村拍摄该片。）









1994年10月14日，《肖申克的救赎》在美国大范围公映。今天，刚好是这部影片上映25周年的日子。无论是IMDb还是中国的影评网站，《肖申克的救赎》都雄霸佳片榜首。





在电影的结尾，安迪在留给瑞德的信中如此写道：“希望是件美好的事，它也许是世间最美好的东西，而美好的事物永不消逝。”时至今日，这部上映25年的电影已然在影迷心里留下了不可撤更的印记。









德拉邦特很庆幸自己的导演处女作不是恐怖片





德拉邦特曾忆起自己与《肖申克的救赎》这个项目的第一次接触。当时的他只是位剧作家，没有什么导演经验，与“恐怖片导演”似乎只有一步之遥。













于是他决定不走恐怖路线，而将导演的戏路调转到剧情片上，“反正我以后也可以再回头拍恐怖电影嘛”，他笑着说。









弗里曼与罗宾斯也坦言，他俩加盟《肖申克的救赎》的源动力就是看中德拉邦特的剧本。弗里曼还透露了一个小秘密，当时经纪人把剧本给他看的时候忘了告诉他要演哪个角色。尽管如此，读完剧本之后弗里曼还是毫不犹豫的同意出演。





为了研究角色，饰演安迪的罗宾斯专门跑去一间监狱的禁闭室里待了一下午体会被囚禁的孤独感。他说：“我还去跟狱警与囚犯聊了很多。不过，我觉得归根结底在表演时还是得靠想象，摩根也会同意这种看法的。毕竟片中人物身陷牢狱那么多年，他们的处境肯定比我们在前期准备时的体验糟糕好几百倍。”





《肖申克的救赎》主要拍摄全部是在气候潮湿的俄亥俄州完成的，除了不时来袭的龙卷风，罗宾斯在拍摄期间还面临过更大的挑战。安迪从下水道中爬出来重获自由的瞬间是片中最为经典的场面，而罗宾斯却因此吃尽苦头。





由于拍摄选择的河道附近有很多农场，拍摄那个镜头的时候，罗宾斯不得不在混杂了很多奶牛排泄物的下水道里表演。回忆起那场戏，他庆幸地表示：“拍完之后好好的洗了一次热水澡，实在是太舒服啦。”





影片最终使用了两人在海滩重聚的大团圆结局





德拉邦特谈到两位执行制片人对这部经典之作的贡献：“他们特别支持我对原著改编剧本的处理，最大的建议就是希望能修改片尾的结局。”





德拉邦特的原始剧本结局与小说相同，是用瑞德在公交车上的镜头作为大结局的。“还好他们的提议说服了我，观众的确在看完两个小时二十分钟之后更乐意见到安迪和瑞德团聚的画面。”他说。





而对于几经周折的影片结局，弗里曼和罗宾斯也调侃，他俩绝对支持最终改动后的版本，因为这样他们才有机会去加勒比海岛享受几天好日子。





值得一提的是，在《肖申克的救赎》上映之后的二十五年间，德拉邦特总会收到许多影迷的来信。许多人在信中提到他的电影改写了他们的生活。不止一次有人告诉他是《肖申克的救赎》帮助他们放弃了自杀的念头而重拾希望，也有很多人将自己走出抑郁症的功劳归结于这部电影。









而蒂姆·罗宾斯最近谈到电影为何会引发如此多的共鸣时表示：“很少有电影是关于两个男人之间的一段真挚而深厚的友谊，并且不涉及追车、女人等等。我认为人们想要或者需要这样的故事。”





“但从更大的角度来看，这是一部关于希望的电影，是关于超越生活中的挑战和障碍，成为一个更好的人的电影。如果你有耐心，有信念，生活宽宏大量，在墨西哥的的海滩上，也许会有一块地方适合我们所有人。”





罗宾斯继续谈到：“我们都有各种各样的事情束缚着我们的生活。有时候你讨厌这份工作，但你必须去做。有时候，你试图经营的一段关系在某种程度上伤害了你。有时是因为你出生的环境。克服创伤、克服过去的痛苦经历，所有这些都是最终导致我们生活中缺乏自由的因素。这部电影谈到了自由是我们内在的东西，只要有正确的生活方式，不管你的环境如何，自由都是可能的。”

作者：Brent Simon 王小羊 编辑：hello王小羊