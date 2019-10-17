《终结者：黑暗命运》论资排辈算是《终结者》系列第六部电影，但它实际上属于正统《终结者》系列三部曲，是1991年卡神制作的《终结者2》的直接续集。

去年我们受邀走进《黑暗命运》的拍摄现场，听众多主创提前揭秘了这部备受期待的《终结者》新作的诸多看点。

《终结者：黑暗命运》的剧情时间线将衔接《终结者2：审判日》，影片背景设定在27年后的今天，继续讲述发生在现代的人类与机器对抗的故事，粉丝们熟悉的角色命运也将在这部新片中得到延续发展。









在《终结者2》结束时，女主角莎拉·康纳做了一个决定。导演米勒表示：“新篇里的故事，正是这个决定带来的结果。”27年过去了，莎拉如今怎么样？









新片当中，我们将追随莎拉·康纳继续这场逃亡与反抗的旅途。艺术指导索尼娅·克劳斯将影片定义为“一部公路电影”，汽车内有科技发挥的空间，“很多大型汽车特技和动作场面发生在道路与户外”。





在场景设计的时候，涂鸦元素将担任起旁白叙事的功能，索尼娅介绍说：“因为它是一部公路电影，我们也用涂鸦讲述了一个潜在的故事并贯穿整个电影。”





中文正式版预告片 《终结者：黑暗命运》的故事将从墨西哥城开始，镜头将带领我们感受那里明亮美丽的壁画风格。“我们这么做是为了让你在电影开始时感到高兴，从而不知道接下来会发生什么。那是为了让你产生一种有安全感的错觉，让你觉得这一切都很可爱很粉红。”





“然后随着故事的慢慢发展，我们开始减少这种色彩基调，开始稀释它。我们开始变得更严肃，色彩变得更激烈，更沉重。柔软的形状开始变得强硬，更加暴力，直到最后到达想要的效果。”





这些辅助的视觉元素将丰富影片的画面，而画面则是为了丰富塑造的角色。