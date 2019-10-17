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最正统续集！揭秘《终结者：黑暗命运》

T-800"退休"做什么？ 卡神打爆前妻电话劝复出

2019-10-17 10:05:20 来源：Mtime时光网

《终结者》最正统续集

"审判日"27年后发生了什么？

初代莎拉康纳重出江湖

卡梅隆打爆前妻电话劝复出

终结者的退休生活

"这样的施瓦辛格你从未没见过"

最强终结者反派来了

阿诺建议：别想太多，好好塑身

女终结者守护新救世主

三个女人一台戏 戏份吃重看点多

动作场面将有大突破

不是漫威 特效比《死侍》多十倍

走进《黑暗命运》的拍摄现场，听众多主创提前揭秘了这部备受期待的《终结者》新作的诸多看点。

1984《终结者》

　　时光网特稿 三十五年前，詹姆斯·卡梅隆把他做的一场梦拍成了电影《终结者》，一个影史科幻动作经典系列从此诞生。

　　带领原班人马拍完续集《审判日》之后，卡梅隆就放弃了《终结者》系列的拍摄权。此后二十多年里，《终结者》系列又拍过三部续集，均与“卡神”无关。

　　今年，《终结者：黑暗命运（以下简称《黑暗命运》）卷土重来并定档11月1日中美同步上映。与先前几部《终结者》续集不同的是，这部新片由卡梅隆时隔多年重新掌舵，亲自参与剧本创作且担纲监制，导演提姆·米勒《死侍》）亦是卡神钦点接班。

　　《终结者：黑暗命运》论资排辈算是《终结者》系列第六部电影，但它实际上属于正统《终结者》系列三部曲，是1991年卡神制作的《终结者2》的直接续集。

《终结者》系列的灵魂：琳达·汉密尔顿、阿诺·施瓦辛格、詹姆斯·卡梅隆

　　去年我们受邀走进《黑暗命运》的拍摄现场，听众多主创提前揭秘了这部备受期待的《终结者》新作的诸多看点。

　　《终结者：黑暗命运》的剧情时间线将衔接《终结者2：审判日》，影片背景设定在27年后的今天，继续讲述发生在现代的人类与机器对抗的故事，粉丝们熟悉的角色命运也将在这部新片中得到延续发展。

　　身为制片人之一的邦妮·柯蒂斯强调不必把这部电影当做三部曲的一部分来看：“这部电影很大程度上是一部独立的电影，如果只是这部电影单独提出来看，我依然会为这部电影而骄傲。它不像《复仇者联盟3：无限战争》，当你看到结尾的时候，你会想-——不需要再写一部了”

　　 在《终结者2》结束时，女主角莎拉·康纳做了一个决定。导演米勒表示：“新篇里的故事，正是这个决定带来的结果。”27年过去了，莎拉如今怎么样？

《终结者2：审判日》莎拉·康纳选择踏上逃亡与反抗之路

　　“我们考虑过把她设定成一个终日买醉的人，我觉得这样很棒”，琳达·汉密尔顿拿自己的成名角色开玩笑说：“我想，‘如果她变得很胖呢?’。然后我就不用锻炼了。可惜如果她又胖又老，人们不会感到惊讶吗？没人会买账的。”

　　新片当中，我们将追随莎拉·康纳继续这场逃亡与反抗的旅途。艺术指导索尼娅·克劳斯将影片定义为“一部公路电影”，汽车内有科技发挥的空间，“很多大型汽车特技和动作场面发生在道路与户外”。

　　在场景设计的时候，涂鸦元素将担任起旁白叙事的功能，索尼娅介绍说：“因为它是一部公路电影，我们也用涂鸦讲述了一个潜在的故事并贯穿整个电影。”

中文正式版预告片

　　《终结者：黑暗命运》的故事将从墨西哥城开始，镜头将带领我们感受那里明亮美丽的壁画风格。“我们这么做是为了让你在电影开始时感到高兴，从而不知道接下来会发生什么。那是为了让你产生一种有安全感的错觉，让你觉得这一切都很可爱很粉红。”

　　“然后随着故事的慢慢发展，我们开始减少这种色彩基调，开始稀释它。我们开始变得更严肃，色彩变得更激烈，更沉重。柔软的形状开始变得强硬，更加暴力，直到最后到达想要的效果。”

　　这些辅助的视觉元素将丰富影片的画面，而画面则是为了丰富塑造的角色。

作者：RZ   编辑：A41

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 终结者 黑暗命运 詹姆斯·卡梅隆 阿诺·施瓦辛格 琳达·汉密尔顿 探班

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