时光网特稿
三十五年前，詹姆斯·卡梅隆
把他做的一场梦拍成了电影《终结者》，一个影史科幻动作经典系列从此诞生。
带领原班人马拍完续集《审判日》之后，卡梅隆就放弃了《终结者》系列的拍摄权。此后二十多年里，《终结者》系列又拍过三部续集，均与“卡神”无关。
今年，《终结者：黑暗命运（以下简称《黑暗命运》）卷土重来并定档11月1日中美同步上映。与先前几部《终结者》续集不同的是，这部新片由卡梅隆时隔多年重新掌舵，亲自参与剧本创作且担纲监制，导演提姆·米勒
（《死侍》
）亦是卡神钦点接班。
《终结者：黑暗命运》论资排辈算是《终结者》系列第六部电影，但它实际上属于正统《终结者》系列三部曲，是1991年卡神制作的《终结者2》的直接续集。
去年我们受邀走进《黑暗命运》的拍摄现场，听众多主创提前揭秘了这部备受期待的《终结者》新作的诸多看点。
《终结者：黑暗命运》的剧情时间线将衔接《终结者2：审判日》，影片背景设定在27年后的今天，继续讲述发生在现代的人类与机器对抗的故事，粉丝们熟悉的角色命运也将在这部新片中得到延续发展。
身为制片人之一的邦妮·柯蒂斯
强调不必把这部电影当做三部曲的一部分来看：“这部电影很大程度上是一部独立的电影
，如果只是这部电影单独提出来看，我依然会为这部电影而骄傲。它不像《复仇者联盟3：无限战争》，当你看到结尾的时候，你会想-——不需要再写一部了”
在《终结者2》结束时，女主角莎拉·康纳做了一个决定。导演米勒表示：“新篇里的故事，正是这个决定带来的结果。”27年过去了，莎拉如今怎么样？
“我们考虑过把她设定成一个终日买醉的人，我觉得这样很棒”，琳达·汉密尔顿
拿自己的成名角色开玩笑说：“我想，‘如果她变得很胖呢?’。然后我就不用锻炼了。可惜如果她又胖又老，人们不会感到惊讶吗？没人会买账的。”
新片当中，我们将追随莎拉·康纳继续这场逃亡与反抗的旅途。艺术指导索尼娅·克劳斯将影片定义为“一部公路电影”，汽车内有科技发挥的空间，“很多大型汽车特技和动作场面发生在道路与户外”。
在场景设计的时候，涂鸦元素将担任起旁白叙事的功能，索尼娅介绍说：“因为它是一部公路电影，我们也用涂鸦讲述了一个潜在的故事并贯穿整个电影。”
《终结者：黑暗命运》的故事将从墨西哥城开始，镜头将带领我们感受那里明亮美丽的壁画风格。“我们这么做是为了让你在电影开始时感到高兴，从而不知道接下来会发生什么。那是为了让你产生一种有安全感的错觉，让你觉得这一切都很可爱很粉红。”
“然后随着故事的慢慢发展，我们开始减少这种色彩基调，开始稀释它。我们开始变得更严肃，色彩变得更激烈，更沉重。柔软的形状开始变得强硬，更加暴力，直到最后到达想要的效果。”
这些辅助的视觉元素将丰富影片的画面，而画面则是为了丰富塑造的角色。