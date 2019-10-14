近年来，中国电影中几乎没有拍过黄河，没有进行式的、当代的黄河故事。导演称，《侠路相逢》表面看是个犯罪故事，但深层是在讲命运、人性、人道主义、英雄，所以很适合以黄河来表现。





《侠路相逢》以黄河晋陕大峡谷为背景，讲述了一个绵延20年的罪案故事。姜武饰演的悍匪秦晋，在20年前的一场枪战中杀死警察，全身而逃，邵兵饰演的警察蒋汉是唯一幸存者。











20年后，秦晋归来，与此地一名美貌性感的歌舞女孩薇薇相识，并产生了千丝万缕的关系。而薇薇其实正是当年牺牲的警察烈士的女儿，很多年以来，蒋汉一直对她照顾有加。





随着案情以及秦晋与薇薇关系的推进，尘封20年的秘密被层层揭开，往事的波澜再次起伏。那场事件背后的真相究竟是什么？薇薇的复仇之路又将何去何从？











《侠路相逢》导演邵亚峰是首次执导院线电影，但此前若干作品有不错的成绩，曾以短片《捕》入选“崔永元新锐导演计划”并以第一名的成绩脱颖而出。这位导演也是一个又努力又有天赋的“学霸”，本科是北京大学状元最多的光华管理学院，硕士是北京电影学院编剧专业。





影片并没有简单的套用好莱坞或者韩国的犯罪片模式，而是融入了大量中国本土元素。镜头中很好地展现了黄河流域的豪迈与粗旷，同时也塑造出有别于好莱坞超级英雄的“侠之大者”，典型的东方英雄形象。





谈到“为何将整部影片建立在黄河流域的大背景之下”，导演表示：黄河在影片中的份量很重。之所以拍黄河，一个是因为在真实现实中，黄河中游、陕西、山西文物丰富，文物犯罪案件也多。不过，更最主要的原因是想用黄河来强化故事和人物的情绪、意境。











他说，近年来，以黄河为背景的电影很少。上世纪80、90年代的第5代电影，曾集中出现过一些，《黄土地》、《边走边唱》等，但几乎都是民国之前的故事；近年来，中国电影中几乎没有拍过黄河，没有进行式的、当代的黄河故事。影片表面看是个犯罪故事，但深层是在讲命运、人性、人道主义、英雄，是很厚重的主题，所以很适合以黄河来表现。





据悉，为了拍摄《侠路相逢》，剧组在黄河边奔驰了一万公里，几乎都是山间公路，到处是隧道、弯道、陡峭的护坡。2000里的晋陕大峡谷，剧组从起点、内蒙的老牛湾，拍到终点、陕西的龙门。很多好看的黄河镜头，其实拍摄非常危险，为了得到最好的角度，摄影机就架在几十米高的悬崖河岸上，导演和摄影组的人相互牵扶着，一步之外就是悬崖和滔滔河水。





编辑：hello王小羊