时光晚报："冰雪奇缘2"艾莎新造型曝光，"神奇动物3"明年2月开机，韩国25岁女星崔雪莉去世。

《性感炸弹》今日发布了首款预告片，影片聚焦发生在福斯新闻台的性骚扰事件。预告片中，三位女主角查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛歌特·罗比一齐出现在电梯当中，虽然交流不多，但可以感觉到三人关系的暗潮涌动。而前一日该片在美国洛杉矶举办特别放映会，众位主演出席：妮可·基德曼身穿白西装套装，气场强大秒杀全场，查理兹·塞隆以短发造型现身优雅精干，玛歌特·罗比灿笑甜美分外抢镜。

由经典美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导的电影《越域重生》今日正式宣布定档2019年11月1日全国公映，该影片由《越狱》原班人马主演，包括超级反派“T-Bag”罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯科，此外更有《终结者2》“T-1000”罗伯特·帕特里克、中国演员林雨申、朱珠加盟主演，讲述了一场浪漫的异国之旅中突发生死角逐的惊险故事。

和田诚1984年执导真人版《麻雀放浪记》出道，该片位列当年《旬报》十大日本电影第4位；1988年凭借执导《快盗鲁比》拿下同年蓝丝带电影奖最佳导演，主演真田广之拿下报知电影奖最佳男主角。接下来他还执导了《害怕的人》《大约在午夜》等片。他执导的大部分影片都由真田广之担任男主角。

曾经出演《海盗》、《真实》等影片的韩国女星崔雪莉14日在京畿道家中死亡，终年25岁。据警方消息，当天下午3点20分，经纪人发现崔雪莉死于京畿道城南市寿井区家中，并报警。目前警方正在调查是否留有遗书等详细事故情况。警方认为“崔某在家中是独自生活”，“推测是自杀，但仍会不排除任何可能性的进行调查。”另据韩媒报道，经纪人报案内容称雪莉患有严重的抑郁症。

01.成龙&"海王"&尚格云顿&沙鲁克汗罕见同框









日前，成龙、“海王”杰森·莫玛、尚格·云顿、沙鲁克·汗四位世界动作巨星，亮相沙特阿拉伯举行的Joy娱乐产业论坛(Joy Forum19)，完成了一次不可思议的合体。成龙刚刚在献礼片《攀登者》中客串，再度携手唐季礼导演的新片《急先锋》已定档春节。“海王”杰森·莫玛主演的Apple新剧《看见》则很快在Apple TV上线。尚格·云顿也是中国人民的老朋友了，还客串过《煎饼侠》。沙鲁克·汗是宝莱坞“三汗”之一，《脑残粉》曾引进内地。





02.威尔史密斯空降上戏宣传《双子杀手》









近日，好莱坞知名演员威尔·史密斯空降上海戏剧学院，跟表演系的同学们热情互动，宣传自己的新电影《双子杀手》。看到银幕上的男神真的出现在眼前，让同学们兴奋不已，现场送上一出精彩的歌曲表演，欢迎这位远道而来的朋友。威尔·史密斯也被勾起了舞瘾，大秀舞蹈天赋，跟同学们有模有样地学了起来，载歌载舞地和大家跳成一片。



