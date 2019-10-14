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时光晚报："冰雪奇缘2"艾莎新造型曝光

"神奇动物3"明年2月开机 韩国25岁女星崔雪莉去世

2019-10-14 20:53:23 来源：Mtime时光网

时光晚报："冰雪奇缘2"艾莎新造型曝光，"神奇动物3"明年2月开机，韩国25岁女星崔雪莉去世。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.徐峥导演《囧妈》官宣女主角袁泉


      由徐峥导演的新片《囧妈》确定由袁泉担任女主角，片方今天发布了一张角色海报，袁泉手里拿着红气球独自前行。据悉，《囧妈》是继《人再囧途之泰囧》《港囧》之后的“囧系列”第三部作品，影片将对准家庭关系，讲述了徐老板陷入家庭和商业双重危机，在一次远行中，却没想到和自己妈妈一同坐上了开往俄罗斯的火车，开始了一段奇妙的旅程。《囧妈》已经定档2020年大年初一。

02.《越狱》导演新片《越域重生》内地定档11月1日


《越域重生》定档预告

      由经典美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导的电影《越域重生》今日正式宣布定档2019年11月1日全国公映，该影片由《越狱》原班人马主演，包括超级反派“T-Bag”罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯科，此外更有《终结者2》“T-1000”罗伯特·帕特里克、中国演员林雨申、朱珠加盟主演，讲述了一场浪漫的异国之旅中突发生死角逐的惊险故事。


01.丹·福格勒透露《神奇动物3》明年2月开机


      已经定档2021年11月12日的《神奇动物3》最近传出了新消息。“面包师傅”雅各布的饰演者丹·福格勒日前在LeakyCon漫展上透露该片将于明年2月开机。而其现在暴瘦的身形，令人不禁猜测与续集的剧情有关。·福格勒也笑言“可能是奎妮施了个瘦身咒，或者因为到了大萧条时期，他没胃口了。”雅各布和奎妮在《神奇动物：格林德沃之罪》中情感出现问题，奎妮投奔了格林德沃，第三集中，“面包组”的爱情线发展仍然值得期待。

《冰雪奇缘2》最新中文预告

02.《冰雪奇缘2》艾莎披肩长发新造型曝光

      迪士尼动画《冰雪奇缘2》全新中字正式预告发布，不仅有艾莎披肩长发新造型绝美曝光，更有超多新镜头放送，雪宝卖萌抢镜！作为2014年火遍全球的《冰雪奇缘》续集，影片由前作原班人马回归打造，为了守护艾伦黛尔王国，艾莎和安娜姐妹俩将踏上未知土地，探寻家族真相。该片将于11月22日北美上映，中国内地有望引进。

03.妮可塞隆基德曼领衔《性感炸弹》曝预告


      《性感炸弹》今日发布了首款预告片，影片聚焦发生在福斯新闻台的性骚扰事件。预告片中，三位女主角查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛歌特·罗比一齐出现在电梯当中，虽然交流不多，但可以感觉到三人关系的暗潮涌动。而前一日该片在美国洛杉矶举办特别放映会，众位主演出席：妮可·基德曼身穿白西装套装，气场强大秒杀全场，查理兹·塞隆以短发造型现身优雅精干，玛歌特·罗比灿笑甜美分外抢镜。


01.韩国女星崔雪莉家中死亡终年25岁


      曾经出演《海盗》、《真实》等影片的韩国女星崔雪莉14日在京畿道家中死亡，终年25岁。据警方消息，当天下午3点20分，经纪人发现崔雪莉死于京畿道城南市寿井区家中，并报警。目前警方正在调查是否留有遗书等详细事故情况。警方认为“崔某在家中是独自生活”，“推测是自杀，但仍会不排除任何可能性的进行调查。”另据韩媒报道，经纪人报案内容称雪莉患有严重的抑郁症。

02.日本导演和田诚去世享年83岁


      日本导演、插画师和田诚因肺炎于10月7日去世，享年享年83岁。目前通夜和告别式已经举办，仅近亲参加。告别会的时间待公布。

      和田诚1984年执导真人版《麻雀放浪记》出道，该片位列当年《旬报》十大日本电影第4位；1988年凭借执导《快盗鲁比》拿下同年蓝丝带电影奖最佳导演，主演真田广之拿下报知电影奖最佳男主角。接下来他还执导了《害怕的人》《大约在午夜》等片。他执导的大部分影片都由真田广之担任男主角。


01.成龙&"海王"&尚格云顿&沙鲁克汗罕见同框


      日前，成龙、“海王”杰森·莫玛、尚格·云顿、沙鲁克·汗四位世界动作巨星，亮相沙特阿拉伯举行的Joy娱乐产业论坛(Joy Forum19)，完成了一次不可思议的合体。成龙刚刚在献礼片《攀登者》中客串，再度携手唐季礼导演的新片《急先锋》已定档春节。“海王”杰森·莫玛主演的Apple新剧《看见》则很快在Apple TV上线。尚格·云顿也是中国人民的老朋友了，还客串过《煎饼侠》。沙鲁克·汗是宝莱坞“三汗”之一，《脑残粉》曾引进内地。

02.威尔史密斯空降上戏宣传《双子杀手》



      近日，好莱坞知名演员威尔·史密斯空降上海戏剧学院，跟表演系的同学们热情互动，宣传自己的新电影《双子杀手》。看到银幕上的男神真的出现在眼前，让同学们兴奋不已，现场送上一出精彩的歌曲表演，欢迎这位远道而来的朋友。威尔·史密斯也被勾起了舞瘾，大秀舞蹈天赋，跟同学们有模有样地学了起来，载歌载舞地和大家跳成一片。

   编辑：ruo

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关键词： 时光晚报
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导演：大卫·耶茨

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性感炸弹 (2019)

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导演：杰伊·罗奇

主演：查理兹·塞隆

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