李安表示，“演年轻人要难得多。我执导过《断背山》，从年轻演到老，我们以为很难，其实远不如返老还童难。年轻人本身有一种纯真的可爱在里面，你不是处男演起来难上加难。”





除了3D/4K/120fps的格式，《双子杀手》的最大特点无疑是用特效制作了一个年轻版的威尔·史密斯。活动现场，李安透露这个名为Junior的角色比威尔·史密斯还要贵两三倍，“这个是最难做的，应该算视效行业的最后一道难关。电脑是没有感情的，需要用人心去做，这次完全是把人心给贴出来了。”





威尔·史密斯透露，年轻版的Junior也是他演的，但他当时完全不知道这个角色能有多逼真，直到8个月之后看到这个全数码的角色，自己吓了一跳。





李安自豪地表示，对于威尔·史密斯的脸，他比威尔·史密斯的亲妈还熟悉，“脸上的细节我们是放大6000倍去看的。”





“我们对人脸的辨识是一种很奇怪的行为，不是完全科学的。科学上做到100%，我们第一道就可以做到，但之后还要花六个月八个月做到大家能接受的感觉。”





李安坦言自己平时不太用数码产品，是个零科技的人，但他相信“在数码时代，人类的眼睛越来越尖，光画个妆，耍两下子，不够看，不够取信于人。为了取信于人，这是一个最基本的跳跃。”





除了精细的特效，威尔·史密斯的表演对于塑造Junior这个虚拟角色也很重要。





威尔·史密斯解释，“当你知道某种东西的时候，你的眼神就很难再假装你什么都不知道。”威尔·史密斯笑称年轻人和年纪大的人走路方式都不一样，现场他还颇为夸张地表演了两种走路的方式。





李安也表示，“演年轻人要难得多。我执导过《断背山》，从年轻演到老，我们以为很难，其实远不如返老还童难。年轻人本身有一种纯真的可爱在里面，你不是处男演起来难上加难。”





说到这，威尔·史密斯又亲自表演了处男和有经验的人分别怎么走路，现场观众都忍俊不禁。





此次来到中国，威尔·史密斯状态很好。此前，他曾在美国笑称，如果能见到年轻的自己，一定要告诉他不要为了演《飙风战警》而拒绝《黑客帝国》的邀约。在红毯活动上，当时光网问他是否想出演《黑客帝国4》时，他笑称，“如果他们给我打电话我当然很感兴趣，不过他们还没给我打电话。”

编辑：羊羊