很多人担心​影片中的搏击俱乐部真的会在现实里出现。





时光网特稿 现代生活的一天是这样的。





每天随着闹铃的嘈杂声醒来，有时或许醒的比闹铃更早一点，然后等到“闹铃时间”再起床。





匆匆买好早饭来到办公室里开始日复一日的工作，可是这些工作和你究竟有什么关系？换个人也可以做的和你一样好。





在一堆让人毫无食欲的食物中随便挑选一个，和昨天不重样就行，让它得到进入你肠胃的机会。有时候甚至不是很饿，只是到了午餐时间，必须得做点什么。





在下班的地铁里刷刷手机，看看最新的电子产品，看看这一季的潮流服饰，选择自己负担的起的，选择可以代表自己的，对自己说这些可以代表我的地位，我的品味，我的实力。









偶尔你会觉得麻木不仁，觉得不解，我到底要做什么才能和这平庸的生活对抗，才能感受到自己存在的价值。





“我们是被历史遗忘的一代，没有目的，没有地位，没有世界大战，没有经济大恐慌，我们的大战只是心灵之战，我们的恐慌只是我们的生活。我们从小看电视，相信有一天会成为富翁，明星或摇滚巨星，但是，我们不会。那是我们逐渐面对着的现实，所以我们非常愤怒。”









20年前的今天，《搏击俱乐部》在不被看好的情况下上映了，今天就和大家聊聊这部影片。













第一次看《搏击俱乐部》应该是在高中，D9封套上布拉德·皮特手里拿着一块肥皂，爱德华·诺顿在景深处诡笑。













如果你恰巧和我一样，在刚刚察觉到了现代生活的荒诞时观看了《搏击俱乐部》，影片的震撼程度仿佛这是你第一次看电影——从来没有一部电影在世界观的层面带给人这么大的冲击，我们仿佛是片中那个被泰勒用枪对着后脑勺的便利店青年。





当然，我并没有让看完影片的第二天“成为我人生中最美好的一天”，生活依然在继续。十几年后，我和影片中“讲述者”一样，每天朝九晚五，做着平庸的工作（比如写这篇稿子），尽量避免和人发生冲突。





十几年后再次观看《搏击俱乐部》，我依然能够感受到那份身体对抗身体的荷尔蒙冲动，但更多看到的是大卫·芬奇用娴熟的叙事技巧，将尼采的哲学观化繁为简的镶嵌在好莱坞叙事当中，然后把这颗炸弹精确投入到资本主义世界的精神空洞中。













《搏击俱乐部》的魅力在于它的迷惑性，或者说布拉德·皮特饰演的泰勒所具有的巨大迷惑性。





泰勒·德顿 他寄生于“讲述者”的肉体，却完全是他的反面——泰勒不失眠、不抱怨、不迷恋物质、不黯然神伤，他的每句话都直击痛点，内心和身体都足够强大，甚至性能力也超强——一个传统意义上近乎完美的男性形象，然而现实中真的存在这一的人物吗？





“讲述者”依靠泰勒补全自我缺失的一部分，而更多的人视他为拯救者，不仅仅是对自我的，更上升到时代和社会层面。讽刺的是，这个理想化、领袖化的人物只是一个精神病人分裂出的人格。





泰勒·德顿、泰勒·德顿……我们从来都不知道诺顿的角色的真实姓名，却一再被告知泰勒·德顿这个名字的存在。





依照泰勒的观点，现代人的自我价值从出生起就被阉割了。在和平时代，资本主义通过鼓励消费形成一套价值体系，以此分化阶级，鼓励人们追求各自的物质满足，然而付出的代价却是冗长的日常劳作，在精神层面也无法建立起可供信仰的价值体系。





皮特的肥皂，你捡还是不捡？





在这点上影片与《猜火车》的确有相似之处（想想《猜火车》开头的那段话）。《搏击俱乐部》里的泰勒，正是利用这种不满情绪，来建立起一个更加可靠、可投入情感，却更加危险、破坏性更强、秉持无政府主义的团体。





他鼓励大家用肢体进行对抗，用最原始的方式体验由外到内的情感，体验肉体痛感带来的强烈精神刺激，令人们在麻木的世俗社会中得到个体解脱，于是也逐渐放下了世俗社会的伦理与道德。









当然，在导演的高超技巧下，类似这种复杂的转变只需要一段蒙太奇就可以完成。比如在“招募军队”阶段，影片以简单的考验来证明其他人有资格追随泰勒的脚步，一组镜头之后一个有组织、有纪律、有破坏性的小队就入驻泰勒的那幢破房子。





蓝光电视宣传片 旧思想的土崩瓦解在现实中也会有所反映。为了推行泰勒推崇的价值观念，为了证明自己是践行者，搏击会的成员必须从历史的旁观者转化为参与者，因此以崇高的名义组织团体暴力活动。





这种类似的事件在历史上真实发生过，但是以更加复杂的形式孵化产生，绝非影片中如儿戏般幼稚。正如著名影评人大卫·安森对影片的评价：高超技巧、幼稚哲学、犀利讽刺、超载感官的令人难以忍受的杂糅品。





《搏击俱乐部》并不是一部完美的作品，但至少在很多人生命中的某个阶段，它的价值观令你反省，它的叙事让你沉浸，这是影片的魅力所在，也是成为经典的原因所在。



