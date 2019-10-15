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一代经典《搏击俱乐部》是怎样诞生的

20年后再看大卫·芬奇邪典佳作

2019-10-15 07:28:37 来源：Mtime时光网

很多人担心​影片中的搏击俱乐部真的会在现实里出现。

　　时光网特稿 现代生活的一天是这样的。

　　每天随着闹铃的嘈杂声醒来，有时或许醒的比闹铃更早一点，然后等到“闹铃时间”再起床。

　　匆匆买好早饭来到办公室里开始日复一日的工作，可是这些工作和你究竟有什么关系？换个人也可以做的和你一样好。

　　在一堆让人毫无食欲的食物中随便挑选一个，和昨天不重样就行，让它得到进入你肠胃的机会。有时候甚至不是很饿，只是到了午餐时间，必须得做点什么。

　　在下班的地铁里刷刷手机，看看最新的电子产品，看看这一季的潮流服饰，选择自己负担的起的，选择可以代表自己的，对自己说这些可以代表我的地位，我的品味，我的实力。


　　偶尔你会觉得麻木不仁，觉得不解，我到底要做什么才能和这平庸的生活对抗，才能感受到自己存在的价值。

　　“我们是被历史遗忘的一代，没有目的，没有地位，没有世界大战，没有经济大恐慌，我们的大战只是心灵之战，我们的恐慌只是我们的生活。我们从小看电视，相信有一天会成为富翁，明星或摇滚巨星，但是，我们不会。那是我们逐渐面对着的现实，所以我们非常愤怒。”

　　这是大卫·芬奇《搏击俱乐部》中，借布拉德·皮特饰演的泰勒·德顿对现代社会的控诉。但更坏的是，他凭借高超的叙事技巧，先将每个人面临的困境全盘托出，再将这满腔的愤怒宣泄于银幕之上，于是有了我们如今看到的这部邪典经典。

　　20年前的今天，《搏击俱乐部》在不被看好的情况下上映了，今天就和大家聊聊这部影片。



　　第一次看《搏击俱乐部》应该是在高中，D9封套上布拉德·皮特手里拿着一块肥皂，爱德华·诺顿在景深处诡笑。

《搏击俱乐部》海报

　　那时候捡肥皂的梗还没普及，所以这个封面实在波澜不惊。或许是听说这部电影比《猜火车》还要离经叛道，我才在密密麻麻的盗版碟中注意到了它。

　　那时候不理解芬奇是如何利用精心设计的空间调度，掩人耳目地处理爱德华·诺顿饰演的“讲述者”与他脑海中分裂出来的泰勒·德顿的关系，也不懂芬奇借好莱坞电影几乎已经放弃的旁白效果，高效的统领了整个叙事，又弱化和消解了影片中阴暗的部分。

　　如果你恰巧和我一样，在刚刚察觉到了现代生活的荒诞时观看了《搏击俱乐部》，影片的震撼程度仿佛这是你第一次看电影——从来没有一部电影在世界观的层面带给人这么大的冲击，我们仿佛是片中那个被泰勒用枪对着后脑勺的便利店青年。

　　当然，我并没有让看完影片的第二天“成为我人生中最美好的一天”，生活依然在继续。十几年后，我和影片中“讲述者”一样，每天朝九晚五，做着平庸的工作（比如写这篇稿子），尽量避免和人发生冲突。

　　十几年后再次观看《搏击俱乐部》，我依然能够感受到那份身体对抗身体的荷尔蒙冲动，但更多看到的是大卫·芬奇用娴熟的叙事技巧，将尼采的哲学观化繁为简的镶嵌在好莱坞叙事当中，然后把这颗炸弹精确投入到资本主义世界的精神空洞中。



　　《搏击俱乐部》的魅力在于它的迷惑性，或者说布拉德·皮特饰演的泰勒所具有的巨大迷惑性。

泰勒·德顿

　　他寄生于“讲述者”的肉体，却完全是他的反面——泰勒不失眠、不抱怨、不迷恋物质、不黯然神伤，他的每句话都直击痛点，内心和身体都足够强大，甚至性能力也超强——一个传统意义上近乎完美的男性形象，然而现实中真的存在这一的人物吗？

　　“讲述者”依靠泰勒补全自我缺失的一部分，而更多的人视他为拯救者，不仅仅是对自我的，更上升到时代和社会层面。讽刺的是，这个理想化、领袖化的人物只是一个精神病人分裂出的人格。

　　泰勒·德顿、泰勒·德顿……我们从来都不知道诺顿的角色的真实姓名，却一再被告知泰勒·德顿这个名字的存在。

　　依照泰勒的观点，现代人的自我价值从出生起就被阉割了。在和平时代，资本主义通过鼓励消费形成一套价值体系，以此分化阶级，鼓励人们追求各自的物质满足，然而付出的代价却是冗长的日常劳作，在精神层面也无法建立起可供信仰的价值体系。

皮特的肥皂，你捡还是不捡？

　　在这点上影片与《猜火车》的确有相似之处（想想《猜火车》开头的那段话）。《搏击俱乐部》里的泰勒，正是利用这种不满情绪，来建立起一个更加可靠、可投入情感，却更加危险、破坏性更强、秉持无政府主义的团体。

　　他鼓励大家用肢体进行对抗，用最原始的方式体验由外到内的情感，体验肉体痛感带来的强烈精神刺激，令人们在麻木的世俗社会中得到个体解脱，于是也逐渐放下了世俗社会的伦理与道德。


　　当然，在导演的高超技巧下，类似这种复杂的转变只需要一段蒙太奇就可以完成。比如在“招募军队”阶段，影片以简单的考验来证明其他人有资格追随泰勒的脚步，一组镜头之后一个有组织、有纪律、有破坏性的小队就入驻泰勒的那幢破房子。

　　

蓝光电视宣传片

旧思想的土崩瓦解在现实中也会有所反映。为了推行泰勒推崇的价值观念，为了证明自己是践行者，搏击会的成员必须从历史的旁观者转化为参与者，因此以崇高的名义组织团体暴力活动。

　　这种类似的事件在历史上真实发生过，但是以更加复杂的形式孵化产生，绝非影片中如儿戏般幼稚。正如著名影评人大卫·安森对影片的评价：高超技巧、幼稚哲学、犀利讽刺、超载感官的令人难以忍受的杂糅品。

　　《搏击俱乐部》并不是一部完美的作品，但至少在很多人生命中的某个阶段，它的价值观令你反省，它的叙事让你沉浸，这是影片的魅力所在，也是成为经典的原因所在。

作者：日灼   编辑：日灼

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 搏击俱乐部 大卫·芬奇 布拉德·皮特 爱德华·诺顿

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