小田切让亮相平遥将影展氛围推向高潮，“船夫的故事”其实就是自己的故事？

导演小田切让亮相红毯



新闻发布会由影展创始人贾樟柯导演主持，贾导做完开场介绍后第一个发出了提问，“这部影片《一个船夫的故事》我第一次看是在日本，那时候看完之后我以为是改编自一个经典的日本小说，因为整个电影呈现出了一种非常深刻的社会观察，人的观察，而且对于过去时代这种变革的捕捉，我以为是一个经典的日本小说改编的，没有想到后来跟小田切让聊天，他说是他自己的原创的一个故事，所以我就非常好奇，是什么情况下有了这个电影的剧本的想法，就是怎么创作出这样的一个变革故事。”









影片海报



关于贾樟柯导演提问的演员选角方面，小田切让答道：“因为我自己平常也是做一个男演员，所以在我电影中就会聚集一些我所喜欢的演员，然后同时这些演员也是我所能信赖的，包括也是作为同行我也是表示对他们的尊敬。包括在选角的考虑上，因为这些演员他们并不会专门束缚于报酬有多少，而是更关注于电影的质量。”









小田切让导演与贾樟柯导演在《一个船夫的故事》新闻发布会合照



预告











小田切让导演亮相首映交流会



出席完发布会后，小田切让导演就马不停蹄的出现了影片放映厅中为即将首映的《一个船夫的故事》为观众做映前导赏并对平遥国际电影展表示感谢：“很感谢平遥影展的机会让这部电影在平遥进行中国首映。这是一部优柔的电影，希望习惯快节奏的生活大家可以在这部电影中慢下来，静静感受时间的流逝。里面有融入一些自己特别的思考，希望大家会喜欢。”





小田切让导演在首映观众交流会上



在首映影片放映间隙的媒体群访会上，时光网向小田切让提问：“作为影片主角老船夫是不是也会有导演本人内心世界的一些投射？” 果然，小田切让导演向时光网坦言，主角人物内心原型其实就是自己：“这部电影的剧本从十年前就开始着手写了，动笔的时候是想着要自己去演的，所以不可避免的会以自己为原型，所以台词上的确会呈现自己内心的一些映射。”





认真回答问题的小田切让导演



10月14日，第三届平遥国际影展进行到第五天，日本著名演员、编剧、导演小田切让的到来将影展氛围再次推向高潮，其自编自导的首部电影长片《一个船夫的故事》入围平遥国际影展“卧虎”单元，小田切让在平遥举行了新闻发布会，并进行了新片首映也是该片在中国范围内的首次曝光。小田切让表示电影中的确融入了自己对当下人们生活的一些反思“相信中国应该也是一样的，就是日本整个的社会节奏都非常快，一年转眼就过去了。然后有时候就会突然间反省，过着这种人生真的好吗，如果要是能够去过那种不受金钱或者时间束缚的生活的话，是不是会更加幸福。正是由于这样的想法，所以我就是以150年前的日本为舞台，然后把电影中和自然一起生活的人们的日常情况进行了剧本的创作。”而当提及与杜可风的合作机缘，小田切让这么解释：“最初一开始我们的缘分是之前我在主演的一部电影中，和我们的杜克可风先生相识，然后在整个拍摄过程中关系变得越来越好，所以后来我们就达成一个共识，就是杜可风先生当时就跟我提说，如果小田切让先生你要自己拍电影的话，我很愿意为你拍摄，所以就促成了现在这样一个美谈。”“杜可风先生在拍摄现场真的是一个氛围制造者，然后在拍摄现场时也给我们的一些日本的工作人员给予了很大的支持，同时我们日本工作人员也都非常喜欢杜可风先生，可以杜可风先生在拍摄现场就像一个领队一样的存在。同时还有一个最大的理由，就是我考虑到如果要是用日本的摄影师的话，由于他们在看日本的一些景色的时候早就已经司空见惯，所以很有可能去错过日本的一些比较重要的美景，反而如果要是用外国的摄影师的话，他能够用一个外国人的视角去提醒我们日本所独有的一些美景，然后我希望我的电影中能够展现出来这一些美妙的景色，所以才会选择和杜可风先生合作。”不过，在新闻发布会稍后的影片首映映后交流会上，小田切让导演就爆料了和杜可风合作的趣事：“杜可风老师拍片很爱即兴发挥，我是会要提前规划好的，所以我都会找杜可风老师提前商量该怎么拍，但因为他很爱喝酒，每天都醉熏熏的所以经常说完第二天他就忘了，我就又得重复重新说一遍。这部影片付出了很大心血，还是能看出和杜可风以前作品风格不太一样的地方。也感谢杜可风老师为这部影片辛苦的付出。”而当现场记者问及前段时间媒体报道的健康状况问题，小田切让的回到让现场包括贾樟柯在内的所有人都松了口气：“说实在的，那个报道可能有点夸张，实际上现实是我在去体检的时候，确实在第一次是有一些不好的结果出来，真是因为这样的情况，然后我又进行了第二次的精密检查，然后精密检查的结果是身体没有任何问题的，所以这一点请大家放心。然后我想要再去表达一个我的想法，就是在于我第一次粗略检查的时候，当时报告上反映出来身体有一点小问题，那时候在去反省我自己整个的人生，去思考整个人生道路的时候，确实我也有想过，那就抓紧时间拍一个电影，这个想法确实是真的，但是结果是现在我身体是非常健康的。”另外在晚上10点多结束的映后观众见面会上，小田切让导演也说未来不会专职当导演，他认为如果作为导演要自己原创剧本比较重要，这个过程太累了…也很慢。所以会在中间当演员的时候想到好的创意再去创作下一部导演作品。

编辑：詹方