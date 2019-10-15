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克拉维茨出生名门，她的父亲是著名音乐家蓝尼·克罗维兹，母亲是演员莉莎·博内特
；她的母亲与父亲离婚后，嫁给了“海王”杰森·莫玛
。也就是说，她是“海王”的继女。
影片将于明年1月在伦敦开拍，2021年6月25日北美上映。
在上一季的《了不起的麦瑟尔夫人》
中，女主角米琪·麦瑟尔（瑞秋·布罗斯纳安
饰）终于告诉自己保守的父母，她现在是脱口秀喜剧演员啦！在亚马逊今日发布的第三季预告片中，他们显然对她的这个新职业选择心存怀疑，“我不是妓女，我是喜剧演员”，米琪向父母解释道。当他们问到这两者之间的区别，米琪迅速作答，“妓女挣得多啊。”
除了充满复古风情的音乐，米琪令人目眩的无数种新造型，以及最新获得艾美奖的卢克·科比
与简·林奇
，预告片中还让我们看到了斯特尔林·K·布朗
（《我们这一天》
）与莉莎·维尔
的身影。2018年时《麦瑟尔夫人》成为了第一部获得了“最佳喜剧类剧集”艾美奖的流媒体美剧，第一季、第二季分别获得8项艾美奖。第三季将于12月6日首播。
为了宣传新片《僵尸之地2》
，导演鲁本·弗雷斯彻
接受Fandom采访，表示“毒液”和“蜘蛛侠”在电影中可能会见面。“那就是发展的方向，是令人兴奋的事情，我们改变了毒液的起源。在漫画中，他是由蜘蛛侠演变而来的，但由于漫威-索尼的问题，我们当时无法做到这一点。我认为正在发展的方向，也是我很兴奋将看到的是，是
他们有一天真的会相遇。”鲁本说。
“我真的不被允许说任何东西，但真的有剧本在。真的是很好的想法，目前，计划就是我们想再做一部，再来一次。正是这个角色开启了我的电影事业，所以我总是觉得对这个角色有很大的偏爱。我想再拍一部，坦诚讲，我也想用一种合适的方式和艾格西告别。人们总是想这是个三部曲，我认为这样让故事完结也很好，因为我热爱这个角色。”埃格顿说道。
01.小田切让携导演处女作亮相平遥
前段时间小田切让自爆身体状况不佳，“考虑到剩下的时间，果然还是想拍电影”。电影节上，有记者问及这个问题，他给大家吃了一颗定心丸。“说实在的，那个报道可能有点夸张，实际上现实是我在去体检的时候，确实在第一次是有一些不好的结果出来，真是因为这样的情况，然后我又进行了第二次的精密检查，然后精密检查的结果是身体没有任何问题的，所以这一点请大家放心。”
此次来到中国，威尔·史密斯状态很好。此前，他曾在美国笑称，如果能见到年轻的自己，一定要告诉他不要为了演《飙风战警》
而拒绝《黑客帝国》
的邀约。在红毯活动上，当时光网问他是否想出演《黑客帝国4》
时，他笑称，“如果他们给我打电话我当然很感兴趣，不过他们还没给我打电话。”
01.迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告
迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告，展示了即将上线的影片。你看过几部？还有哪些需要补课？
11月12日Disney+就将在美国本土、加拿大和荷兰同时上线，随后11月19日登陆澳大利亚和新西兰。另外，迪士尼还宣布已和苹果、谷歌、微软、乐天、索尼等达成合作协议，通过这些平台发布Disney+应用。