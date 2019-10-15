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他们有一天真的会相遇。”鲁本说。



















“我真的不被允许说任何东西，但真的有剧本在。真的是很好的想法，目前，计划就是我们想再做一部，再来一次。正是这个角色开启了我的电影事业，所以我总是觉得对这个角色有很大的偏爱。我想再拍一部，坦诚讲，我也想用一种合适的方式和艾格西告别。人们总是想这是个三部曲，我认为这样让故事完结也很好，因为我热爱这个角色。”埃格顿说道。











01.小田切让携导演处女作亮相平遥

















前段时间小田切让自爆身体状况不佳，“考虑到剩下的时间，果然还是想拍电影”。电影节上，有记者问及这个问题，他给大家吃了一颗定心丸。“说实在的，那个报道可能有点夸张，实际上现实是我在去体检的时候，确实在第一次是有一些不好的结果出来，真是因为这样的情况，然后我又进行了第二次的精密检查，然后精密检查的结果是身体没有任何问题的，所以这一点请大家放心。”































01.迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告











Disney流媒体平台 预告片 迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告，展示了即将上线的影片。你看过几部？还有哪些需要补课？





11月12日Disney+就将在美国本土、加拿大和荷兰同时上线，随后11月19日登陆澳大利亚和新西兰。另外，迪士尼还宣布已和苹果、谷歌、微软、乐天、索尼等达成合作协议，通过这些平台发布Disney+应用。



























