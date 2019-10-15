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时光早报：新《蝙蝠侠》确定"猫女"演员

"麦瑟尔夫人"第三季预告 小田切让亮相平遥

2019-10-15 07:33:48 来源：Mtime时光网

你关心的都在这~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《蝙蝠侠》电影确定“猫女”选角




她是在与安娜·德·阿玛斯(《银翼杀手2049》)、埃拉·巴林斯卡(新《霹雳娇娃》)、艾莎·冈萨雷斯(《速度与激情：特别行动》)竞争中胜出。四人本月初开始试镜，与新“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森读剧本后，候选者在上周末缩减为两人，最终华纳选择了克拉维茨。

克拉维茨出生名门，她的父亲是著名音乐家蓝尼·克罗维兹，母亲是演员莉莎·博内特；她的母亲与父亲离婚后，嫁给了“海王”杰森·莫玛。也就是说，她是“海王”的继女。

影片将于明年1月在伦敦开拍，2021年6月25日北美上映。

02.《了不起的麦瑟尔夫人》第三季发布正式预告



在上一季的《了不起的麦瑟尔夫人》中，女主角米琪·麦瑟尔（瑞秋·布罗斯纳安饰）终于告诉自己保守的父母，她现在是脱口秀喜剧演员啦！在亚马逊今日发布的第三季预告片中，他们显然对她的这个新职业选择心存怀疑，“我不是妓女，我是喜剧演员”，米琪向父母解释道。当他们问到这两者之间的区别，米琪迅速作答，“妓女挣得多啊。”

除了充满复古风情的音乐，米琪令人目眩的无数种新造型，以及最新获得艾美奖的卢克·科比简·林奇，预告片中还让我们看到了斯特尔林·K·布朗《我们这一天》）与莉莎·维尔的身影。2018年时《麦瑟尔夫人》成为了第一部获得了“最佳喜剧类剧集”艾美奖的流媒体美剧，第一季、第二季分别获得8项艾美奖。第三季将于12月6日首播。



01.《毒液》导演透露毒液和蜘蛛侠的交叉可能发生



为了宣传新片《僵尸之地2》，导演鲁本·弗雷斯彻接受Fandom采访，表示“毒液”和“蜘蛛侠”在电影中可能会见面。“那就是发展的方向，是令人兴奋的事情，我们改变了毒液的起源。在漫画中，他是由蜘蛛侠演变而来的，但由于漫威-索尼的问题，我们当时无法做到这一点。我认为正在发展的方向，也是我很兴奋将看到的是，是
他们有一天真的会相遇。”鲁本说。

02.“蛋蛋”透露《王牌特工3》剧本已经写完了



《王牌特工》系列将推出的最新电影是前传《王牌特工：缘起》，不少粉丝想知道续集啥时候会有？日前出席ACE漫展的塔伦·埃格顿透露，《王牌特工3》的剧本已经写完了。

“我真的不被允许说任何东西，但真的有剧本在。真的是很好的想法，目前，计划就是我们想再做一部，再来一次。正是这个角色开启了我的电影事业，所以我总是觉得对这个角色有很大的偏爱。我想再拍一部，坦诚讲，我也想用一种合适的方式和艾格西告别。人们总是想这是个三部曲，我认为这样让故事完结也很好，因为我热爱这个角色。”埃格顿说道。



01.小田切让携导演处女作亮相平遥




小田切让携导演处女作《一个船夫的故事》亮相平遥电影节，将影展氛围再次推向高潮。

前段时间小田切让自爆身体状况不佳，“考虑到剩下的时间，果然还是想拍电影”。电影节上，有记者问及这个问题，他给大家吃了一颗定心丸。“说实在的，那个报道可能有点夸张，实际上现实是我在去体检的时候，确实在第一次是有一些不好的结果出来，真是因为这样的情况，然后我又进行了第二次的精密检查，然后精密检查的结果是身体没有任何问题的，所以这一点请大家放心。”

02.《双子杀手》李安、威尔史密斯空降上海




10月14日，电影《双子杀手》在上海举行中国新闻发布会，导演李安、主演威尔·史密斯、制片人杰瑞·布鲁克海默出席了活动，分享影片幕后故事。李安加威尔·史密斯的组合很有火花。

此次来到中国，威尔·史密斯状态很好。此前，他曾在美国笑称，如果能见到年轻的自己，一定要告诉他不要为了演《飙风战警》而拒绝《黑客帝国》的邀约。在红毯活动上，当时光网问他是否想出演《黑客帝国4》时，他笑称，“如果他们给我打电话我当然很感兴趣，不过他们还没给我打电话。”



01.迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告



Disney流媒体平台 预告片

迪士尼流媒体平台Disney+发布新预告，展示了即将上线的影片。你看过几部？还有哪些需要补课？

11月12日Disney+就将在美国本土、加拿大和荷兰同时上线，随后11月19日登陆澳大利亚和新西兰。另外，迪士尼还宣布已和苹果、谷歌、微软、乐天、索尼等达成合作协议，通过这些平台发布Disney+应用。







   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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