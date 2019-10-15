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佐伊克拉维茨将出演"蝙蝠侠"中"猫女"

是"海王"继女 "神奇动物"中合作"闪电侠"

2019-10-15 09:02:54 来源：Mtime时光网

《蝙蝠侠》选定了“猫女”——《神奇动物》系列中的佐伊·克拉维茨，她将与罗伯特·帕丁森共同出演马特·里夫斯执导的这部DC漫改新片。
　　时光网讯　《神奇动物》系列中的“莉塔”佐伊·克拉维兹，又要出演一位与“动物”有关的角色了——马特·里夫斯执导新《蝙蝠侠》中的“猫女”！有趣的是，“蝙蝠侠”本人罗伯特·帕丁森正是从《哈利·波特》系列（“火焰杯”中的塞德里克）中走出来的英国男星。华纳DC的这部新作，今夏据说已经开始了前期筹备工作，有望在明年1月开拍，影片定于2021年6月25日公映。


《神奇动物：格林德沃之罪》

　　DCEU中有不少佐伊的老熟人——“海王”杰森·莫玛的妻子丽萨·博纳特，曾和摇滚巨星兰尼·克拉维茨共同生下了佐伊，换句话说，她亲爹是摇滚巨星，继父是杰森·莫玛；而佐伊与“闪电侠”埃兹拉·米勒更是共同出演过《神奇动物：格林德沃之罪》的老同事。不过由于《蝙蝠侠》并不是DCEU的一部分，佐伊和杰森、埃兹拉也没有机会在电影世界中同框或见面啦。


《大小谎言》

　　据外媒报道，佐伊上周和罗伯特·帕丁森共同读了剧本后，打败了安娜·德·阿玛斯《银翼杀手2049》）、埃拉·巴林斯卡（新《霹雳娇娃》）和艾莎·冈萨雷斯《极盗车神》）等人，胜出获得了“猫女”一角。

　　里夫斯之前执导了两部《猩球崛起》续集电影，在2017年1月时，从上一任“蝙蝠侠”本·阿弗莱克手中接过了导筒。在《正义联盟》之后，大本也告别了“黑暗骑士”这一角色，让里夫斯选择了自己心中年轻版的布鲁斯·韦恩。


《X战警：第一战》中的脱衣舞娘“天使”

　　佐伊出演的第二季《大小谎言》，今年7月刚播完；她此前的作品还包括《X战警：第一战》《仓皇一夜》《疯狂的麦克斯：狂暴之路》等，她在2017年的《乐高蝙蝠侠大电影》中，就是为“猫女”配了音；她还为索尼《蜘蛛侠：平行宇宙》中的“玛丽·简”配了音，简直各家漫画均通吃。佐伊的新剧《失恋排行榜》将于今年晚些时候播出。


和寡姐共同出演的R级喜剧《仓皇一夜》

　　在佐伊之前，饰演过真人版“猫女”的，包括最近诺兰导演《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中的安妮·海瑟薇，2004年《猫女》个人电影中的哈莉·贝瑞，以及1992年蒂姆·波顿《蝙蝠侠归来》中的米歇尔·菲佛

《分歧者3》（最左，这张剧照里还有Maggie Q）


《疯狂的麦克斯：狂暴之路》


左起：杰森·莫玛、杰森的妻子莉莎·博内特、莉莎的前夫兰尼·克拉维茨、
莉莎和兰尼的女儿佐伊·克拉维茨

《蝙蝠侠归来》中的猫女：米歇尔·菲佛

《猫女》中的哈莉·贝瑞

诺兰导演《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中的猫女：安妮·海瑟薇


错过“猫女”的艾莎·冈萨雷斯，《杀出个黎明》

错过“猫女”的安娜·德·阿玛斯，《银翼杀手2049》

错过“猫女”的埃拉·巴林斯卡，新《霹雳娇娃》（还是跟帕丁森的前女友“小K”一起演的……）

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 佐伊·克拉维茨 蝙蝠侠 猫女 海王 神奇动物 闪电侠
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蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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