时光网讯
《神奇动物》系列中的“莉塔”佐伊·克拉维兹
，又要出演一位与“动物”有关的角色了——马特·里夫斯
执导新《蝙蝠侠》
中的“猫女”！有趣的是，“蝙蝠侠”本人罗伯特·帕丁森
正是从《哈利·波特》系列（“火焰杯”中的塞德里克）中走出来的英国男星。华纳DC的这部新作，今夏据说已经开始了前期筹备工作，有望在明年1月开拍，影片定于2021年6月25日公映。
《神奇动物：格林德沃之罪》
DCEU中有不少佐伊的老熟人——“海王”杰森·莫玛
的妻子丽萨·博纳特，曾和摇滚巨星兰尼·克拉维茨共同生下了佐伊，换句话说，她亲爹是摇滚巨星，继父是杰森·莫玛；而佐伊与“闪电侠”埃兹拉·米勒
更是共同出演过《神奇动物：格林德沃之罪》
的老同事。不过由于《蝙蝠侠》并不是DCEU的一部分，佐伊和杰森、埃兹拉也没有机会在电影世界中同框或见面啦。
《大小谎言》
里夫斯之前执导了两部《猩球崛起》
续集电影，在2017年1月时，从上一任“蝙蝠侠”本·阿弗莱克
手中接过了导筒。在《正义联盟》
之后，大本也告别了“黑暗骑士”这一角色，让里夫斯选择了自己心中年轻版的布鲁斯·韦恩。
《X战警：第一战》中的脱衣舞娘“天使” 和寡姐共同出演的R级喜剧《仓皇一夜》
《分歧者3》（最左，这张剧照里还有Maggie Q）
《疯狂的麦克斯：狂暴之路》 左起：杰森·莫玛、杰森的妻子莉莎·博内特、莉莎的前夫兰尼·克拉维茨、
莉莎和兰尼的女儿佐伊·克拉维茨
诺兰导演《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中的猫女：安妮·海瑟薇
错过“猫女”的艾莎·冈萨雷斯，《杀出个黎明》
错过“猫女”的安娜·德·阿玛斯，《银翼杀手2049》
错过“猫女”的埃拉·巴林斯卡，新《霹雳娇娃》（还是跟帕丁森的前女友“小K”一起演的……）
编辑：甄甏甏